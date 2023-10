Volvía el UCAM Murcia CB al Palacio de los Deportes casi veinte días despúes de su última actuación y regresó como si nunca se hubiera marchado. Y es que el conjunto universitario ha conseguido sumar su cuarta victoria del curso en la Liga Endesa ante un Gran Canaria (95-69) que prácticamente no tuvo ninguna opción desde el segundo cuarto. Justo cuando despertó el equipo de Sito Alonso para volver a recuperar las sensaciones y el juego que le llevaron a firmar el mejor arraque de la historia del club en la ACB hace tan solo unas semanas. Dominó el marcador desde el cierre de los primeros diez minutos para después, en otra exhibición defensa-ataque con un parcial de 24-3 en el último cuarto, cerrar un triunfo que vuelve a disparar la ilusión entre sus aficionados y que vuelve a elevar el techo de esta plantilla.

Si en el inicio de la temporada el UCAM se había apoyado en una serie de jugadores para sacar sus partidos adelante gracias a su excelente nivel y química sobre la pista, ante el Gran Canaria firmó su actuación más coral hasta la fecha. A Thad McFadden, en un segundo cuarto en el que recuperó la sonrisa con dos triples consecutivos, se le unieron un Howard Sant-Ross estelar en los dos extremos de la pista junto a un Nemanja Radovic que parece que vuelve a encontrar la regularidad en su juego. Además, el UCAM sacó a relucir sus armas en el juego interior al contar con los minutos de calidad y energía de un Moussa Diagné que siempre generó problemas sus rivales, sumado a un Simon Birgander que está convirtiéndose en Murcia en uno de los pívots punteros de la competición.

Con todo este cóctel, el cuadro universitario cuajó un completo partido que le vuelve a recargar de energía y optimismo para apuntar a los objetivos más ambiciosos que se quiera marcar. Y todo ello en una primera semana en la que viene de compaginar el doble calendario con la Champions League y probar el amargo sabor de la derrota en Europa al caer el pasado miércoles en Italia. Necesitaba encontrarse con su gente en el Palacio, y fue la mejor medicina. Primero para acabar con la mala racha en el lanzamiento exterior, donde no había gozado de buenos porcentajes hasta ahora. Alcanzó el descanso con un 7/15 en triples, para acabar veinte minutos después con un 11/26 (un 42%) y añadir esto a su rico repertorio mostrado hasta la fecha.

También dominó el rebote ante su rival, después de un primer cuarto en el que le costó seguir el ritmo en esta parcela, y desarrolló siempre un juego colaborativo que le permitió alcanzar las 24 asistencias en un partido que se acabó rompiendo en los diez últimos minutos gracias a su atosigadora defensa que, como ocurriera ante el Lenovo Tenerife, ahogó a un Gran Canaria que intentaba agarrarse en su última oportunidad por hacerlo.

Un arranque con mucha actividad

Arrancó el UCAM Murcia con su quinteto habitual en la Liga Endesa para abrir un partido en el que destacó por la actividad de los dos conjuntos en ambos lados de la pista. Inició el choque algo más entonado el Gran Canaria, sobre todo ofensivamente, con las ideas más claras y aprovechando las segundas oportunidades ante las dificultades del UCAM para cerrar el rebote (7-10). Aún así, el acierto desde el triple en este cuarto para los de Sito Alonso, algo que venían acusando en este arranque de curso, permitió a los universitarios aguantar el ritmo del Gran Canaria. Antes de eso, el entrenador universitario tuvo que parar el encuentro con el 10-17 tras una canasta de Slaughter y el UCAM reaccionó desde atrás. Elevó su defensa y con el acierto de Sleva, con dos triples, más la potencia de Ennis a la contra, pudo acercarse en un último que se acabó adjudicando con otro lanzamiento exterior convertido por Radovic en la última acción (20-19).

Despertar universitario

Se desató el UCAM en el inicio de un seugndo cuarto en el que llegó a contar con nueve puntos de ventaja en apenas tres minutos (32-23). Primero con un Thad McFadden, con dos triples consecutivos, que comenzaba a encontrar sensaciones tras un inicio complicado con el acierto exterior, y en su tercer intento Diagné atrapó el rebote ofensivo para levantar al Palacio con un mate. Tuvo que pararlo Lakovic con tiempo muerto, pero no le sirvió al conjunto canario para reaccionar al conservar la renta el UCAM después de un ritmo de juego algo más pausado (36-26). Controlaron los de Sito Alonso a su rival desde la defensa y con las ideas más frescas y claras en ataque se hicieron con el control del partido durante esta fase (40-30). La tercera falta de Caupain devolvió a pista a Hakanson y la primera mitad acabó con un triple de Shurna para rebajar la barrera psicológica de los diez puntos (47-38).

El UCAM aguanta el arreón rival

Continuó el mismo guion de partido con el inicio de un tercer cuarto en el que el UCAM seguía mostrándose superior y la conexión Hakason-Birgander volvió a levantar a la grada con un 'alley-oop'. Respondió el Gran Canaria con un triple de Slaughter, por lo que, a pesar de que los universitarios parecían llevar la manija, el marcador seguía siendo corto tras otro lanzamiento exterior de Albicy (55-48). Birgander consiguió transformando en oro los rebotes ofensivos en la pintura canaria, pero de nuevo dos triples consecutivos visitantes obligaron a Sito Alonso a tener que parar el partido en el ecuador de este cuarto (58-54). Una técnica al banquillo del UCAM permitió al Gran Canaria dar otro mordisco al marcador, sin embargo, apareció un Moussa Diagné estelar para machar el aro y aguantar en defensa a Lammers (64-59). Cogió oxígeno el equipo murciano con un triple de Ennis para conservar la distancia, aunque se llegó al desenlace con un apretado 69-63.

Otra exhibición defensa-ataque

Los minutos decisivos arrancaron con un intercambio de canastas que beneficiaba al UCAM al poder conservar su ventaja y restar segundos al reloj. Apostó Sito Alonso por McFadden, Sant-Roos y Radovic en pista junto a Birgander y Caupain para controlar el arreón del Gran Canaria, y Lakovic tuvo que pedir tiempo muerto tras volver la renta a los once puntos tras una canasta a la contra de McFadden (75-66). Un triple de Howard Sant-Roos puso la guinda a su brillante actuación y comenzó a romper un partido que parecía muy difícil que no cayese de lado tras ampliar los 15 puntos de ventaja con otra canasta de Birgander que tuvo que cortar el Gran Canaria de nuevo (83-66). Restaban cuatro minutos para acabar el encuentro y el UCAM no bajó el pie del acelerador en ningún momento para añadir más puntos a su casillero con un nuevo triple de Caupain (88-66). El parcial del último cuarto era de 24-3, con solo el triple de Landesberg para los visitantes, lo que provocaba una ventaja de 27 puntos para los universitarios cuando todavía restaban dos minutos y finalmente el partido se cerró con el 95-69.