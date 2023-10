A veces nos empeñamos en racionalizar lo que no es racional. Por ejemplo, las emociones. O insistimos en buscarle explicaciones lógicas a circunstancias azarosas. Y el fútbol, tengámoslo siempre en cuenta, es un deporte donde fortunas y desgracias se asocian al juego tanto como los planteamientos tácticos, el balón y los futbolistas. Sin olvidar los estados de ánimo de los propios jugadores e incluso de sus aficiones, que también juegan. Y para qué hablar de las interpretaciones de los árbitros de corto y de pantalla sobre el reglamento; a veces, de locos.

Sin embargo, hay cuestiones que sí afectan generalmente al desarrollo de cualquier partido y al rendimiento de los equipos a medio y largo plazo. La configuración de las plantillas, la preparación física y la permanencia en los equipos de jugadores que los han vertebrado durante largos periodos de tiempo y juegan de memoria.

El Barça forma ya dos semanas con un medio campo inédito. Sin De Jong ni Pedri, Xavi sale con Romeu, buen futbolista, pero parche de Busquets; más el incombustible Gavi, necesario en cualquier equipo, aunque su fuerte no sea la brújula; y Gündogan, que a pesar de su exquisitez no destaca por la regularidad. Todo desemboca en un Barça irreconocible por intermitencia. No obstante, tienen en la defensa su fuerte. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cancelo y Balde sostienen al equipo cuando decae. Y en la delantera atesoran ahora los chispazos de Joao Felix y Lamine Yamal, por la ausencia puntual de Rafinha, para que Lewandowski y el renacido Ferrán hagan lo que saben y sacar adelante los partidos.

En resumen, es discutible el discurso de jugar bien y ganar como objetivo, tan del gusto del técnico culé. Se juega bien cuando se puede, y cuando no, ganar y ganar, que decía Luis. El Madrid mantiene el tipo, al contrario de los culés, con un poderosísimo medio campo. Tchouaméni, Valverde, Camavinga y sobre todo el fenómeno jugador total Bellingham, con las aportaciones estelares y alternantes de Kroos y Modric, otorgan a los merengues garantías momentáneas para superar sus clamorosos puntos débiles atrás. Y tiene su lógica esa debilidad porque les faltan Courtois, quizá el mejor portero del mundo hasta su lesión, y Militao, su mejor defensa hasta romperse; aparte de tener que jugar con las ausencias puntuales del extraordinario Carvajal por la derecha y del solo discreto Alaba por el centro, más la falta de titularidad indiscutible en el flanco izquierdo, con Mendy y Fran discutidos por lapsus de juego o errores puntuales. De arriba hay poco que añadir a la falta de un delantero que garantice treinta goles, más allá de su estrella Vinicius o de la eficiente aportación de Joselu. El madrileño es de quince goles por año y no se le puede reprochar nada. En términos de costo, minutos de juego y eficacia goleadora es un crack. No así Rodrygo, quien no acaba de romper en el futbolista diferencial que cabía esperar.

Resumiendo, el mal del Madrid son los balones cruzados por alto, porque Kepa no destaca en esa faceta y sus defensas fallan de más en las debidas basculaciones, y que salvo acierto desde fuera o dentro de sus medios, necesitan diez o doce ocasiones para acertar con la puerta contraria. Porque, salvo que estemos ante el mejor interior de la historia del fútbol, que ya es decir, es previsible que la racha del insospechado goleador Bellingham se rebaje en algún momento hasta cifras notables —llegada eficaz ha tenido siempre— desde las extraordinarias de las actuales de récord histórico mundial.

El Atlético de Madrid amenaza con volver a laureles recientes si el tándem Griezmann-Morata se consolida como uno de los más eficaces de España y Europa. Simeone podría, así, robustecer su juego en el medio campo desde su tradicional fortaleza defensiva. Y es que, sin goles no hay paraíso en el fútbol. Los rojiblancos brillaron con goleadores de época: Forlán, Torres, Falcao o Costa.

Esto han mostrado nuestros grandes hasta la pasada jornada europea y las recientes en España, pero, como decíamos, el fútbol tiene memoria corta. El Madrid goleó a cámara lenta a un aburrido Osasuna y el Atleti ganó de polémica chiripa a la siempre eficiente Real. Veremos qué Barça resulta en Granada. Como en la vida, hay pocas cosas eternamente ciertas, pero marcar más que te marquen es de una lógica aplastante en el fútbol. O llegar al balón antes, meter pierna dura y correr. Tan sencillo como lógico.