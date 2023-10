El baloncesto en Cartagena sigue con mucha hambre de lograr grandes hitos, y esta temporada, desde la cúpula directiva del club albinegro se ha decidido dar ‘un pasito más’ como indica el lema de la campaña de abonos para esta vez sí, luchar por todo. Y para ello quiere empezar mañana sábado ganando en la pista de L’Hospitalet y realizar después el estreno en casa el domingo 15 ante el Alginet.

Quizás se esté ante la temporada más ilusionante del baloncesto en Cartagena en su historia reciente, incluso desde fuera de la ciudad, por todo el ámbito nacional, son muchos los aficionados y profesionales que se han fijado en el nuevo Odilo FC Cartagena CB tras la culminación de su plantilla 2023-2024, considerándolo uno de los proyectos líderes en LEB Plata, y obviamente uno de los favoritos para el ascenso a LEB Oro.

El pasado curso terminó con un mal sabor, y quizás de una forma más repentina o temprana, de lo que la mayoría podía esperar, tanto para aficionados como directivos. El varapalo con esa eliminación ante el Teknei Bizkaia Zornotza en los octavos de final de play off fue muy duro.

Cruel final de la pasada temporada

Haciendo balance de la pasada campaña, el cuadro cartagenerista quedó como séptimo clasificado del grupo Este con 13 victorias y 13 derrotas, pero esa eliminación por un solo punto en el cómputo de ambos choques ante el conjunto vizcaíno, fue un golpe duro. Los pupilos de Gustavo Aranzana tuvieron en su mano además ese pase a cuartos de final en múltiples momentos .En la ida disputada sobre la pista del Palacio de los Deportes de Cartagena, los cartageneros ya dejaron escapar una ventaja de 18 puntos para acabar imponiéndose por poco (65-63). Con esa diferencia viajaron a Amorebieta, donde tras un partido polémico finalmente caerían (76-73).

Por este motivo, para esta campaña el club decidió dar un vuelco en su planificación. Para ello, se cuenta con un equipo totalmente renovado, con numerosos y buenos cambios tanto en plantilla, como en el staff técnico, donde para empezar se estrena en el banco el barcelonés Jordi Juste.

El nuevo técnico procede del Enerparking Navarra, con el que ya peleó las dos últimas temporadas por el ascenso a la LEB Oro, llegando en ambas a las finales, y eliminando en la primera de las participaciones al propio Odilo.

Solo tres renovaciones

El técnico barcelonés cuenta con 11 jugadores de auténtico lujo para la categoría. Únicamente son tres continúan de la 2022-2023, que son Juan Pedro Jiménez, Johan Kody y Sediq Garuba. De esta forma, la dirección deportiva ha reinventado prácticamente la plantilla, en busca de ese giro de timón que les empuje hacia la promoción.

Son hasta ocho las incorporaciones que ha formulado Odilo FC Cartagena CB de cara a esta nueva e ilusionante campaña, algunas con un caché importante para el club. Llegaron el alero ‘Totte’ Alonso, el base Josep Fermí, el escolta Alex Jordá, el alero Xavi Beraza, el ala-pívot Asier González, el pívot Onyi Eyisi, que aún espera su permiso de residencia y trabajo por parte de extranjería, y el versátil Jordan Rogers, que puede jugar de 4 y 3 indistintamente.

La ambición del presidente

El presidente de la entidad cartagenerista, David Ayala, habló en el acto oficial para la renovación de la empresa Odilo como patrocinador principal por una temporada más tanto de los equipos masculino, como femenino y toda la cantera. En este acto el presidente de la entidad se mostró agradecido y contento de dicha renovación, y quiso mandar de nuevo un mensaje esperanzador para el aficionado al baloncesto en Cartagena: «Este año quisimos dar un pasito más. Ojalá en un futuro, uno o dos años, podamos ascender. No da miedo decirlo, sí lo hacemos con mucha humildad».

De igual forma, el máximo mandatario de la entidad lamentó que el número de abonados para este curso no supere el de la temporada pasada: «Estamos cerca de los 700 abonados, menos que el año pasado (845), y humildemente tenemos que ver qué hemos hecho mal. Porque no entiendo como un proyecto así esté creciendo, pero la masa social no. Tenemos que valorar lo que estamos haciendo mal para mejorarlo», añadía David Ayala.

Pese a este dato, se prevé desde la entidad que con la gran plantilla que se terminó por formar, sean muchos los que se apunten a la fiebre del baloncesto en Cartagena, y se vivan así muchas jornadas de gran ambiente en el Palacio de los Deportes, al estilo de esa última cita de play off en casa, donde la afición sí se volcó con el equipo.