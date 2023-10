Como si de una obra de teatro se tratase, las ruedas de prensa de Gustavo Munúa previas a los partidos siempre se ajustan al mismo guion. No ha cambiado su discurso el técnico uruguayo desde hace ya varias semanas, pese a que las esperanzas que transmite pocas veces se cumplen.

Ayer, después de la victoria ante el Atlético Baleares y la derrota del miércoles en Ibiza, el entrenador del Real Murcia tenía que analizar la cita de mañana domingo en Nueva Condomina ante el Algeciras, y se mantuvo en la misma línea, hablando de «buenas sensaciones, de confianza y de compromiso». Incluso intentó quitar importancia a la mala clasificación de los granas tras siete jornadas disputadas, considerando que ahora mismo «estar abajo o arriba no significa nada».

Si significa o no significa posiblemente se decida este domingo a la conclusión del choque ante un Algeciras que es cuarto con 15 puntos y que por ahora no sabe lo que es perder en el campeonato liguero. Todo lo contrario que el Real Murcia, que aparece en el puesto decimocuarto, con solo ocho puntos, después de ganar dos partidos, empatar dos y perder tres.

Una victoria en Nueva Condomina, la primera del curso, cerraría con aprobado una semana en la que se han jugado tres partidos, pero todo lo que no sea ganar dejaría más que tocado a un Gustavo Munúa que ya no tiene el apoyo de la afición.

Pese a que se la juega, el técnico del Real Murcia quiso volver a transmitir tranquilidad, dando a entender que este mal inicio es algo normal en los equipos, que antes o después viven una mala racha al ser las temporadas tan largas. Con ese discurso, defiende que están trabajando para salir adelante, y que el equipo «transmite buenas sensaciones y va mejorando», como ocurrió en Ibiza, donde «todo el esfuerzo se vio truncado por la expulsión» de Tomás Pina.

Insistió en que «hay confianzas y ganas», y en que tanto el cuerpo técnico como los jugadores están «comprometidos». «Si no creyera que estamos capacitados para superar esta situación, no estaríamos aquí», decía. «Son momentos que pueden llegar a pasar durante el año y hay que afrontarlos», continuaba, quitando importancia a la mala clasificación de su equipo.

«Está claro que nos gustaría estar más arriba, pero no se ha dado así. De todas maneras ahora mismo no significa nada estar más arriba o más abajo. El año es largo y todavía no está nada dicho, porque otros equipos que ahora están bien, tendrán sus altibajos», explicaba, añadiendo que «solo se han jugado siete jornadas y falta muchísimo».

Entiende Munúa la impaciencia de los aficionados e incluso afirma que «está bien que nos exijan», pero espera que mañana les apoyen «más que nunca». «Tienen que demostrar que están porque es muy importante que los chicos se sientan acompañados por su público».

A cambio de ese apoyo, el técnico grana espera que el equipo «haga méritos y consigamos que los aficionados disfruten». Aunque también avisó que el Algeciras «va a ser un rival duro, que corre mucho, intenso, que no va a poner las cosas fáciles». Eso sí, dejó claro que «nosotros llegamos muy bien al partido».

Por otro lado, Munúa quiso normalizar la visita de Javier Recio, director deportivo grana, al entrenamiento, diciendo que «no pensemos mal. Hablamos de todo y la relación es fluida. Solo estamos trabajando».

A lo que no se refirió Munúa es a la enfermería, por lo que habrá que esperar al domingo para ver qué jugadores están disponibles y cuáles siguen siendo baja.

Dos partidos de sanción para Tomás Pina

El Real Murcia perderá a Tomás Pina por dos partidos tras su expulsión en Ibiza. El jugador grana ha sido sancionado con un encuentro por la doble amarilla que vio durante el choque y con otro por no irse al vestuario después de ser expulsado.

Si el futbolista ya condicionó a los suyos al hacer dos faltas tontas en apenas tres minutos, la decisión de no meterse al vestuario castiga más a los granas, que ahora perderán a Pina para el choque ante el Algeciras y la visita a Mérida.