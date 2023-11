Si alguien sabe resistir, encajar los golpes o no tirar la toalla sin duda ese es Chumi Ortega. Su padre, el exboxeador olímpico José Ortega Chumilla, quien no duda en recorrer medio país cada dos semanas para ver sus partidos en Palencia, se lo habrá contado muchas veces, pero él lo está aplicando durante su toda su carrera en el baloncesto. El alero murciano ha pasado por todas las categorías con el sueño de ganarse un hueco en la ACB, y a sus 26 tiene claro que no quiere dejar escapar esta oportunidad. Fue uno de los líderes del Zunder Palencia que conquistó la Copa Princesa y el ascenso a la Liga Endesa el pasador curso, y ahora es el jugador más valorado de la plantilla en la máxima competición (11,8) tras la disputa de ocho jornadas.

El conjunto palentino está encontrándose con las dificultades de un recién ascendido, con solo una victoria hasta ahora, pero ha estado cerca de añadir alguna más a su casillero. Como ocurrió la pasada jornada ante un Básquet Girona en el que el jugador yeclano firmó 14 puntos y 10 rebotes para un 28 de valoración. Una semana más tarde de esa actuación, será el UCAM Murcia CB el que pisará ese mismo escenario, el Municipal de Deportes de Palencia mañana (20.45 horas, Movistar +), para enfrentarse por primera vez en competición oficial a un Chumi Ortega que se formó en las bases del conjunto universitario, antes pasó por el RED Yecla, y que ahora es el jugador de la ACB con el mejor porcentaje de triples en este arranque (55,6%), con 10 convertidos de los 18 que ha lanzado. De hecho, con 18 años, debutó en la temporada 2015-2016 en la ACB con el UCAM Murcia de la mano de Fotis Katsikaris ante el Gipuzkoa Basket. Y la temporada siguiente, tras estar a caballo entre el primer equipo y el filial de EBA, donde era uno de sus referentes, contó con ficha de la primera plantilla tras la marcha de Vítor Faverani al Barça. Disputó ocho encuentros más en la máxima competición, también debutó en la Eurocup de la mano de Óscar Quintana, y ahora regresa a la Liga Endesa como jugador de pleno derecho, después de que en 2017, tras finalizar contrato con el UCAM, tuviera que empezar su camino de nuevo con el Albacete Basket de LEB Plata. Un año más tarde se enroló en el proyecto de un HLA Alicante con el que creció de la mano y consiguió el ascenso a la LEB Oro. Allí coincidió con Pedro Rivero, exjugador del UCAM Murcia y el entrenador con el que Chumi Ortega fue sacando a relucir todo su potencial bajo sus órdenes durante las últimas cinco temporadas. Además, juntos lograron el ascenso con el Zunder Palencia la pasada campaña tras su fichaje por el cuadro palentino en verano de 2021. Y es que a sus excelentes cualidades físicas y su energía insaciable, tanto para defender como para atacar el aro, el murciano también ha trabajado otros aspectos como el tiro. «Lo he trabajado mucho durante los veranos y la temporada, quedándome después de los entrenamientos a repetir y repetir tiros. Era consciente de lo que tenía que hacer y me ha hecho mejorar en ese aspecto, pero también a nivel mental, de confianza, he ido mejorando, y quieras que no, en el mundo del deporte profesional la cabeza es fundamental, te cambia la manera de jugar», explicaba en una entrevista realizada por este diario el pasado verano tras lograr el ascenso con el Zunder Palencia a la ACB. Mañana se reencontrará con un UCAM que cuenta con un Nemanja Radovic que es el único superviviente de la plantilla con la que coincidió con apenas 18 años, al igual que un Vitor Benite, actual jugador del Zunder Palencia, que también pasó por el club murciano durante esos años.