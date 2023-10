La victoria que deseaban en el Real Murcia para poner fin a una mala racha que ya se alargaba demasiado ha llegado este domingo. Los granas han aprovechado su visita al campo del colista, el Atlético Baleares, para darse un respiro y sumar tres puntos importantísimos con vistas a una semana en la que el miércoles jugarán en casa del Ibiza y el domingo recibirán al Algeciras, dos equipos lanzados en la clasificación. Un gol de Álex Rubio en el minuto 27 era suficiente para que los de Munúa resolviesen un compromiso en el que, pese al marcador, volvieron a quedar muchas dudas viendo el juego desplegado por los murcianos.

Se adelantaban en un primer tiempo en el que el protagonista fue el conjunto balear, que mereció más; y controlaron más en la segunda parte, aunque no fueron capaces de dar un paso al frente para conseguir una victoria mayor ante un rival ya completamente desmoralizado.

Nuevos cambios en el once

Volvía Munúa a mover el once en busca de soluciones. Probaba ahora el técnico uruguayo con Zalaya, que aparecía en la banda izquierda, donde Marc Baró no estaba dando resultado; y apostaba el preparador grana por Álex Rubio, que aparecía por detrás de Carrillo y que se convertiría en el gran protagonista de la primera parte.

Porque fue el ex del Muleño el que consiguió lo que hasta el momento nadie había conseguido, y que no es otra cosa que poner al Real Murcia por delante en el marcador. Siempre habían empezado perdiendo los granas hasta este domingo. Fue en el minuto 27 cuando Álex Rubio se imponía por 'pesado' a Juanra, ganándole la partida al ex murcianista y ganando una acción que le dejaba solo ante Ramón Vila. No le temblaron las piernas al joven delantero grana, que con la seguridad de los killer de la categoría, batía al meta local para poner el 0-1 y dar un respiro al equipo grana que no se merecía tal premio visto lo visto durante los primeros minutos, pero que no estaba dispuesto a dejarlo escapar.

Y es que hasta el gol de Rubio, el Real Murcia apenas había pisado el área balear. Es más, hasta el gol de Rubio, el Real Murcia había vuelto a decepcionar, repitiendo la desidia a la que ya nos tienen acostumbrados.

Dan igual las necesidades y las urgencias a las que se enfrente el equipo de Munúa. No le afectan. Solo hay que ver cómo inicio el choque de este domingo. Dormidos es poco. Como si para ellos jugar a las doce fuese muy temprano, los primeros minutos los regalaron a un Baleares que, pese a su situación en la tabla -son colistas- y a las numerosas bajas que acumulaban, no tardaron en hacerse con el contrl del partido.

Como todo rival que se enfrenta al Real Murcia, el Baleares también puso el foco en las bandas. Y pudieron hacer mucho daño, especialmente con jugadores como el murciano Roberto Alarcón y Pastrana. No habían transcurrido ni cinco minutos cuando los granas ya tenían que sacar el balón de debajo de los palos, salvando una doble ocasión clarísima para los de casa.

El susto no agitó al Real Murcia, que siguió a lo suyo, con un centro del campo que da menos respuestas que una pared. Un disparo lejano de Pina y una acción por banda de Pedro León fueron las únicas acciones ofensivas de los granas. Ni el balón parado es una opción para los de Munúa. Este domingo, Pedro León no pudo decidir peor en cada una de las posibilidades que tuvo en la primera parte, desperdiciando una y otra vez los córners y las faltas que se iban acumulando.

El gol, en el momento perfecto

Mientras que el Baleares sumaba llegadas por banda y Rofino iba sacando del aprieto a los granas, agigantándose en defensa, el Real Murcia no daba sensación de poder conseguir algo positivo. Pero siempre queda confiar en la suerte, y este domingo, la suerte se volvió a aliar con los granas. La suerte y la insistencia de Álex Rubio. Fue el ex del muleño el que cocinó el gol y el que se lo comió.

Peleó hasta ganar la partida al defensa del Baleares y luego definió con gran calidad ante Vila, poniendo un gol que no solo adelantaba a los granas, también les daba un respiro.

Parecía que el gol iba a sentar bien a los de Munúa. Lo pareció cuando a continuación, la presión volvía a dejar en una situación ganadora a los murcianistas. Se plantaba solo Dani Vega ante el portero. Aunque el extremo no definió tan bien como su compañero, estrellando el balón en el cuerpo de Vila, la acción estaba anulada por fuera de juego.

Fue un espejismo. Pasada la media hora el Atlético Baleares volvió a tener el control, ganando metros con facilidad y buscando una y otra vez las bandas. Solo Rofino amargaba la fiesta a los locales. También tuvo que aparecer Gianni para salvar a los suyos con una manopla que evitaba el gol olímpico de Roberto Alarcón.

Segundo tiempo más controlado

Empezaba el Real Murcia el segundo tiempo con un contratiempo. Se tenía que marchar Álex Rubio con problemas físicos. Entraba Rodri Ríos al campo.

De nuevo le costaba a los granas entrar en el partido, pero no pasaron muchos minutos para ver que el Atlético Baleares había perdido cualquier moral después de ver cómo acababa el primer tiempo sin premio y de los múltiples problemas con los que afrontaban el choque.

No acechaban ya tanto los locales. Ni incidían por las bandas. Poniendo las cosas fáciles a un conjunto grana que decidió acomodarse atrás y aprovechar cualquier espacio para salir a la contra con Dani Vega.

Se había puesto el partido perfecto para que el Real Murcia consiguiese una victoria abultada, pero viendo cómo fue transcurriendo en el segundo tiempo, lo único que hicieron los granas fue confirmar que les falta mucho para ser un equipo.

Ni con el rival roto

Porque con el rival roto, con el rival destrozado por su situación en la tabla, con espacios para hacer daño, con jugadores rápidos por banda y con pegada arriba, el Real Murcia apenas fue capaz de poner en aprietos a Vila. Algún remate tímido, casi nunca entre los tres palos, y muchos errores, como el que cometió en el momento decisivo Dani Vega al ceder a Rodri Ríos cuando los aficionados ya se relamían.

Acabó en nada la jugada, como muchas otras en las que pudo destrozar al Baleares, y no lo hizo. Un Baleares que ya en la segunda parte apenas acosó a la defensa visitante.

Le faltaba al Murcia combinar, algo que solo hizo en una ocasión; le faltaba a los granas tener criterio, les faltaba tanto que lo único que pusieron sobre la mesa fueron balones largos en busca de Dani Vega.

Triple cambio

Hubo que esperar hasta el minuto 80 para que Munúa moviese el banquillo. Saltaron al terreno de juego Imanol, que debutaba; Sergio Santos, que compartiría minutos con José Ruiz; y Arturo Molina. Se marchaban Carrillo, Isi y Pedro León.

Parecía que Munúa quería ganar un poco de control en esos minutos finales. Solo necesitó unos segundos Imanol para hacer una buena jugada, dando la razón a los que no entienden que el joven jugador no cuente pese a la ausencia de jugadores de su perfil en el centro del campo. También lo intentaba Arturo con un disparo que fue a las manos de Vila.

Al final, victoria por la mínima para un Real Murcia que consigue ese triunfo que debe ser el punto de inflexión y la demostración de que la crisis deportiva no es tan grave como parece.