La fiabilidad del UCAM Murcia CB en casa parece que no tiene límites. El equipo universitario cuenta sus partidos en el Palacio por victorias, donde no pierde desde febrero, y ya suma cinco triunfos en la Liga Endesa tras superar sin demasiadas dificultades al BAXI Manresa (87-74). No pasó demasiados apuros el equipo universitario porque en un día en el que no pudo aparecer Simon Birgander, el jugador más determinante hasta ahora en el comienzo de la ACB, irrumpieron el base Ludde Hakanson y el escolta Dylan Ennis para liderar a los de Sito Alonso hasta la victoria.

El base sueco (24 puntos) acabó por momentos con la sequía del equipo murciano desde el perímetro con un 6/6 en triples al término del tercer cuarto, mientras que Dylan Ennis (15 puntos), siendo el puñal anotador que le caracteriza, también continuó desarrollando un papel clave en el rol colectivo del equipo al repartir 5 asistencias. Volvió a dar con la tecla el equipo murciano desde la defensa durante todo el encuentro, y también en un último cuarto en el que acabó con cualquier esperanza del equipo de Pedro Martínez por agarrarse a sus opciones. Y es que ya había avisado el BAXI Manresa en un tercer cuarto en el que tras ir perdiendo por 23 puntos llegó a recortar la distancia a tan solo siete. Sin embargo, la reacción universitaria, apoyado por el impulso de un Palacio de los Deportes en el contó con un espectador de lujo como Sadiel Rojas, el jugador con más partidos en la ACB del club murciano y que recientemente ha sido padre por segunda vez, que también animó a los que hasta el pasado verano eran sus compañeros. El conjunto universitario visitará el próximo sábado al Zunder Palencia en su siguiente encuentro en la Liga Endesa al no contar con jornada de la Basketball Champions League entre semana. Consulta la clasificación de la Liga Endesa

Estadísticas del partido Primer cuarto El partido arrancó con un ritmo muy alto de juego y con ataques muy rápidos por parte de ambos equipos. Eso llevó a cometer algunas imprecisiones de cara al aro y Hakanson dio pronto la primera ventaja al UCAM Murcia con un triple (5-2). El equipo universitario se mostró muy concentrado atrás, destacando Kurucs en esta faceta, y fuerte en el rebote ofensivo, con varias capturas consecutivas, aunque le costó anotar en segunda oportunidad (7-4). Sleva, muy activo en la pintura contraria, y el propio Kurucs, con su primer triple tras varios intentos, abrieron brecha en el marcador y Pedro Martínez tuvo que cortarlo tras el segundo triple de Hakanson (12-4). Con las rotaciones, el equipo murciano mantuvo su nivel de juego y conservó su ventaja con el paso de los minutos frente al paso adelante que intentó dar el Manresa (19-10). Con una canasta de Jelínek fue el UCAM el que mantuvo la renta oscilando entre los diez puntos en este tramo del cuarto tras un triple de Taylor y una acción de Robinson (23-16). ¡Todo el Palacio de Deportes quiere saludar a Sadiel Rojas!@sadielrojas 🫶



📺 @MovistarPlus#LigaEndesa | @UCAMMurcia #ListosParaRomperla pic.twitter.com/QMFMlugrlY — Liga Endesa (@ACBCOM) 5 de noviembre de 2023 Segundo cuarto Con el UCAM dominando por completo el rebote arrancó un segundo cuarto en el que Birgander volvió rápidamente a pista tras la segunda falta de un Jordan Sakho muy activo en el encuentro (25-18). El equipo de Sito Alonso perdió su ritmo anotador durante esta fase del partido y empezó a sufrir en defensa, por lo que el técnico universitario tuvo que pararlo con su primer tiempo muerto después de una canasta más tiro adicional de Robinson (27-23). Supo salir airoso de este bache el UCAM buscando más a Birgander y con las visitas al tiro libre de Dylan Ennis, pero el BAXI Manresa logró otro parcial, con un triple de Steinbergs, que apretó el marcador desde el inicio (31-30). Respondieron los de Sito Alonso con dos triples consecutivos de Ennis para volver a coger oxígeno y tomar mayor confianza de nuevo en la defensa (37-30). El escolta se convirtió en la mayor amenaza universitaria en este tramo, convirtiéndose en el puñal anotador que le caracteriza, y consiguiendo 11 puntos en apenas ocho minutos (40-32). El UCAM trató de rematar la primera mitad desde la defensa, pero el BAXI Manresa consiguió sacar petróleo en las dos últimas acciones tras un contragolpe de Hakanson (45-38). 💪 DYLAN 𝙄𝙈𝙋𝘼𝙍𝘼𝘽𝙇𝙀 ENNIS



¡TREMENDO 2+1 HA CONSEGUIDO!



📺 @MovistarPlus#LigaEndesa | @canadiankidDJE #ListosParaRomperla pic.twitter.com/gpklA7WpeP — Liga Endesa (@ACBCOM) 5 de noviembre de 2023 Tercer cuarto Ennis, con espectacular mate en carrera, junto a Sleva, abrieron un tercer cuarto en el que el UCAM trató de ofrecer la intensidad y el ritmo que desplegó en el inicio del encuentro (53-44). Hakanson, con un triple y otra brillante acción por dentro marca de la casa, lideró al equipo universitario durante estos minutos y provocó el primer tiempo muerto del BAXI Manresa tras colocar 14 puntos de ventaja para los suyos (58-44). El base sueco confirmó su espectacular momento al anotar dos triples consecutivos más que levantaron al Palacio y rescataron a un UCAM que estaba sufriendo desde esta distancia, a pesar de dominar siempre el marcador (64-44). La cuarta falta de Kurucs provocó cambios en el quinteto con la entrada de Sant-Roos y Diagne por Birgander, pero no afectó a un Hakanson que anotó 14 puntos en este cuarto al convertir un nuveo triple. Después de un parcial de 3-11 en apenas unos minutos, Sito Alonso tuvo que parar el encuentro a tres de la conclusión de este cuarto (67-55). El BAXI Manresa volvió a darle otro mordisco al marcador con un triple de Dani Pérez que le colocó a tan solo 7 puntos de distancia, y Sito Alonso trató de cambiar la dinámica con las rotaciones. Ennis y Diagne acudieron al rescate con sus canastas y gracias a la defensa el UCAM cerró este periodo con el 76-62. El mate solo ha sido una excusa para saludar a @sadielrojas



😂 @canadiankidDJE



📺 @MovistarPlus#LigaEndesa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/T3eKlQ4iqv — Liga Endesa (@ACBCOM) 5 de noviembre de 2023 Último cuarto Supo moverse el UCAM Murcia en el guion con el que comenzó el último cuarto, donde fue acumulando varios minutos sin encajar y anotar por mediación de Radovic y un triple de Caupain (81-64). La misma fórmula que en los últimos partidos en casa en ACB, elevando el nivel defensivo en la fase decisiva del encuentro para noquear a su rival. Hasta cuatro minutos y medio aguantó atrás al equipo de Pedro Martínez, hasta que convirtió Robinson dos tiros libres tras haber fallado tres consecutivos en la anterior jugada (83-66). Volvió de nuevo Hakanson a pista en el último intento del BAXI Manresa por agarrarse al partido, y el UCAM mantuvo su receta. Siguió mostrándose sólido atrás y castigando a su rival al contragolpe cuando el reloj ya jugaba a su favor (87-74).