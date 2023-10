El Real Madrid es líder de LaLiga con 24 puntos y apenas una derrota. Aunque simbólica, por ser contra el Atlético en el derbi madrileño. Ese tipo de tropiezos que en la 'casa blanca' producen un temblor que dura semanas. Sin embargo, el equipo no lo notó encadenando partidos solventes en la competición doméstica y remontando ante el Nápoles en Champions.

Ancelotti ha resuelto la papeleta de las lesiones -algunas importantes, como las de Courtois o Militao- con innovaciones exitosas, pero que no han convencido del todo a jugadores como Rodrygo, Camavinga o Tchouaméni. Los 'afectados' han aprovechado las concentraciones con sus selecciones para manifestar su descontento. Siempre en un marco de corrección y asumiendo sus nuevos roles. Con otro prisma, Kroos y Modric han lamentado su rebaja en el protagonismo.

Rodrygo: 21 tiros a puerta y un solo gol

Son manifestaciones habituales en un vestuario del máximo nivel, con las que Carletto ha lidiado durante años. Además, no son invenciones, resultan soluciones útiles ante problemas determinados. Sin embargo, llegan en un contexto en el que Ancelotti camina, por ahora con éxito, durante la temporada que supondrá su adiós del Real Madrid. Pero el italiano está supliendo con creces los problemas estructurales como la falta de un '9' titular puro, a pesar del buen rendimiento de Joselu.

La intención de Ancelotti era trabajar sobre un 4-4-2 con Vinicius y Rodrygo arriba. El de Santos era una de las grandes apuestas para recoger el saco de goles que se llevó consigo Benzema (42 el año pasado). La pasada campaña anotó 19 y en el relevo arriba estaba llamado a dar un paso adelante. Sin embargo, no lo está consiguiendo. En lo que va de temporada ha realizado 21 tiros a puerta, de los que ocho han ido entre los tres palos. La mayoría, muy centrados, a excepción de su único gol, frente al Athletic Club.

"Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas. Simplemente, no me gusta jugar de '9', aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí, en la selección (Brasil), puedo moverme por todo el campo, lo que ayuda a mi juego. Es importante hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser sustituido. Es fundamental para mí", defendía Rodrygo en una comparecencia durante esta ventana internacional.

Camavinga: "Soy jugador de equipo y hago lo que me piden"

En el caso del avanzado entra la peculiaridad de que si se sigue el guión previsto su convocatoria para la 'Canarinha' dependerá del propio Ancelotti. Los cambios de posición del entrenador blanco también han sido objeto de queja por parte de los dos internacionales franceses: Camavinga y Tchouaméni.

"Todo el mundo sabe, no es ningún secreto, que no me gusta jugar de lateral. Hablé con Ancelotti, pero lo más relevante es el club. Como soy jugador de equipo, estaré ahí si me lo piden, aunque no me guste. No siempre se consigue lo que uno quiere, hay que saber equilibrar las cosas", razonaba Camavinga. El ex del Rennes ha jugado esta temporada contra el Girona y frente al Nápoles en Champions en la zaga.

Lo hizo por delante de Ferland Mendy, el hipotético titular del lateral izquierdo, pero al que las lesiones y, en consecuencia su rendimiento, le han impedido ser un fijo. En el mercado de verano el Real Madrid repescó a Fran García, que acaba de debutar con la selección española absoluta. Sin embargo, sus prestaciones no terminan de convencer a Ancelotti para un contexto de tres competiciones.

Tchouaméni: "Mi padre me dice que los medios siempre retroceden"

Camavinga fue suplente en el partido ante Países Bajos, precisamente, porque para Deschamps su sitio está en el centro del campo. Le sentó Tchouaméni, su compañero en el Real Madrid, objeto de otra innovación exitosa. Frente a Osasuna, el que fuera jugador del Mónaco, salió como central ante la falta de recursos. Con Alaba en la última fase de recuperación de su lesión, Militao baja de larga duración y Nacho sancionado, a Carletto no le quedó más remedio que innovar.

Tchouaméni rindió a buen nivel y añadió otro registro. Aun así, espera que sea una situación excepcional. "Mi padre (Fernand, futbolista que no llegó a ser profesional) solía decirme que los medios van retrocediendo poco a poco. Se reía mucho de la situación. Hice una actuación bastante buena, pero estoy disfrutando más en el medio. Aunque es posible que el equipo me necesite en defensa", comentó el menos beligerante de los jóvenes.

Más constantes y serios han sido los lamentos de Luka Modric, incómodo en una segunda fila que a veces se traduce en la ausencia completa de minutos, como frente al Girona y la UD Las Palmas. Ancelotti, siempre comedido, no dudó en confesar que está "enfadado", un adjetivo que utilizó después del triunfo del Real Madrid en Nápoles donde con el croata en el campo el equipo blanco consumó su enésima remontada europea.

El "mayor descanso" de Kroos y el ritmo de Modric

La mayor inactividad de Modric (391 minutos en lo que va de temporada) también le está afectando a su selección, Croacia. "Tanto él como Kovacic (Manchester City) están faltos de ritmo, pero son nuestra principal ventaja y no podemos permitirnos dosificar minutos", reconocía Zlatko Dalic, entrenador de la selección balcánica, tras perder contra Turquía (0-1). Modric fue titular y jugó los 90 minutos, como frente a Gales, que venció a los ajedrezados por 2-1.

Después de estas dos derrotas, Croacia ha pasado de ser colíder del grupo D a tercera y no depender de sí misma para meterse en la Eurocopa 2024 de Alemania. Una situación que ha generado más desazón en el mediocampista del Real Madrid. Estará en la cita, por pertenecer al país organizador, su inseparable Toni Kroos, aunque cada vez es más difícil verlos a los dos en el campo.

"Intento prepararme de la mejor manera posible para ser capaz de jugar así. Llevo mucho tiempo aquí y es importante cuidar de mi cuerpo cada día. El resto vendrá porque la calidad con el balón no se pierde tan rápido. Me siento bien y también tengo más descanso de lo normal", dijo el alemán en una entrevista para Real Madrid TV.

Su crítica, más liviana, pero igual de pública. Un coro de oposición de un modelo en constante reformulación como el que tiene que disponer Ancelotti. Un abnegado gestor de vestuarios de alto nivel que tendrá que poner en práctica, por enésima vez, la diplomacia de los minutos y los protagonismos.