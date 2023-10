El parón internacional no sentó para nada bien a ElPozo Murcia que, tras una semana sin competición, volvió pesado de piernas y sin ideas para firmar su peor partido de la temporada ante Osasuna Magna, cayendo por 5-4 y dejando unas muy malas sensaciones antes de comenzar su particular cuesta arriba con once partidos en seis semanas.

ESTEBAN#OsasunavsElPozo #ElPozoEresTú #35AñosJuntos pic.twitter.com/vjwhtHODSR — ElPozo Murcia FS (@ElPozoMurcia_FS) 14 de octubre de 2023 El combinado murciano saldría en tierras navarras a apretar en campo rival para evitar una salida limpia de los locales, que llegaban al encuentro en un gran momento de forma como invictos sin conocer la derrota con tres empates y una victoria. No tardarían en demostrar su estado de gracia, pues en apenas un minuto un disparo escorado de Linhares sorprendería por su palo a Edu Sousa para hacer el 1-0 en un error de bulto del guardameta. El tempranero tanto dejaría descolocado al equipo de Javi Rodríguez, al que se le acumularían los problemas cuando a los siete minutos de encuentro una polémica caída de Eloy terminaría en penalti y en el 2-0, nuevamente puesto en el luminoso por Linhares obligando al técnico catalán a pedir tiempo muerto. Detener el partido no serviría de mucho, puesto que Linhares estaba convencido de que este iba a ser su encuentro y tras una jugada espectacular dejando atrás dos veces a su marca, definiría a la perfección delante de un Edu Sousa que veía como en apenas trece minutos el brasileño le había metido tres, dejando a ElPozo noqueado aún en el primer tiempo. Con el equipo muy tocado anímicamente, era el momento de que apareciese la calidad de sus estrellas, haciendo Rafa Santos tras una acción de pívot en la frontal del área uno de los goles de la jornada enviando el balón a la misma escuadra para dar algo de esperanza a los murcianos a falta de cinco minutos para el descanso. Esperanza que no duraría mucho pues pese a poder por medio de Gadeia recortar aún más en el resultado, Asier y una cerrada defensa de los de Pamplona evitarían que esto sucediese, llegando la peor noticia a falta de veinte segundos cuando un lío entre el propio Rafa Santos y Edu Sousa terminaría con el 4-1 de Toni y una papeleta casi imposible de solventar en el segundo tiempo. Tras el entretiempo, la situación sería similar para los murcianos que a los dos minutos en un saque de córner en contra verían como Fabinho ponía el balón en la esquina con un remate sublime de volea haciendo el 5-1. Con más de un cuarto de hora por disputar, Javi Rodríguez apostaría por el portero jugador, en busca de un milagro o de al menos, maquillar el resultado. La superioridad comenzaría a dar resultado cuando a falta de doce minutos un disparo de Rafa Santos terminaría en gol en propia de Geraghty poniendo el 5-2, siendo poco después Marcel el que pondía a dudar a los navarros culminando una gran combinación en el segundo palo para poner el 5-3 y hacer soñar con la remontada a los murcianos. Dos minutos para el final y el partido entraría en un tramo frénetico cuando Niyazov, con un disparo cruzado, convertiría el 5-4 dejando tiempo para buscar el empate a los murcianos que en botas de Marcel cerca estarían de terminar rascando un punto en un partido loco que, marcado por el mal comienzo, terminaría por confirmar la primera derrota de la temporada para los de Javi Rodríguez. Malas sensaciones y un partido que deja sin liderato en solitario a los de la Región antes de entrar una semana muy importante en sus aspiraciones, recibiendo el martes en el Palacio de los Deportes al FC Barcelona y visitando el viernes la complicada pista de Valdepeñas. OSASUNA MAGNA: Asier, Juninho, Linhares, Fabinho y Eloy-cinco inicial-Geraghty, Toni, Leo Café, Saldise, Pachu, Eloy y Palazón. ELPOZO MURCIA: Edu Sousa, Gadeia, Esteban, Felipe Valerio y David Álvarez-cinco inicial-Marlon, Ricardo, Rafa Santos, Taffy, Marcel, Niyazov, Ginés y Eric Pérez. GOLES: 1-0. Min 1. Linhares. 2-0. Min 7. Linhares. 3-0. Min 13. Linhares. 3-1. Min 14. Rafa Santos. 4-1. Min 20. Toni. 5-1. Min 22. Fabinho. 5-2. Min 27. Geraghty (p.p). 5-3. Min 34. Marcel. ÁRBITROS: Manso Martín y Moreno Durán amonestaron en los locales a Juninho y en los visitantes a Taffy (expulsado por doble amarilla). CANCHA: Anaitasuna.