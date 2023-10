Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, equipo que comenzó la Liga Endesa con tres victorias en tres jornadas, ve para el conjunto universitario «una prueba de madurez» mañana domingo en la pista del Surne Bilbao Basket y reconoce que «no hay sobreexcitación» en la plantilla.

El cuadro murciano pretende seguir agrandando el mejor inicio de su historia en la ACB y, con ese bagaje positivo de 3-0, el mismo que presentan el Real Madrid y el Bàsquet Girona, visitará a un rival que lleva dos partidos ganados y uno perdido. Se trata de una salida complicada ante un adversario especialmente competitivo cuando juega en casa y que llegará a la cita motivado tras superar al Monbus Obradoiro en Santiago de Compostela por 77-78.

El UCAM CB, que viene de vencer al Lenovo Tenerife por 80-68, y antes al Baskonia por 88-76 y en la pista del Covirán Granada y tras dos prórrogas por 101-104, está llevando con felicidad su situación, «pero tampoco con una sobreexcitación», como señaló su entrenador.

«Sabemos la dificultad que se nos viene con el calendario», añadió siendo consciente de que la siguiente salida será el domingo 15 al WiZink Center para enfrentarse al Real Madrid antes de iniciar su andadura en la Liga de Campeones FIBA.

«Afrontaremos el siguiente partido con la responsabilidad clara de lo que es ganar fuera de casa ante cualquier rival. Tenemos que seguir haciendo bien las cosas, no perder eso que nos está favoreciendo en algunos momentos de los encuentros e ir mejorando poco a poco», apuntó el técnico madrileño.

«Salir fuera de casa es una prueba de madurez para el equipo y nos enfrentaremos a un rival que en la posición de base mezcla juventud y descaro con la experiencia de un jugador como Alex Renfroe, quien da al equipo verticalidad y una velocidad tremenda», aseguró Sito, al tiempo que resaltó del cuadro vasco «la capacidad que tiene para anotar de tres puntos, de jugar por encima del aro y hacer el uno contra uno a cuatro o cinco metros de la canasta».

No contar con el apoyo de la afición es un hándicap, según el preparador universitario. «Nuestros seguidores fueron determinantes en el partido del Lenovo y no es que me sorprendiera pero sí que es difícil de ver y eso es que el aficionado crea más en la posibilidad de ganar que tú mismo», afirmó aludiendo a lo vivido con ese parcial de 21-0 que el UCAM CB consiguió cuando iba perdiendo por 55-57 para pasar a ir ganando por 76-57 y que llegó «desde la defensa».

La buena racha inicial invita a pensar en grande pero Sito Alonso es cauto. «Tan sólo se llevan tres encuentros disputados y hablar de acceder a la Copa del Rey es ahora imposible. Lo que hay que hacer es trabajar y en la jornada 10 ya puedes ver cómo está tu equipo, las cosas que te puedes plantear, pero todavía queda muchísimo para acabar la primera vuelta», manifestó.

«Ahora nos centramos en ir a Bilbao a competir ante un rival que va con un 2-1, al que tenemos a una victoria de distancia y que jugará delante de su afición. Cualquier otra cosa creo que es perder la perspectiva de lo importante», dejó claro el técnico, quien también tuvo palabras para el base estadounidense Troy Caupain, de quien se espera bastante más. «Hay bases a los que todavía les quedan recorridos grandes por hacer en diferentes equipos pero creo Troy lo está haciendo bastante bien para el momento de temporada en el que estamos», dijo.