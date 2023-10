Goleada incontestable del Alcantarilla ante un Racing Murcia (1-5) que confirma que el conjunto dirigido por Patri Molina no solo cumple en la parcela defensiva, sino que también demuestra un poderío ofensivo que le hacen ser un equipo redondo a estas alturas de la temporada.

El encuentro comenzó con un gran ritmo de juego, y aunque no se veía un claro dominador, el Alcantarilla sería el primero en adelantarse en el marcador. No se había cumplido el minuto nueve cuando un centro espectacular de Quique Romero fue rematado por Ayman al fondo de las mallas. Cuando el partido se acercaba al tiempo de descanso emergió la figura indiscutible del encuentro, un Jorge Martínez hasta la fecha sin suerte de cara a puerta, pero que sobre el césped de Las Torres de Cotillas encontró la inspiración y anotó tres golazos. El 0-2, en el minuto 38, tras recibir un gran balón en profundidad y ante la salida de Emilio. Pero más espectacular fue el segundo en su cuenta particular, dos minutos después, con un golpeo magistral que prácticamente sentenciaba el choque.

El Alcantarilla salió a buscar el cuarto tras el descanso, y lo encontró a los cinco minutos, de nuevo obra de Jorge Martínez, quien aprovechando un balón largo hizo el 0-4 de cabeza. Sin tiempo para digerir por parte del conjunto local llegó el quinto, con un disparo a la escuadra de Quique Romero. Toni ‘maquilló’ para los locales desde el punto de penalti en la única buena noticia de un cuadro racinguista que demostró una escasa capacidad de reacción en el segundo tiempo, y que echó de menos al pichichi de la categoría, Loren.