Carlos Alcaraz ya tiene rival para su estreno en el Masters 1.000 de París-Bercy, el último torneo de esta categoría que se disputa esta temporada y donde tiene la oportunidad de arrebatar el primer puesto en la Race ATP a Novak Djokovic, también presente en el torneo.

Después de caer en los octavos de final del Masters de Shaghai y de no acudir al ATP 500 de Basilea para recuperarse de unas molestias físicas, Alcaraz se medirá en su estreno en París, un torneo que se juega en pista rápida bajo techo, al ruso Román Safiulin, al que nunca se ha enfrentado en su carrera deportiva y que está en un buen momento de forma. El tenista nacido en Podolsk hace 26 años ocupa en la actualidad el puesto 45 de la clasificación mundial y ha derrotado en primera ronda, donde ha llegado desde la fase previa, al francés Alexandre Muller, al que ha derrotado por 7-6 y 6-3

"No estoy al cien por cien"

Carlos Alcaraz reconoció que no afronta al cien por cien el Masters de París, pero señaló que se ha recuperado suficiente de los problemas físicos que le hicieron perderse el torneo de Basilea. «No voy a decir que estoy al cien por cien, sería mentira en esta época del año. Tras una larga temporada todo el mundo tiene problemas físicos. Siento algo de dolor, pero he recuperado y llego con buenas sensaciones, suficientemente bien para poder hacer un buen resultado», afirmó. Detalló que no está totalmente recuperado del problema que arrastra en la planta del pie, que le genera «pequeñas molestias», pero dijo que lo nota «menos que antes». «Al final, tenemos que jugar con lo que hay, ha sido una temporada muy exigente y los problemas aparecen. Es lo normal, venimos bien, con confianza y jugando a un gran nivel», dijo.

Alcaraz destacó la buena relación que tiene Djokovic, con quien entrenó el domingo. «Tenemos un trato muy agradable, es una persona maravillosa, da gusto a hablar con él. No me da consejos, al final estamos peleando por los mismos objetivos. Al final jugamos al futtenis. Son momentos muy buenos los que tenemos fuera de las pistas. Es agradable estar con él», terminó diciendo.

Dónde verlo y a qué hora

El partido entre el número 2 del mundo y el ruso se va a jugar este martes en la pista central. El choque ha sido fijado no antes de las siete y media de la tarde y se podrá seguir por Movistar, que tiene los derechos del torneo.