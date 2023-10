El UCAM Murcia vuelve a caer derrotado fuera de casa, esta vez frente al Betis Deportivo (2-0). El conjunto de Víctor Cea planteó una muy buena mitad, en la que fueron ellos quienes llevaron el control del esférico y gozaro de dos oportunidades muy claras de gol, pero cuando se reanudaron los segundos 45 minutos, todo fue para abajo. El Betis salió con mucha más intensidad, empezaron a crear peligro sobre la portería de Serna. El filial se impuso sobre el UCAM, anotando el primer gol, y acorralando a los universitarios, dejándoles sin capacidad de reacción, hasta que llegó el segundo de los verdiblancos, y ya los de Víctor Cea perdieron la esperanza de sacar puntos.

Una vez el reloj marcó las 11:30, el colegiado Méndez Hernández, hizo sonar su silbato y dio el pistoletazo de salida al encuentro, siendo el Betis Deportivo el encargado de poner el balón en movimiento desde el centro del campo. El UCAM Murcia por su lado, tenía una idea muy clara de cuál iba a ser su planteamiento desde el minuto 1.

Pasado los primeros cinco minutos de partido, el choque estaba siendo muy disputado por parte de ambos conjunto, aunque los universitarios estaban proponiendo más juego de balón, tener más la posesión que su rival, que pese a no ser tan dominador, montaba acciones con la intención de crear peligro.

El conjunto de Víctor Cea tuvo en sus manos el 0-1 en dos ocasiones, la primera fue en las botas de Luque, aprovechando que se durmió la defensa bética y recibiendo un pase de Arturo. El extremo controló con la derecha y golpeó con la misma pierna, pero el disparo se marchó rozando el palo corto.

La siguiente ocasión que tuvo el UCAM Murcia, fue una falta desde un poco más del centro del campo, que colgó Yasser al centro del área, a la cabeza de Arturo, quien con mucha potencia remató con la cabeza, dirección al fondo de las mallas, pero el guardameta del Betis se marcó una de las paradas del partido, mandando el cuero a córner.

Tras estas acciones del conjunto universitario, llegó la jugada de la polémica. Jesús Rodríguez filtró un pase entre líneas para Yanis, que se quedó en un uno para uno contra Serna, cantado el gol del filial bético, pero el linier antes de que concluyera la acción levantó su banderín señalando el fuera de juego del atacante andaluz. Jugada dudosa ya que Yanis estaba muy pegado a José Alonso, por lo que si fue acción antireglamentaria lo fue por la mínima.

El partido siguió con el 0-0 en el luminoso y así se mantuvo hasta el minuto 46, cuando el árbitro ordenó que no había tiempo para más, y que ambos equipos se retirasen a los vestuarios.

El segundo tiempo comenzó con un Betis que salió más cañero que el UCAM Murcia. Querían darla una vuelta a lo visto en el primer tiempo y ellos buscaban ser quienes abriesen la lata para así estar tranquilos durante los segundos 45 minutos. Los universitarios al ver esa intensidad de los locales desconectaron por completo.

Esa intensidad del filial verdiblanco se notó cuando Jesús Rodríguez protagonizó una gran jugada que a punto estuvo de acabar o en gol o en penalti. El extremo del Betis, se metió hasta la cocina por el costado, llegando hasta línea de fondo, buscando el mínimo contacto para caer y que el colegiado decretase la pena máxima, pero una vez tocó línea metió un pase atrás, pero la zaga universitaria consiguió mandar el esférico a saque de esquina.

El gol del Betis Deportivo se estaba oliendo, y así fue. Los locales consiguieron abrir el marcador y poner el 1-0 en el luminoso. Yanis con mucha potencia se marchó dejando plantados a Javi Ramírez y José Cruz, que se quedaron atrás, y puso un pase al punto de penalti, donde llegaba Mawuli, que no falló aun teniendo a Serna saliendo para atajar.

El UCAM Murcia que llevaba acorralado desde el 64 con el primer tanto de los locales, y en el minuto 83, de nuevo Serna recogería el balón del fondo de su portería. El Betis anotó el seugndo gol, con acierto en los cambios por parte de Alberto González, ya que la entrada la protagonizaron dos jugadores que habían ingresado en el terreno de juego. Ángel Ortiz dejó sentado a Sevila con un buen recorte, y antes de llegar a la frontal, metió un pase para Manu Morillo, que recibió solo desde el costado, y con pierna derecha, mandó el cuero al segundo palo, y dio el gol de la tranquilidad para los suyos.

El UCAM Murcia no pudo reaccionar, no tuvo esa capacidad, tras el segundo gol, no generaron casi ocasiones para poder recortar distancias. Los universitarios siguen sin levantar cabeza fuera de casa y suman su tercera derrota como visitante.