El mejor velocista español de la actualidad, el murciano Sergio López Barranco, andaba buscando junto a su club, la Sociedad Atlética Alcantarilla, vitamina económica para poder dar un salto de calidad en su preparación. «Quiero invertir algo más a nivel económico para favorecerme. 2024, con los Juegos Olímpicos de París, es buen año para ver si conseguimos más ayudas, para involucrarme al cien por cien y poder irme a Bélgica o Estados Unidos, por ejemplo, para entrenar y competir con los mejores. Me voy a involucrar al máximo porque no he llegado a mi límite», decía recientemente a este diario el atleta afincado en Alcantarilla después de lograr por tercera vez en su vida el título de campeón nacional de los 100 metros lisos.

Tras llamar a muchas puertas, finalmente ha conseguido ese respaldo que buscaba tanto para él como para el club al que pertenece y con el que está muy involucrado. La empresa Gestaner, líder en energía solar fotovoltaica y ahorro energético, ha sido la que ha dado el paso. No solo patrocinará a nivel personal al atleta, sino también a toda la estructura de un club que pasa a denominarse Gestaner Atlética Alcantarilla. «Durante la pandemia hablábamos de lograr la atención de las grandes empresas regionales para que nos apoyasen y cambiáramos la dinámica y profesionalidad del deporte murciano y, sobre todo, del atletismo. Hoy siento que lo he conseguido. Muchas gracias a Gestaner por su confianza en mí y esta apuesta, que espero nos haga más fuertes y crezcamos para alcanzar nuestros sueños», dijo un atleta que tiene como reto estar en los Juegos de París. Por su parte, el CEO de Gestaner, José Manuel Franco, dijo que «es un orgullo colaborar con uno de los clubes de atletismo más importantes de la Región así como apoyar a Sergio López Barranco en su evolución , que estamos seguros que lo llevará a bajar de los 10 segundos y, ojalá, a verlo competir en los próximos Juegos de París», expresó en una acto que se celebró en la sede de la empresa en Espinardo al que asistieron el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, así como Encarna Guillén, presidenta de la Junta Municipal de Espinardo; el presidente de la Junta Municipal de El Puntal, Francisco López Ayllón, y el director general de Deporte, Fran Sánchez.