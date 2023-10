Con el paso de las jornadas el Real Murcia se ha convertido en un equipo más eficiente que vistoso. Está siendo capaz de añadir valiosos puntos a su casillero para recuperarse de su mal arranque de temporada y quiere mantener esta misma línea. Mejorar desde la victoria está siendo la fórmula del conjunto grana para instalarse en las primeras posiciones del grupo II de la Primera Federación, lugar para el que se confeccionó esta plantilla el pasado verano. No obstante, para que esto sea así, el Real Murcia debe reafirmarse. Primero como local, donde no consigue enlazar dos victorias consecutivas desde finales de 2022, y segundo como un equipo sólido, regular y constante como lo están demostrando los líderes de su grupo cuando se cumple este fin de semana la décima jornada del calendario.

Con todo esto, el equipo de Gustavo Munúa recibe esta tarde a un Linares Deportivo (18.00 horas, FEF.TV) que se encuentra necesitado de puntos y tratará de buscarle las cosquillas a un Real Murcia que de una vez por todas debe mostrarse mucho más autoritario en su estadio. Aún así, no será nada fácil esta prueba, ya que el entrenador uruguayo está obligado a tener que variar su once inicial debido a las bajas por sanción y lesionados. Se da la circunstancia que la mayoría de ellas se centran en la defensa, línea en la que en las últimas fechas había encontrado la estabilidad y que encadena dos encuentros sin encajar gol. Y es que el lateral José Ruiz deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas, mientras que el central Víctor Rofino no podrá ser de la partida por las molestias físicas que le impidieron finalizar el encuentro ante el Mérida. Todo apunta a que el central argentino Marcos Mauro ocupará su puesto en el eje de la zaga junto a Alberto González, mientras que el relevo natural de José Ruiz sería la entrada de lateral derecho Sergio Santos en el once de esta tarde. Se mantendría Álex Zalaya en el lateral izquierdo, quien viene desempeñando ese rol en las últimas jornadas.

Otra de las dudas, una vez cumplida la sanción, será el posible regreso de Tomás Pina como titular tras cumplir sus dos encuentros de sanción tras ser expulsado en Ibiza. Con Imanol Alonso e Isi Gómez asentados en el centro del campo, la entrada de Pina podría suponer un cambio de esquema en el que Álex Rubio podría ser el sacrificado. No obstante, Gustavo Munúa siempre ha sido partidario de apostar por sus planes iniciales más ofensivos cuando juega como local, por lo que también podría apostar por otra variante.

Enfrente estará un Linares Deportivo que encadena dos jornadas sin ganar, tras empatar con el Alcoyano y caer ante el San Fernando, y que fuera de casa tan solo ha sido capaz de conseguir cuatro puntos de doce posibles hasta la fecha. Además, con siete tantos a su favor en nueve jornadas, es uno de los equipos del grupo II que más sufren para ver portería contraria.

No obstante, tres de ellos cuentan con la firma del delantero Hugo Díaz, exjugador del UCAM Murcia en la temporada 2014-2015 y que está cumpliendo su cuarta temporada con el equipo jienense en la tercera categoría. El conjunto de Óscar Fernández afrontará este encuentro con varias ausencias entre lesionados y también sancionados, como son los casos de jugadores como Manolo Molina y Mawi en este último apartado.