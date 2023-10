Han pasado algo más de veinte días desde que el UCAM Murcia CB jugase su último partido en el Palacio de los Deportes. El conjunto universitario abandonó su feudo con la moral por las nubes tras firmar el mejor arranque de su historia en la Liga Endesa y ahora regresa con el principal objetivo de recuperar esa ilución con la que inició el nuevo curso. Y es que desde su último partido en casa, con el triunfo ante el Lenovo Tenerife, equipo de Sito Alonso ha caído a domicilio ante el Bilbao Basket y el Real Madrid, dos derrotas que se suman al amargo estreno en la Basketball Champions League en el que el Bertram Derthona italiano logró amarrar el triunfo en los últimos cinco minutos del encuentro.

Cambiar ese mal sabor de boca de los últimos encuentros será lo que busque el plantel universitario esta noche (20.45 horas, Movistar +) ante el Gran Canaria. No será una tarea fácil la de superar al vigente campeón de la Eurocup, pero el UCAM tratará de buscar de nuevo su mejor versión que le recargue de nuevo de confianza para esta nueva fase de la temporada, donde compaginará plenamente los calendarios de ambas competiciones. Enfrente estará un Gran Canaria que cuenta con un balance de dos victorias y tres derrotas en las primeras jornadas, y que todavía no sabe lo que es ganar como visitante en la Liga Endesa. En su doble salida, ante el Bàsquet Girona y el Joventut, no pudo amarrar el triunfo y llegará al Palacio con la intención de sacarse ese peso de la mochila.

«Lo más importante para nosotros es volver al Palacio. Se trata de volver a sentir el apoyo, el calor de los aficionados, para poder hacer nuestro baloncesto lo mejor posible durante más tiempo», explicaba ayer Sito Alonso en su encuentro con los medios de comunicación antes del partido. Además, el entrenador universitario confía en que este partido sirva para que su plantilla se quite el sabor amargo del estreno en Europa este curso tras ir por delante durante bastante minutos en el marcador y no poder vencer finalmente en el tramo final. «Vi al equipo bastante triste después de perder en Italia e intenté animarlos rápidamente por la manera que habían tenido de competir. Lo que más ganas tienen ellos es de jugar y si puede ser en el Palacio, como en este caso, pues mucho mejor», añadió. Preguntado por la falta de acierto en la línea exterior, ante los bajos porcentajes desde el triple mostrados en los últimos partidos, Sito Alonso se mostró tranquilo. «El acierto va a llegar en cuanto tiremos con más calma», señaló.

McFadden, recuperado

Para ello, el entrenador madrileño podrá volver a contar con Thad McFadden, recuperado ya de sus molestias en el tobillo que le impidieron participar el pasado domingo ante el Real Madrid tras su participación el miércoles, y será un encuentro especial para un Dylan Ennis que se reecontrará con su exequipo, ya que el Gran Canaria fue su último club en la ACB antes de firmar este verano por el UCAM Murcia procedente del Galatasaray.

El escolta es uno de los jugadores que más minutos han disputado hasta ahora en la Liga Endesa de la plantilla murciana, en la que se espera que con el paso de las semanas también se encuentre el equilibrio con la rotación. Así pues, jugadores como el base Troy Caupain, David Jelínek o Nemanja Radovic ya contaron con mayor reparto de minutos el pasado miércoles en Italia con el fin de que también puedan entrar en dinámica en la competición doméstica con mayor asiduidad.