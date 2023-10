El UCAM Murcia logra hacerse fuerte en su casa y vence a La Unión (3-1) en el derbi regional. El conjunto universitario desempeñó un gran primer tiempo, logrando anotar los goles con un Arturo impecable, protagonista con un ‘hat trick’. Los mineros intentaron recortar distancias, pero un fuerte UCAM Murcia no dejó jugar al rival. El segundo tiempo reflejó una buena imagen de los locales, manteniendo el balón y no concediendo grandes oportunidades a su rival. El conjunto de Cea da un paso hacia delante en el momento justo, logrando una victoria que le acerca a los puestos de play off.

El encuentro arrancó con posesión para el conjunto universitario, que partía con presión ante su afición tras la derrota del pasado domingo. Los primeros compases, tal y como viene acostumbrando el UCAM Murcia, sirvieron para conocer al rival y analizar unas debilidades que aprovechó Arturo muy pronto cuando recibió el esférico dentro del área y a placer remató. Imposible para el guardameta que solo pudo recoger el balón del fondo de las mallas. La alegría de ponerse por delante le duró muy poco a los locales, ya que La Unión no tardaría en poner de nuevo las tablas al marcador. Pitu Viera fue el encargado de hacer el empate en una jugada muy rápida que ni el propio Serna se esperaba. El conjunto azuldorado no frenó y siguió arroyando al rival, anotándo el segundo gol que les ponía, de nuevo, por delante en el marcador. Arturo se hizo con el rechace del portero y anotó a placer, poniendo el 2-1 en el luminoso y dando tranquilidad a su equipo. Tras el gol, los de Víctor Cea fueron a por más, y de nuevo Arturo sería el protagonista de la historia. El atacante del UCAM Murcia sellaba su ‘hat trick’. Ramón Blázquez remató de cabeza y mandó el cuero al poste, pero el rechace se lo adueñó Arturo, quien remató a sus anchas para poner el 3-1 en el luminoso. Con el tercer tanto de los universitarios, ambos conjuntos se marchaban a vestuarios para escuchar la charla de los entrenadores, quienes tenían corregir los errores que se estaban viendo sobre el césped. El equipo visitante necesitaba cambios rápidos para poder darle la vuelta al marcador y competir por sacar al menos un punto, mientras que los de Víctor Cea, que dio órdenes desde la grada, solo tenían que mantener el tipo durante los segundos 45 minutos para asegurarse los tres puntos. La Unión saltaba al segundo acto con ganas de intentar darle la vuelta al marcador, aunque se toparon con un UCAM Murcia que aun contemplativo, gozó de la mejor ocasión de lo que restaba de encuentro, en botas de Sergio Chinchilla, quien se zafó de su par y se plantó delante de la portería rival, pero su lanzamiento se estrelló en las piernas de un De la Calzada que evitó el cuarto gol de los universitarios. El conjunto visitante intentó hacerse con el control del balón, pero los locales impidieron en todo momento el dominio de los mineros. Serna, que no tuvo excesivo trabajo en la mañana de ayer, se mantuvo firme bajo palos para frenar los pocos y estériles acercamientos de los visitantes. Con este triunfo en el derbi regional, el UCAM Murcia vuelve a ver la luz tras una dura derrota en Sevilla la jornada pasada. Los universitarios, con tres puntos más en su bolsillo, escalan en la tabla clasificatoria y se colocan a tan solo un puesto del play off por el ascenso tras contar por victorias todos sus partidos en La Condomina. Víctor Cea: «Hemos salido conectados al partido» Tras la buena cara mostrada por el UCAM Murcia en su duelo ante La Unión, en el que además de mostrar efectividad hizo que se jugase a lo que quería, el técnico universitario declaró que «hemos salido conectados, generando en los primeros minutos un volumen de acciones considerable, fluyendo con balón y sintiéndonos seguros de esas progresiones que nos hacen crear peligro en portería rival», comentó Víctor Cea tras observar el partido desde la grada de La Condomina al cumplir sanción tras la expulsión en Sevilla.