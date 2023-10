Neymar se dio cuenta al instante. Lloraba desconsolado tendido en el césped y en la camilla, el dolor era insoportable. Ante Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo, el astro brasileño sufrió la peor lesión de su carrera. Una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en su rodilla izquierda, que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre seis y ocho meses de baja, con lo que se perderá lo que resta de temporada. La peor lesión de su carrera le llega a los 31 años y en la Liga Saudí, aunque las lesiones y dolencias han sido recurrentes y han truncado la carrera de un futbolista con un aura especial, pero que no ha podido brillar con regularidad.

Esta es la primera lesión de rodilla que sufre en su trayectoria, muy castigada especialmente por sus tobillos, pies y las molestias musculares, que le han tenido apartado prácticamente 900 días y se ha perdido casi 200 partidos oficiales. Neymar se mostró abatido en un mensaje que compartió en Instagram, donde aseguraba que era "un momento muy triste, el peor". "Sé que soy fuerte, pero en esta ocasión voy a necesitar aún más de familia y amigos. No es fácil pasar por una lesión y una cirugía, pero imaginen lo que es pasar por todo eso de nuevo cuatro meses después de haberme recuperado", añadió.

É um momento muito triste, o pior.

Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)

Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado.

Fé eu tenho, até demais …

Mas a força eu entrego nas mãos… pic.twitter.com/H7Rm7elzBA — Neymar Jr (@neymarjr) October 19, 2023

La exigencia a un jugador de su talla siempre ha sido muy alta. Desde su marcha del Barcelona, prácticamente siempre que se le pedía que diera un paso adelante para liderar a su equipo y a su selección, las lesiones y molestias aparecían para impedirlo. Llegó justo al Mundial de Rusia y no pudo ponerse al equipo a sus espaldas, se perdió la Copa América 2019 en Brasil que la canarinha ganó sin él y, en Catar, el tobillo no le permitió brillar y Brasil volvió a caer. En la Champions, el PSG también echó en falta al brasileño en numerosas ocasiones, a quién ficharon seis años antes para levantar el ansiado trofeo que aún no tienen en sus vitrinas.

En Barcelona, pocas lesiones

En las cuatro temporadas que estuvo en el FC Barcelona, Neymar jugó con regularidad y no sufrió lesiones de gravedad más allá del tobillo que tantos quebraderos de cabeza le terminaría dando, y molestias puntuales. En su primera temporada, ya en febrero, la primera lesión en el tobillo lo mantuvo fuera del verde durante un mes, y en el tramo final de temporada una lesión en el pie lo apartó unos 20 días más. En el Mundial de Brasil 2010, sufrió una fractura vertebral que le dejó KO un mes.

Ya en la segunda campaña en la ciudad Condal y en las dos más que la sucederían, el brasileño sufrió un leve esguince de tobillo y problemas musculares menores que, sumados, le hicieron pasar poco más de un mes sin jugar. La media de encuentros disputados con la camiseta azulgrana en las cuatro temporadas es de 46 partidos por temporada. En total, 186 partidos jugados, 105 goles, 61 asistencias, consiguiendo 2 ligas, 3 Copas del Rey y la Champions de Berlín. El tridente junto a Leo Messi y Luis Suárez dejo momentos para el recuerdo.

En París empiezan los problemas

En el París Saint-Germain, aunque tuvo noches de gloria donde demostró la infinita calidad que atesora, también empezó a sufrir lesiones de forma más recurrente. A principios de 2018, sufrió su primera lesión de gravedad. Una fractura metatarsiana en un pie lo mantuvo casi tres meses de baja, y le hizo llegar justo al Mundial de Rusia, donde Brasil cayó eliminada en cuartos ante Bélgica.

Al inicio de la segunda temporada en el conjunto parisino sufrió unas molestias que le apartaron tres semanas y, al principio de 2019, volvió a sufrir una nueva fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. De nuevo, tres meses de baja, que prácticamente enlazó con una rotura de ligamentos del tobillo derecho que sufrió en un amistoso con Brasil poco después de su regreso, y que le hizo perderse la Copa América que precisamente se disputaba en el país carioca, y que Brasil ganó sin su presencia.

En octubre de 2019, una lesión muscular en el muslo le hizo perderse más de un mes de competición, y a principios del año siguiente una lesión en las costillas le hizo perderse unas dos semanas más.

Los tobillos no le dan tregua

En su cuarta temporada en París, acabó acumulando tres meses sin jugar entre molestias musculares y un esguince de tobillo. Los tobillos no le daban tregua, y un año después, en noviembre de 2021, volvió a sufrir una grave lesión en el tobillo a raíz de una dura entrada que le apartó prácticamente dos meses y medio.

En el Mundial de Catar, se lastimó el tobillo derecho en la jornada inaugural, pero reapareció en octavos de final y en cuartos, cuando Croacia batió a Brasil en los penaltis. En febrero, el tobillo dijo basta y se tuvo que someter a cirugía, perdiéndose así todo lo que restaba de temporada. El balance de las seis temporadas en el PSG es de 173 partidos - una media de 28 partidos por temporada - 118 goles y 69 asistencias. En Francia jugó una media sensiblemente más baja que en Barcelona, pero los números cuando jugó siguen siendo de futbolista único.

En el Al-Hilal, que pagó 90 millones de euros por Neymar, solo ha disputado 5 encuentros, y presumiblemente se pierda todo lo que resta de temporada. En el horizonte, se encuentra la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos durante el mes de junio. Aún es una incógnita si Neymar puede llegar a la cita de un trofeo que no ha sido capaz de ganar.