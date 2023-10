Naufragado y a la deriva, se encuentra el barco del UCAM Murcia cada vez que zarpa a tierras lejanas. Tras la derrota ante el Atlético Antoniano, en Sevilla, Víctor Cea, quien dirige la expedición universitaria se encontró con el colegiado, y abandonó el terreno de juego expulsado. Lo que se venía hablando sobre el UCAM Murcia y su problema con los partidos fuera de casa, sigue avivando la llama, con una nueva derrota. El conjunto universitario pese a intentarlo en alguna ocasión, no consiguió desprecintar la portería defendida por el guardameta del Antoniano.

Una derrota dura para los universitarios, no solo por el resultado, sino por como se desarrollaron los 90 minutos. Los azul y dorados, que no jugaron como contra el filial albinegro, lo intentaron de todas las maneras, pero no hubo fortuna, donde tampoco la hubo, fue en el gol que encajaron, que viene por un error de Fran Miranda, que se confió, pensando que había defensores suyos detrás de él, pero quien estuvo fue Javi, del equipo rival, que se hizo con el cuero y puso rumbo al arco de Miguel Serna, quien no pudo hacer nada. Otro aspecto negativo que se saca de la visita universitaria a Sevilla fue la expulsión de Víctor Cea. El técnico madrileño recibió el máximo castigo tras protestas y reprochar, en repetidas ocasiones, las decisiones arbitrales.

Una nueva derrota que se suma al casillero universitario, ya van dos en lo que llevamos de competición, junto a dos victorias y un solo empate. Lo característico de sus estadísticas, es que los malos resultados los ha cosechado fuera de casa, algo que preocupa a la afición, ya que no se puede pretender ascender, si tienes carencias como visitante. Tanto la afición como todo el club, están de acuerdo en que no ha sido el comienzo que esperaban, sabiendo como se acabó la temporada pasada, logrando 4 victorias consecutivas, y llegando hasta la final de los play off. Y después de un mercado de fichajes que se hizo para formar una plantilla competitiva, hace que los seguidores universitarios, se echen las manos a la cabeza observando su situación.

Víctor Cea, sancionado

Un nuevo rival que venía con una mala racha, consigue encontrarle las cosquillas al UCAM y se lleva la victoria, algo que también estuvo a punto de hacerlo el Orihuela, otro equipo con mala racha pero que puntuó frente a los universitarios. Los azul y dorados. Reciben esta jornada a La Unión, que ha salido del descenso, y habrá que ver si también pone contra las cuerdas a un UCAM sin Víctor Cea, que deberá de cumplir un partido de sanción por la doble amonestación y consiguiente expulsión que recibió en el último partido liguero contra el Atlético Antoniano. Por lo que no podrá dirigir desde la zona técnica a su equipo este domingo ante La Unión.