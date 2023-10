Al UCAM Murcia CB no le bastó con hacer diez minutos de un baloncesto sobresaliente para acabar con su mala racha fuera de casa (82-76). Frente a un Básquet Girona tocado por las bajas de sus dos bases, los universitarios tuvieron el partido controlado en el arranque del último cuarto, pero entonces se encontraron con un Markel Brown que se puso la capa de Superman para anotar 16 puntos en ese período y llevar a su equipo a lograr la cuarta victoria de la temporada, romper una racha de tres derrotas consecutivas e igualar a los murcianistas en la clasificación con un balance de 4-3.

No fue el día de Dustin Sleva ni de los jugadores de banquillo que sacaron adelante el duelo de la pasada jornada frente al Gran Canaria. Solo Nemanja Radovic se erigió en esta ocasión en un recambio de garantías. Y entre la primera unidad, solo Dylan Ennis y Simon Birgander estuvieron en sus números habituales. Es cierto que Ludde Hakanson se fue hasta los 11 puntos, pero falló los cinco triples que intentó, una faceta donde el UCAM Murcia ofreció ayer un rendimiento deficiente, con tres aciertos de 24 intentos. Lanzó más que en otros encuentros y, sin embargo, llegaron menos puntos desde los 6,75 metros.

La cuarta derrota consecutiva fuera de casa, tres en Liga Endesa y una en Champions, llegó porque al UCAM le faltó consistencia y regularidad en su juego. En los dos primeros cuartos sufrió en el rebote defensivo, un hecho que provocó que los catalanes avasallaran en algunas fases, para después, en el tercer cuarto entrar en crisis gracias a una defensa zonal 1-2-2 perfectamente ejecutada por los universitarios que les permitió robar muchos balones en primera línea. Sin embargo, el acierto de Brown en el último período y varias malas decisiones en el minuto y medio final, echaron por tierra el esfuerzo de los murcianistas.

Después de la clase magistral que ofreció ante el Gran Canaria y el bajo rendimiento de Rodions Kurucs en las últimas jornadas, Howard Sant-Roos se hizo con el puesto de alero titular. Los primeros minutos del choque se desarrollaron a un ritmo frenético, donde se movió con maestría el UCAM, que logró un parcial de 2-11 gracias a rápidas transiciones (5-11). Los locales cerraron muy bien la defensa para Simon Birgander, pero el sueco asistió perfectamente y ofreció oportunidades a sus compañeros que aprovecharon. Pero se acabó rápidamente la clarividencia de los murcianistas, que encajaron un parcial de 10-0 (15-11) coincidiendo con la presencia en pista de la segunda unidad. El escaso acierto y abuso en los lanzamientos triples (solo 1 anotado de 8 intentados) lastró a los universitarios en el primer cuarto (15-11).

No logró salir del atasco el UCAM en el segundo período y el parcial creció hasta el 12-0 (17-11). Caupain, que volvió al tono gris de otras tardes, rompió el mismo con dos tiros libres, pero el desacierto en el tiro exterior, solo quebrado por un triple de Rodions Kurucs, su único destello en todo el partido, rompió la sangría (28-19). Perdió el control del rebote en su canasta el UCAM (concedió 10 antes del descanso), lo que permitió el Girona llegar al descanso con 38-28 frente a un rival que firmó un paupérrimo 2 de 13 en triples.

Tocó fondo el UCAM en el arranque del tercer cuarto después de dos triples consecutivos del Girona por medio de Yves Pons y Markes Brown (44-30). Ordenó entonces Sito Alonso un cambio defensivo a zona 1-2-2 que provocó varios robos consecutivos de balón. Los murcianistas se crecieron y se convirtieron en un ciclón. Un parcial de 0-15 le dio la vuelta al partido (44-45) tras provocar siete pérdidas de los locales. Se acabó la hemorragia en el rebote -Birgander llegó a las 17- y el UCAM, corriendo la pista y logrando canastas fáciles en las transiciones, cerró el tercer cuarto con un triple de David Jelínek, el tercero y último del partido, que le permitió entrar en el último acto con siete puntos de ventaja (49-56).

Fue entonces cuando apareció Markel Brown. Tiró del Girona, que logró un parcial de 9-0 con ocho puntos del estadounidense y otro de Yves Pons (60-58). Recuperó el partido el equilibrio, pero el UCAM ya no era el del tercer cuarto. Una defensa zonal de los jugadores de Salva Camps tuvo parte de culpa. Sin embargo, no le perdió la cara al encuentro pese a perder la frescura ofensiva y la agresividad defensiva. Creció el acierto de los locales, que después de una gran canasta de Birgander tras asistencia de Sant-Roos, empataron el marcador con un triple de Corey Davis (68-68) a 3:30 del final. Se convirtió entonces el partido en un constante intercambio de canastas con un protagonista, Markel Brown, que llevó el choque a una situación límite para los murcianos a 37 segundos del final (78-76). En la siguiente jugada, Dylan Ennis falló un triple y Hakanson paró el ataque del Girona con una falta personal a 11 segundos de la conclusión. Iroegbu anotó dos tiros libres (80-76) y el base sueco falló el siguiente ataque en una entrada a canasta, certificando así la derrota del UCAM Murcia, al que no le bastó con solo un buen cuarto de baloncesto.

"Faltó agresividad e intensidad"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, afirmó tras la derrota que se queda «con el tercer cuarto, espectacular, con la reacción de un equipo que quería ganar y se sentía herido por haber sido menos físico que el rival».

«Hacía tiempo que no veía un equipo fuera de casa perdiendo de diez remontar desde la defensa de esa manera, desde el juego de ataque y desde el colectivo», apuntó Alonso tras señalar que fue «uno de los mejores cuartos» que recuerda desde que está en el UCAM, «con una gran actividad defensiva, un control del rebote, una claridad muy grande en las situaciones de ataque».

Su equipo ganó el tercer período por 11-28 (49-56) y «parecía que el partido estaba controlado en el último cuarto, pero el Girona ha tenido una explosión. No de acierto, sino de creer en lo que un puede hacer: el Girona ha creído, ha metido y ha igualado el partido».

El entrenador destacó que el UCAM Murcia fue a por el partido y tuvo la oportunidad de ganar con un triple de Dylan Ennis, pero luego llegó «el momento Brown», que decantó el duelo a base de triples y acabó con 29 puntos.

Alonso también reivindicó que el equipo compitió y se mostró «contento por muchas cosas», pero lamentó que faltó «agresividad e intensidad» en la lucha por el rebote en la primera parte: «Es algo que tenemos que mostrar siempre», terminó diciendo.