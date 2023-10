Las cuentas del Real Murcia elaboradas por Higinio Pérez van a seguir dando mucho que hablar. Por el momento, pese a que la semana pasada eran aprobadas en la Junta de Accionistas del club grana, Julián Luna ha conseguido que los juzgados abran una investigación sobre un balance que arroja pérdidas y que ha sido calificado por algunos socios minoritarios como un traje a medida del actual máximo accionista. Pero si hace una semana el letrado archenero ya denunciaba que las cuentas estaban presuntamente falseadas al no incluirse ni los cinco millones de euros aportados por Felipe Moreno ni los dos millones de deuda condonados por Agustín Ramos, previamente adquiridos de los herederos de Jesús Samper, Luna está reuniendo más balas para reforzar su teoría de que el único objetivo del consejo era dejar al club en causa de disolución, para así llevar a cabo el plan de reestructuración diseñado por Hignio Pérez.

A las tres balas que ya puso sobre la mesa Luna hay que añadir una cuarta, que es en la que trabaja ahora el letrado murciano y con la que tiene la intención de ampliar la querella en el Juzgado. Se trata de la reducción de la deuda con Hacienda en tres millones anunciada por Higinio Pérez en la pasada Junta de Accionistas. Según el asesor de Felipe Moreno, el juzgado había recalculado lo que el club debía a Hacienda, considerando que tres de los millones contabilizados por la AEAT como intereses no son válidos, por lo que el Real Murcia se ahorrará esa cantidad, rebajando su deuda a 10 millones.

Esos tres millones de ahorro, que se han conocido actualmente, no están incluidos por tanto en el balance económico del club, cerrado a 30 de junio. Pero en declaraciones a esta redacción, Luna defiende que según sus informaciones esa notificación llegó al club a finales de junio, por lo que se tendría que haber contabilizado, lo que evitaría que la causa de liquidación.

Así a los tres anotaciones contables que ya dejaban en entredicho la gestión del consejo de administración se une una cuarta con la que Julián Luna pretende ampliar la querella ya presentada y que está pendiente de ser aceptada al considerar los juzgados que falta un trámite por completar.

Cambio de papeles

Julián Luna, cuarto accionista del club murcianista, ha puesto los números de Higinio al otro lado del ring, quitándole al murciano el papel de justiciero grana que representó durante varios años. Y es que el ahora mano derecha de Felipe Moreno ya ejerció durante un largo periodo el papel que ahora interpreta Julián Luna. Lo intentó hacer sin éxito durante los años de Samper, pero fue en 2019 cuando acaparó todo el protagonismo, acudiendo a los tribunales para denunciar a quince consejeros de las etapas de Raúl Moro y Víctor Gálvez.

La maquinaria penal, en marcha

No consiguió absolutamente nada Higinio Pérez, que vio cómo su reclamación caía en saco roto. Más éxito intenta tener Julián Luna, que de momento ya ha conseguido que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia inicie una investigación contra Felipe Moreno y su empresa (Hause La Fuente) por presunta administración desleal, una noticia adelantada ayer en exclusiva por la edición digital de este diario.

El juez David Castillejos, instructor del caso Umbra, no ha esperado ni a que se tramite la querella de Julián Luna. Aunque pide al abogado archenero que complete su escrito, al faltar la ratificación del propio Luna, que también deberá dar poderes a su procurador, el juez no ha dudado en poner en marcha la maquinaria penal, aceptando el caso como denuncia y abriendo una investigación que llevará con casi toda seguridad a Felipe Moreno a declarar en los juzgados.

Según al escrito que ha tenido acceso este diario y que fue emitido el pasado 11 de octubre, el juez considera que en la querella presentada por Julián Luna «se relatan hechos que pudieran ser constitutivos de delito para cuya persecución no es necesaria la presentación de querella, como lo es el de administración desleal, razón por la cual debe atribuírsele ya el valor de denuncia, con los efectos procesales que a ésta son inherentes, debiendo incoarse para la averiguación de la naturaleza y circunstancias el hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento».

Así, aunque Julián Luna tendrá que completar un trámite para volver a presentar su querella, estando pendiente de que sea aceptada, el abogado archenero ya ha conseguido a las primeras de cambio que Felipe Moreno y su empresa sean investigadas por la formulación de las cuentas del ejercicio 2022-2023. Un balance económico que, según ha denuncia el cuarto accionista del club así como otros socios minoritarios, ha sido falseado para que el resultado sea negativo, dejando al club en causa de disolución y obligando a llevar a cabo una reducción de capital que dejaría a cero a todos los accionistas pequeños.

Esa situación económica extrema dibujada desde el consejo de administración también permitiría al club llevar a cabo un Preconcurso, condenando a los acreedores a aceptar deudas de hasta un 90%.

