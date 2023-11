El Hozono Jairis viajaba a tierras catalanas con el objetivo de reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas, pero el Uni Girona no dio opciones a partir del segundo cuarto al conjunto de Alcantarilla, terminando por imponerse gracias a su intensidad defensiva y su acierto en el rebote 67-56.

El combinado de Eric Surís salió a tratar de plantar cara a un cuadro local que llegaba en racha con cinco victorias consecutivas y que acumulaba antes del duelo un pleno en competiciones europeas. Tras un primer minuto de tanteo e imprecisiones, la lata la abriría Diarra debajo del aro para que ambos equipos se soltasen el cinturón y comenzasen a anotar.

La igualdad sería máxima durante el primer cuarto, llegando la respuesta inmediata a cada canasta de las locales por parte de las alcantarilleras, estando muy acertada Belén Arrojo con una gran anotación a aro pasado para hacer el 8-8 a falta de tres minutos. El marcador no se movería mucho más, continuando la igualdad y destacando la falta de acierto en el tiro exterior de las de la Región, que pese a intentarlo hasta en ocho ocasiones, no anotarían ningún triple llegando 11-10 al final del primer cuarto.

Las sensaciones serían diferentes en el segundo cuarto, ya que cuando Mendy haría pedazos la maldición del tiro exterior para poner el 14-10 a los dos minutos de cuarto, todo se pondría en contra para las de Alcantarilla. En la siguiente acción se verían seis abajo, obligando a Eric Surís a detener el partido puesto que la sangría no se detenía. Todo lo que entraba por el aro llegaba de parte del cuadro catalán, que a falta de cinco minutos para el descanso ya mandaba 22-10.

Los tres primeros puntos del cuarto para las visitantes llegarían superado el ecuador, con un triple de Carter que cortaría la racha de las catalanas pero que de poco serviría, pues el segundo acto concluiría confirmando las malas sensaciones para un Jairis que anotaría únicamente siete puntos y se marcharía al descanso con una desventaja considerable en el marcador, 31-17.

Tras el descanso, la dinámica sería la misma, con muchas imprecisiones por parte de las de la Región que con la intención de recortar rápidamente en el marcador, buscaban tiros desesperados que ante el desacierto, lo único que propiciaban era que la ventaja siguiese aumentando hasta el 41-22 a los veinticinco minutos de choque. La reacción llegaría en manos de Ayuso, que un triple y un tiro desde la botella recortaría distancias y daría algo de alas a las de la Región que se llegarían a colocar a catorce. Pese a ello, los problemas para quedarse con los rebotes defensivos harían que la ventaja no pudiese recortarse mucho más, llegando el partido a su último cuarto con una cómoda ventaja de trece puntos para las locales, 52-39.

Comenzaron los últimos diez minutos del partido dejando algo de dudas del lado catalán pues Carter con una bandeja dejaría la ventaja en once puntos obligando a la técnica local a detener el partido en busca de corregir la defensa de las suyas para no dar opciones a las alcantarilleras de engancharse al enfrentamiento. A falta de cinco minutos para el final, la balanza terminaría de decantarse para las locales con un triple de Ygueravide que, sumado a un 2+1 conseguido en la siguiente jugada, se pondría con diecisiete puntos de ventaja dejando ya en imposible la tarea de la remontada. En los últimos compases, el luminoso terminaría corroborando la superioridad de las catalanas con 67-56 que confirmaría su sexta victoria seguida y deja a las de Alcantarilla con tres derrotas consecutivas y fuera de los puestos de play off.