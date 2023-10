El Fútbol Club Cartagena quiere ponerle fin al «drama» en el que se encuentra sumido -como Julián Calero lo definió- y lo quiere hacer ya. Esta tarde, frente al Real Racing Club en el Cartagonova, los albinegros tienen una nueva oportunidad para sumar tres puntos que le saquen de la última posición de la tabla y que le aporten confianza para revertir la negativa situación. Diez partidos, una única victoria. No puede esperar más el cuadro de Julián Calero para subirse al tren de la salvación.

Desde la llegada del técnico madrileño en sustitución de Víctor Sánchez del Amo, el equipo albinegro desprende otra aura. Ilusión renovada, esperanza, ganas y fe son los adjetivos que definen al grupo. La mejoría en apenas dos semanas y media es notable, sin embargo, los resultados siguen sin llegar: dos empates y una derrota en sus tres jornadas como técnico cartagenerista componen su bagaje. La victoria es la obsesión del Cartagena y debe llegar cuanto antes.

El Racing, no obstante, no es el rival más asequible del momento. Los de José Alberto son décimos con quince puntos, sólo a seis del líder, tras ganar cuatro partidos, empatar tres y perder otros tres. Entre sus mejores resultados destacan las victorias frente a Eibar -4 a 0-, Amorebieta -1 a 0-, Albacete -2 a 1- y Sporting -3 a 2- en la última jornada, aunque no se muestra tan sólido fuera de casa, ya que lejos del Sardinero ha sumado sus tres derrotas y dos empates más.

El partido en el Cartagonova se puede decidir por el acierto en las áreas, donde hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Mientras que el Cartagena se posiciona como uno de los peores atacantes de la categoría con sólo 7 goles a favor, el Racing casi dobla el registro albinegro con 13. Sólamente cuatro jugadores han visto puerta en el cuadro portuario: Ayllón, Juan Carlos Real, Ortuño y Arnau Solà. En el cuadro cántabro, los goles se reparten entre nueve jugadores que exponen la riqueza ofensiva del conjunto de Luis Alberto. En la faceta defensiva no es tan grande la diferencia. Los 15 tantos que ha encajado el Cartagena no difieren demasiado con los 11 concedidos por los verdiblancos.

Si el ataque puede ser diferencial, más dificultades tendrá el Cartagena debido a las bajas de última hora en la parte ofensiva. Hasta cinco ausencias cuenta Julián Calero en total después de que Hevel y Jansson se sumaran a las ya conocidas de Iván Ayllón, Arnau Solà y Kiko Olivas. Por otro lado, el entrenador recupera a Jairo Izquierdo. En ese contexto, Calero podría formar con Marc bajo palos; Iván, Alcalá, Verdú y Fontán en defensa; Muñoz y Musto en el doble pivote; Narváez y Embaló en los extremos; además de Juan Carlos Real en la mediapunta y Ortuño como referencia.

En contraposición, José Alberto no tendrá ninguna ausencia, ya que tiene sanos y disponibles a sus 23 futbolistas. Así, podría iniciar el encuentro con Ezkieta en portería; Mantilla, Pol Moreno, Alves y Saúl García en línea de cuatro; Grenier y Sainz-Maza en el doble pivote; con Andrés Martín y Vicente en los costados; en el ataque, Peque Fernández podría acompañar a Arana.

Visita Cartagena un Racing cómodo en el primer tramo de liga, pero con carencias fuera de casa para luchar por tres puntos que los albinegros necesitan con máxima urgencia.