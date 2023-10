Cuatro semanas tardó Gustavo Munúa para darse cuenta que Marc Baró no estaba a la altura del once del Real Murcia. Cuatro semanas que fueron cinco, porque ni la expulsión del lateral ante el Sanluqueño evitó que el técnico uruguayo le volviera a premiar con la titularidad dos semanas después, en la visita del Alcoyano a Nueva Condomina.

Lo mismo, pero en el sentido contrario, ha ocurrido con Imanol Alonso. El joven centrocampista vivió en el más absoluto ostracismo durante un mes. Ni un minuto jugó en los cuatro primeros minutos ligueros, teniendo que esperar a la visita al Atlético Baleares para disfrutar de 14 minutos, un cuarto de hora que fue suficiente para que se ganara la oportunidad que le estaba negando su entrenador.

Y tampoco lo han tenido fácil Rodri Ríos y Alberto González, dos futbolistas que ya destacaron el pasado curso en Primera RFEF, pero que posiblemente para su técnico eran auténticos desconocidos. Por lo menos así lo demuestra el hecho de que en estos primeros dos meses de la competición casi siempre hayan sido un segundo plato para Munúa.

El central asturiano, titular en la primera jornada en Granada, pronto pasó a ser el último de la fila en una defensa que era un auténtico coladero. Ni un minuto jugó en los encuentros ante el Córdoba, el Sanluqueño y el San Fernando. Solo la lesión de Mauro en el choque contra el Alcoyano, obligó a Munúa a tirar de un Alberto González que cuatro jornadas después ya es indiscutible, siendo el referente en una zaga que ha mejorado sus prestaciones, no encajando en cuatro de los últimos cinco partidos. No solo eso. Hace una semana fue el autor del gol que dio la primera victoria en casa.

El castigo para Rodri Ríos no ha sido tan grande como el que han sufrido otros compañeros, pero el soriano, que ya fue clave en la victoria en Granada, no está teniendo toda la confianza esperada por el técnico. De hecho, solo con sus goles, ha conseguido sacar la idea inicial de Munúa, para el que Carrillo era más básico en el once que Ríos.

Cuatro goles lleva ya el ex del Ceuta, siendo el de este sábado el primero que sirve para dar los tres puntos a los granas. Cuatro goles que confirman además que Ríos vive un 2023 de dulce, un 2023 en el que ya acumula 24 tantos entre los logrados en el inicio de año en Ceuta y los anotados ahora con el Real Murcia.

Alberto González, Rodri Ríos, Imanol y Zalaya, éste último un recurso que está dando resultado en la banda izquierda, donde Marc Baró estaba dejando mucho que desear... Cuatro futbolistas que han derribado la puerta del once del Real Murcia en el tramo del curso en el que empiezan a llegar las victorias, obligando a Gustavo Munúa a corregir sus propios errores casi a la fuerza. Y es que el técnico uruguayo ha empezado a dar con un once cuando la mayoría de sus piezas fundamentales se han ido cayendo por lesión o sanción.

Cuando lo fácil era ver que Baró era un problema en la izquierda, Munúa mantuvo su apuesta hasta meter al Real Murcia en un auténtico lío. Lo mismo que con Marcos Mauro, que solo perdió la titularidad por lesión, cuando el argentino era un auténtico boquete en el centro de la zaga. Tampoco estaba dando resultado Tomás Pina, pero para el técnico uruguayo no había otra alternativa, alternativa que ha surgido cuando el de Villarta de San Juan ha causado baja por los dos partidos que le cayeron tras ser expulsado en Ibiza. Sin Montoro, otra de las decepciones, y sin Larrea, sin debutar por lesión, el único recurso era Imanol, condenado al ostracismo pese a que en pretemporada no desentonó.

Ahora Imanol acumula dos partidos como titular y junto a Isi Gómez han logrado dar consistencia al centro del campo, colaborando a la solidez defensiva.

Y si Alberto González e Imanol han tenido que esperar a las bajas de otros, Rodri Ríos ha sacado a Munúa de su error gracias a sus goles. Su tanto en Granada abrió la remontada, luego sumó dos que no sirvieron para nada -Ibiza y Sanluqueño- y ahora, ya titular, ha dado la primera victoria a los suyos. Fue el sábado en Mérida, en un partido donde el soriano tuvo que acudir al rescate de los suyos, que firmaron otro muy mal partido ante un rival que acumulaba cinco derrotas consecutivas.