Para empezar David Castillejos ya ha solicitado un informe tanto al Juzgado como al Ministerio Fiscal para que se determine si es procedente admitir la querella, si procede acordar las medidas cautelares solicitadas por Julián Luna en su escrito y si se admiten las diligencias de investigación que solicita la parte querellante.

Según fuentes judiciales consultadas por esta redacción, ahora el magistrado llamará a declarar a las personas implicadas y a distintos testigos, así que lo normal es que Felipe Moreno tenga que sentarse a dar explicaciones sobre las cuentas formuladas, unas cuentas basadas en un informe de gestión firmado por Higinio Pérez, asesor y uno de los hombres de confianza del cordobés, pese a que no forma parte del consejo de administración.

Como ya detalló Julián Luna en la rueda de prensa celebrada hace una semana y en la que anunciaba que iba a presentar una querella por cuatro delitos -administración desleal, falsedad contable, delito societario de acuerdos abusivos y alzamientos de bienes-, el abogado archenero defiende que el club grana no debería estar en causa de disolución si se hubieran contabilizado alguna de las varias partidas ignoradas por el el consejo de administración.

Recordar que en ese balance económico, que da un resultado negativo de 1,9 millones de euros, Felipe Moreno y sus asesores han decidido no contabilizar dos partidas que podrían haber evitado que el Real Murcia estuviese ahora en causa de disolución. Por un lado, en las cuentas no se incluyen los dos millones de euros de deuda donados por Agustín Ramos tras comprarla previamente a los herederos de Jesús Samper. Y por otro tampoco se contabilizan como ingreso los cinco millones de euros que ha puesto Felipe Moreno y que en la Junta del mes de marzo ya se aprobó que fueran convertidos en capital. Además, como ya denunció Julián Luna en su rueda de prensa y como ya había avanzado este diario, en la contabilidad aparecen 900.000 euros del deterioro del estadio que no están respaldados por el informe de un experto, solo son una cifra puesta a ojo.

A esas tres expuestas inicialmente, habría que añadir los tres millones en los que se ha reducido la deuda con Hacienda, al considerar el Juzgado que estaba había unos intereses que no deberían sumarse, y que tampoco fueron contabilizados en las cuentas pese a que Julián Luna defiende que la notificación habría llegado el 30 de junio.

Ahora, con la decisión del juez Castillejos de abrir una investigación, se determinará si las cuentas presentadas por el consejo de administración son correctas o si hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Felipe Moreno y a su mercantil.

Felipe Moreno dice estar «muy tranquilo»

Felipe Moreno afirmó estar «totalmente tranquilo» en declaraciones a varios medios de comunicación tras conocerse la información avanzada por el este diario y en la que se explicaba que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia iba a abrir una investigación por presunta administración desleal del máximo accionista grana. Los mismos medios indican que el cordobés considera que no ha cometido ningún delito y que ahora mismo todo su interés está puesto en el partido del sábado en Mérida.

La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia por presunta administración desleal de Felipe Moreno como máximo responsable del Real Murcia podría provocar que el juez David Castillejos, titular del mencionado juzgado, e Higinio Pérez, encargado de formular las cuentas granas del ejercicio 22-23, vuelvan a estar frente a frente. Y es que Castillejos, instructor del ‘Caso Umbra’ fue el que en octubre de 2010 ordenó la detención del abogado murciano al que se le acusa, junto a Alberto Guerra, director de la gerencia de urbanismo en Murcia, y al ingeniero Renato del Noce, de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros delitos. Castillejos no dudó en decretar prisión eludible bajo fianza para los tres detenidos por el caso, obligando a Higinio Pérez a abonar una fianza de 100.000 euros para quedar en libertad con cargos. Ya en 2014, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia rechazaba el recurso por el que Higinio Pérez, Renato del Noce y Alberto Guerra pedían la nulidad del caso. El abogado murciano, exconsejero grana y ahora mano derecha de Felipe Moreno, podría ser llamado a declarar por Castillejos si avanza la investigación por administración desleal en el Real Murcia. Y es que Higinio Pérez, que sigue pendiente de que salgan sus juicios al estar investigado en los casos Umbra, Ulea y Casino, es el que firma el informe de gestión que ha llevado a los granas a estar en causa de disolución.

María del Mar Carrillo, nueva presidenta grana

María del Mar Carrillo fue nombrada este domingo como nueva presidenta del Real Murcia. La abogada murciana, que llegó a Nueva Condomina de la mano de Agustín Ramos, da un paso más dentro del consejo, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta en el Real Murcia. Felipe Moreno deja así de ser el presidente, un cargo que siempre dijo que no iba a ocupar, quedándose exclusivamente como consejero delegado.