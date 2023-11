La crisis deportiva que vive actualmente el FC Cartagena, colista de Segunda División y con solo una victoria en catorce jornadas, está haciendo que muchos aficionados cartageneristas estén empezando a cuestionar las realidades que les venían contando desde dentro del Cartagonova. Ocurrió con la salida de Toni Datkovic, al que los propios responsables albinegros le empujaron a marcharse, y también con los problemas económicos que impidieron prácticamente fichar en verano. Pero no acaban ahí los debates alrededor de un FC Cartagena que nadie sabe a quién pertenece realmente, pese a que Paco Belmonte insiste en que es el dueño del cien por cien de las acciones o que en apenas tres meses ha destrozado por completo el gran trabajo deportivo realizado en los últimos años, llegando a soñar con jugar el play off el pasado mes de mayo.

Uno de los artifices de esa campaña de ensueño fue Luis Carrión, técnico que no renovaba su contrato el pasado verano pese a no firmar por ningún otro equipo y que el pasado mes de septiembre se hacía cargo del Real Oviedo, un Oviedo que el lunes recibirá al FC Cartagena en el Carlos Tartiere (21.00).

Será el reencuentro de los albinegros con su ex entrenador y también será un partido en el que los aficionados del FC Cartagena sigan dándole vueltas a por qué han cambiado tanto las cosas en apenas unos meses en el Cartagonova. Y es que la salida de Carrión del club fue el primer síntoma del batacazo que ahora mismo viven los cartageneristas.

¿Y por qué se fue Luis Carrión del Cartagonova? Porque, según la versión oficial dada por el FC Cartagena en ese momento, el técnico catalán no aceptó la oferta realizada por Paco Belmonte, presidente de la entidad. O eso afirmaba Manolo Sánchez Breis en junio en unas declaraciones a La 7. «Luis ha tenido una oferta del club, hemos hablado con él, con su representante, hemos hablado en diferentes ocasiones y al final los motivos que le llevan a decir que no continúa en el FC Cartagena los sabe sobre todo Luis Carrión», decía el director general albinegro, dando a entender que el catalán había sido el responsable de la ruptura entre ambas partes.

Sin embargo, como ocurrió en el caso Datkovic, hay otras fuentes que relatan que Luis Carrión no sigue en el FC Cartagena porque desde el FC Cartagena no pusieron fáciles las cosas para que siguiera. Y es que cuando el catalán comunicaba a Belmonte y Breis que estaba dispuesto a aceptar la oferta que tenía sobre la mesa, pese a ser 10.000 euros inferior a lo que él pedía, el presidente albinegro se desmarcó rebajándo aún más su oferta. Y esa salida de guion de Belmonte, según fuentes de este diario, fue lo que finalmente llevó a Carrión a renunciar a seguir en el Cartagonova.

Pero la ruptura va incluso más allá de las negociaciones entre las partes. En el momento en el que esas conversaciones parecían haber mejorado, llegando a decir el presidente que la continuidad del catalán «ha ganado más enteros», Carrión tomó una decisión que no gustó nada a los que mandan. Y es que desde la directiva le había pedido al técnico que, ya sin nada en juego al no poder alcanzar los puestos de play off, no alineara a Mikel Rico, al que solo le faltaba un partido para renovar de forma automática.

No estaban interesados Belmonte y Breis en que el centrocampista de Basauri continuara en la plantilla por su alta ficha, pero si jugaba un partido más, renovaba automáticamente, lo que era un problema para un club que con vistas a la siguiente temporada tenía que bajar y mucho su masa salarial. El aviso de los ‘jefes’ no servía de nada, y es que Luis Carrión decidió alinearle como si nada, provocando el enfado de Belmonte, enfado que se trasladaría a las negociaciones por la renovación abiertas con el técnico, según ha podido saber esta redacción.

Ya acabada la liga, con el entrenador catalán convencido de renovar pese a que la oferta era un poco inferior a lo que él había pedido, llegó la sorpresa cuando ambas partes volvieron a cerrarse. Cuando todo parecía indicar que ese día se cerraría la continuidad de Carrión, Paco Belmonte hizo saltar por los aires la negociación. Y es que el presidente albinegro se desmarcaba rebajando su anterior oferta de renovación en 20.000 euros. Una jugada que acabó mal para los albinegros, que veían como Carrión se levantaba de la mesa y ponía fin a su etapa de dos años y medio en el Cartagonova.

Ese ‘no’ de Carrión salvaba además a los directivos de las críticas de la afición, que lamentaba la marcha del técnico, pero que en ese momento dieron completamente por hecho que había sido el catalán el que no quería continuar, quitando cualquier responsabilidad a Paco Belmonte.

Solo cinco días después, el FC Cartagena ya tenía nuevo entrenador. Víctor Sánchez del Amo era el elegido para liderar el proyecto de una temporada que se torció a las primeras de cambio y que llegado el mes de noviembre ya tiene a los albinegros con un pie y medio en Primera RFEF.