Escapismo sociológico

Ante los errores de la vida hay dos formas de reaccionar: autocrítica o echar la culpa a los demás, a la mala suerte o a las circunstancias. Es decir, madurez y honestidad para aprender o cinismo y maldad para reincidir, que es donde anidan algunos.

Joan Laporta puede presumir de buena gestión deportiva en su primera etapa, la mejor en la historia blaugrana, e incluso de haber puesto las bases para superar en su segunda vez la situación más crítica del Barça. Pero eso no tapa la evidencia vergonzosa de haber triplicado los pagos sucios a Negreira en cuanto llegó al club, sin que la pueril excusa de unos informes cuando menos inútiles le sirvan de coartada.

Menos honesto es argumentar que este turbio escándalo es producto del «madridismo sociológico», copiando el funesto «franquismo sociológico» inventado por incapaces políticos y malasangres, cuando todo se destapó desde instituciones catalanas y medios de comunicación barceloneses. O nos toma por imbéciles, o el mentecato es él, o es un mafioso o, simplemente, un cobarde incapaz de asumir sus errores. Además, intuyo que es un narcisista de libro, cuya toxicidad le llevará a la perdición personal. Y, lo que es peor, puede arrastrar al club a un deterioro de dimensiones incalculables.

De ese variopinto escapismo personal pasamos al ‘abonaor’, como llamábamos a los cómplices de los embusteros. Ante el calificativo de escándalo que supone el caso Negreira, Guardiola dice que «escandaloso fue el gran juego azulgrana» bajo su mando. Y lleva razón. Su equipo maravilló al mundo futbolístico y creó escuela, laurel que solo pueden lucir cuatro o cinco equipos y selecciones en la historia del fútbol. Pero esa realidad tampoco tapa la cuestión que se investiga y dirimirán los tribunales. Que a aquel Barça excelente no le hacían falta ‘ayudas’ para ganar todo lo posible es una evidencia palpable, pero lo que deberían explicar es el ánimo que les empujaba a pagar al número dos de los árbitros por unos informes farfulleros que ni los interesados: jugadores y técnicos, conocieron nunca, como han declarado algunos notables.

Lo que es difícilmente digerible es que los socios del Barça no le hayan pedido cuentas hasta ahora. Me consta que no todos son tan ingenuos o palmeros como para nadar en la turbiedad del «Madrid nos jode».

A todo esto, la Liga y la Champions siguen. El Atlético ha cogido altura y con un Griezmann estelar amenaza al dúo de siempre, aunque también entre en guerras escapistas difícilmente demostrables por medio de su amo Gil Marín, señalando al estamento arbitral como aliado de sus rivales capitalinos.

El Madrid volvió tras el parón con hambre y algunas carencias. Y en un emocionante y polémico partido en el Pizjuán se dejó dos puntos que pudieron ser tres por su deficiente definición en las escasas veces que llegaron, quitando el primer cuarto de hora. A destacar la excelente forma física y anímica de Carvajal, el subidón de Rüdiger y el buen hacer del incombustible Bellingham. En el debe, la flojera de Rodrygo, que necesita banquillo para pensar, y el enésimo jaleo de un Vinicius capaz de lo mejor en lo futbolístico y lo peor en forma de líos absurdos.

En Sevilla salvó los muebles, pero esta semana puede perder crédito o encarar un futuro optimista. Braga y Barcelona decidirán ese futuro a corto. En Nápoles dieron un gran golpe y deberían repetirlo para que suene en Europa. Y en Barcelona pueden superar la ‘depre’ sufrida ante el Atlético o recaer por aquello de no estar para partidos y equipos importantes. Si sale cara, todo seguirá igual, pero si es cruz, el mercado de enero será movido, con las miras puestas en un goleador contrastado más allá de la zanahoria Mbappé.

A destacar la actuación del árbitro De Burgos. Con aciertos y errores, como es natural, será carne de cañón para el infantiloide canal oficial televisivo del Real Madrid. Más leña para ese también lodazal de malas influencias. Porque si hablamos del desafortunado «madridismo sociológico» y de la recurrente llantina colchonera, no es menos dañino el sambenito de ‘antimadridismo’ que desde ese plató achacan a la mayoría de árbitros españoles. Haciendo amigos, vamos.

En general, no les vale ninguno a ningún grande. Y pregunto yo, ¿los malos son siempre los otros? Y es que, como respondía una entrañable viejecita a otra que se quejaba de todas sus nueras: ¿no serás tú la mala?

Mero escapismo sociológico de los poderosos como pasto para incautos.