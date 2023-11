Sólo la alineación indebida del Granada, ganador 0-3 en su visita al Arosa, pone en duda el pleno de equipos de LaLiga EA Sports en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con el Valencia (0-2), el Villarreal (0-5) y el Alavés (0-10) vencedores este jueves, con el aplazamiento por las inclemencias meteorológicas del Gimnástica Segoviana-Sestao River y Atzeneta-Zaragoza y con el pase del Burgos y el Villanovense.

Exentos aún el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y Osasuna, los cuatro competidores en la Supercopa de España del próximo mes de enero en Arabia Saudí, a la espera de qué sucede finalmente con el Granada, si es eliminado o no, el resto de los equipos de LaLiga EA Sports estarán en el sorteo del próximo martes, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas desde las 13.00 horas.

El Arosa confirmó a la Agencia EFE que impugnará el encuentro por la titularidad del portero Adri López, de 24 años, con ficha con el Recreativo Granada y que incumpliría la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, ya que un guardameta de más de 23 años e inscrito en el equipo B no puede participar en una competición no profesional, como se considera la Copa del Rey, según explicaron fuentes de la RFEF.

"No tengo ninguna noticia, sé lo que sabéis vosotros. Esto es una cuestión administrativa. Nosotros hemos ganado el partido que es lo que teníamos que hacer. Esa era nuestra obligación. A partir de ahí no puedo decir nada más", valoró Paco López, el entrenador del Granada, que recordó que el guardameta del filial ya jugó la temporada pasada en la Copa del Rey ante el Yeclano y "no pasó nada".

"El año pasado, Adri estaba en la misma situación, también era sub'25, jugó la Copa, pasamos la eliminatoria y no hubo nada de nada. No sé si esta es una normativa nueva, o qué pasa, pero a mí no me corresponde este tipo de cosas. Es un tema administrativo", insistió el técnico del conjunto andaluz.

A la espera de la resolución de Competición, el Granada fue el ganador sobre el terreno de juego en Vilagarcía de Arousa. Entre un chaparrón por momentos, se impuso por 0-3. El 0-1 lo marcó José Callejón en el minuto 18. Hasta prácticamente el final, entre la resistencia de su rival gallego, vivió el partido con la incertidumbre de un resultado tan corto, hasta el 0-2 de Sohn Weissman, en el 87, y el 0-3 de Famara Diédhiou, en el 90.

Gozálbez impulsa al Valencia; Trigueros lidera al Villarreal

Entre los 28 emparejamientos de la segunda eliminatoria de la competición estará el Valencia, que doblegó este jueves por 0-2 al UD Logroñés en el estadio de Las Gaunas. La clasificación la firmó Pablo Gozálbez. El canterano marcó el 0-1 al borde del descanso, para aplacar el ánimo de su adversario, hoy en Segunda Federación, y dio el 0-2 al borde del final a Diego López, ya en el 88.

A la vez, el Villarreal no le dio ninguna opción al Chiclana (0-5). La jornada festiva del equipo de División de Honor Sénior andaluza fue un encuentro de suma seriedad para el grupo de Pacheta. No está para sustos ni para sorpresas el conjunto amarillo, ganador tan solo de un duelo (el pasado lunes por 2-3 al Granada) en las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports.

En la Copa del Rey impuso su superioridad y su pegada desde el principio. Al descanso, ya lo había resuelto todo con un incontestable 0-3. Dos goles fueron de Manu Trigueros. Otro de Jorge Pascual. Ya en el segundo tiempo, el capitán repitió con su tercer tanto del duelo y el cuarto de su equipo, al transformar un penalti en el minuto 75. El 0-5 fue de Álex Baena.

También avanzó el Alavés, rotundo contra el Deportivo Murcia (0-10), de la Primera Regional Murciana, doblegado de inmediato por el conjunto vitoriano. Rebbach, goleador dos veces y asistente en otra, en el 0-2 de Rubén Duarte, marcó ya la diferencia en poco más de media hora con el 0-3 en el marcador. En el segundo tiempo, Alkain anotó el 0-4 y el 0-5, Ianis Hagi sumó el 0-6 y el 0-9 y Karrikaburu el 0-7, el 0-8 y el 0-10.

Ocho equipos de Primera Federación, once de Segunda y uno de Tercera

Aparte de los 16 equipos de la máxima categoría (incluyendo al Granada, a la espera de la resolución sobre su alineación indebida), habrá, al menos, otros 18 conjuntos de LaLiga Hypermotion: Burgos, Levante, Espanyol, Eibar, Cartagena, Valladolid, Alcorcón, Leganés, Tenerife, Lugo, Eldense, Sporting de Gijón, Mirandés, Elche, Huesca, Racing Ferrol y Oviedo, además del Amorebieta, liberado de la primera eliminatoria como campeón de Primera Federación el pasado curso.

De todos ellos, el Burgos se clasificó este jueves, con una victoria por 1-2 contra el Hércules, con goles de Fer Niño y López Pinto para el conjunto castellano.

El sorteo lo completan, por ahora, 20 clubes de inferior categoría: ocho de Primera Federación (Deportivo de La Coruña, Málaga, Castellón, UD Melilla, Linares, Arenteiro, Antequera y Unionistas de Salamanca), once de Segunda Federación (Barbastro, Valle de Egüés, Cayón, Arandina, Zamora, Terrassa, Tudelano, Yeclano, Orihuela, Andratx y Villanovense, este último ganador por 2-1 sobre el UD Ibiza este jueves) y uno de Tercera Federación (Atlético Astorga).

En total, la segunda eliminatoria contará con 56 equipos, repartidos en 28 duelos, también a único encuentro, que se disputarán los días 5, 6 y 7 del próximo diciembre, a la espera de conocer los ganadores de los dos aplazados (Gimnástica Segoviana-Sestao River, el próximo 8 de noviembre, y Atzeneta-Zaragoza, aún sin fecha) y si es el Granada o el Arosa el que entra en el sorteo.