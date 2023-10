El Pozo Murcia visita a partir de las 16.00 la siempre complicada de Osasuna para dar el primer golpe sobre la mesa en esta LNFS, confirmando el pleno en las cinco jornadas disputadas y poniendo tierra de por medio con sus perseguidores, Palma Futsal y FC Barcelona.

Tras el parón de selecciones, los de la Región afrontan ahora una racha de hasta once partidos en seis semanas para la que necesitarán de todo su fondo de armario al máximo nivel, jugándose sus aspiraciones en Copa del Rey y Copa Presidente así cono buena parte de su futuro en la competición doméstica.

La primera piedra en el camino será Xota, el combinado dirigido por Miguel Hernández. Los de Pamplona, al igual que ElPozo, han comenzado de forma sublime la temporada sin conocer la derrota, acumulando en su haber tres empates y una victoria que les permite rozar con los dedos el playoff en novena posición.

Los navarros, ya lograron en la primera jornada poner las cosas complicadas al FC Barcelona en su feudo, rascando un valioso empate que cerca estuvo de ser una victoria si no fuese por un tardío gol de Pito en el último minuto. Además, han logrado empatar a domicilio ante Alzira y Valdepeñas y vencer a Noia 2-1 delante de su afición.

En lo que respecta a los murcianos, ya con todos los internacionales disponibles, regresan a la competición en plena forma, habiendo contado todos sus partidos con victorias y siendo además el conjunto menos goleado. Pese a ello, no deberán pecar de confianza puesto que como Javi Rodríguez ya ha anunciado, no será un partido sencillo.

El técnico catalán, pasó por rueda de prensa para comentar el complicado calendario que les está por venir: «Tenemos muchos partidos, este será el primero de once que disputaremos en cuarenta y tres días, pero estamos con la mente puesta en Xota, un rival que aún no ha perdido pero al que tenemos bien estudiado».

Sobre la presión, destacó que depende de cada uno: «La presión es la que uno quiera meterse a sí mismo, si estás abajo por estar abajo y si estás arriba porque tienes que mantenerte. Estando arriba se lleva mucho mejor, pero para poder hacer las grandes cosas que queremos tenemos que sumar de tres en tres en todos los partidos».

Los jugadores nuevos que han llegado encajan más con su filosofía de juego, y ello está haciendo que los resultados sean mejores: «Los nuevos, no digo que sean mejores ni peores, pero los he traído yo y encajan más con lo que busco, por eso este año es diferente y a mi me da mucha confianza para trabajar. Todos están contentos y lo están dando todo para que esto siga saliendo adelante, más allá de los resultados».

Resultados que, de una manera u otra, deben seguir llegando para poder mantener la ilusión de la marea roja y las aspiraciones de ElPozo Murcia, que tendrá la primera subida en su Tourmalet particular a partir de las 16.00 ante Osasuna Magna.