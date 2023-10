La cuarta temporada consecutiva del Fútbol Club Cartagena en Segunda División está siendo dramática. Todo comenzó en verano, cuando el nivel de la plantilla se vio enormemente afectado tras las salidas de importantes figuras como Pablo De Blasis, Aarón Escandell, Toni Datkovic o Borja Valle, además de la no continuidad de los cedidos. El club perdía talento a raudales y los recambios de la comisión deportiva -los que llegaron- no estuvieron a la altura. Ahora, diez jornadas después del inicio, el objetivo del equipo ha pasado de la ilusionante pelea por el play off -como admitieron varios futbolistas a su llegada- a la oscura lucha por la permanencia después de dos temporadas coqueteando con la parte alta de la clasificación.

El fichaje de Julián Calero ha llenado el Cartagonova de coraje y fe, una fe ciega en ausencia de resultados. Las victorias no llegan y las malas noticias, como un gol en el descuento por fallo individual, tampoco desaparecen. Lo único positivo de la situación albinegra está en el mal ajeno, que le permite seguir enganchado a pocos puntos de la salvación. Podía ser peor la posición clasificatoria del FC Cartagena, pero con los rivales igual de negados, las oportunidades se mantienen. A pesar de que las matemáticas no descartan ninguna posibilidad y de que la salvación sigue esperando al Cartagena, la estadística comienza a dibujar un difícil orizonte para el conjunto albinegro. Tendría que realizar una auténtica hazaña para mantener la categoría que supondría sumar una estimación del el 46 por ciento de los puntos restantes -45 sobre 96- y emular a algunos de los equipos más brillantes en la materia de eludir el descenso de los últimos veinte años. En los últimos veinte años, cuatro equipos en la misma situación que los de Julián Calero han logrado la salvación Desde la campaña 2003-04, ocho han sido los equipos que han alcanzado la décima jornada con 5 puntos o menos. Aquí busca el Cartagena su referente, ya que hasta cuatro de ellos lograron mantener la categoría cuando nadie lo esperaba con una gran mejora tras el primer cuarto de competición. El Málaga B de la temporada 03-04 consiguió 44 puntos en 32 jornadas para terminar con 49, tres por encima del descenso. Las Palmas logró en la 07-08 salvar los muebles de manera soberbia cosechando 52 puntos en el mismo tramo para mantener la categoría por 7 unidades. Junto a estos dos equipos, sólo otros dos han logrado la misma gesta en las últimas veinte ligas: el Albacete de la campaña 14-15, que se mantuvo sumando 46 puntos de los últimos 96; y el Alcorcón en la 2020-21 cuando fue capaz de acumular 44 de esos últimos 96 puntos para salvarse por sólo 2 unidades. Por contra, cabe recordar que sólo ocho de los últimos veinte equipos que llegaron colistas a la décima jornada, independientemente de sus puntos, lograron la salvación, mientras que doce de ellos terminaron cayendo de categoría. El FC Cartagena necesita llegar a los estratosféricos números de esos equipos que lograron la salvación a la épica y se acoje a Julián Calero para conseguirlos. El técnico madrileño ya ha mostrado en sólo tres partidos su capacidad para transformar al equipo a su antojo e implantar en él los rasgos necesarios para lograr su cometido. Con un equipo mucho más competitivo del que se encontró, Julián se la juega en el próximo tramo de competición, donde se verá las caras con varios de los que pueden terminar siendo rivales directos: Real Club Racing de Santander, Alcorcón y Mirandés. Todos ellos ahora por delante, pero con objetivos similares al de los albinegros. Tiene que sumar el Cartagena casi la mitad de los puntos que restan y tiene que empezar ya. Manolo Breis invita a «seguir creyendo» El director deportivo del Fútbol Club Cartagena escribió durante la mañana de ayer un mensaje motivador dirigido a la afición albinegra tras el duro empate en Ferrol que genera una difícil situación clasificatoria. «Lo tengo más claro que nunca. Este equipo se va a salvar. Va a ser un año duro, pero se logrará el objetivo. Este cuerpo técnico y esta plantilla quieren y pueden. Tienen alma y corazón. Les duele. Con ellos a muerte. Os invito a seguir creyendo», escribió en su cuenta personal de Twitter. Los aficionados mostraron su división. Unos apoyaron las palabras del directivo y otros las criticaron. El filial y el juvenil tampoco levantan cabeza En el FC Cartagena todo parece ir mal en estos momentos. Al igual que al primer equipo, que se mantiene colista de Segunda División, a los dos equipos inmediatamente inferiores no les está yendo nada bien en este primer tramo de competición. El filial también es el farolillo rojo de Segunda División RFEF mientras que el juvenil de categoría División de Honor es penúltimo. Las malas noticias no se quedan sólo en el ámbito del primer equipo, que es, por el momento, el peor equipo de Segunda. También se ha trasladado la negatividad al filial que dirige Pepe Aguilar, ya que sólo ha sido capaz de sumar un punto de los primeros 18 en juego. Los albinegros únicamente han empatado un partido, frente al San Roque de Lepe en la primera jornada, y han perdido todos los demás de manera consecutiva: Sevilla Atlético, Vélez, UCAM, El Palo y Orihuela. Por otro lado, el Juvenil División de Honor comandado por Juanjo Brau ta mpoco lo está pasando demasiado bien. El equipo es penúltimo con un sólo punto en seis jornadas, igual que el filial, y todavía no sabe lo que es ganar. Su mejor resultado, un 0 a 0, llegó hace dos jornadas frente al Patacona. Alboraya, Valencia, Elche, Albacete y Ranero han sido los verdugos del cuadro cartagenerista, que necesita levantar el vuelo en las siguientes jornadas a fin de mantener la categoría.