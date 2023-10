La categoría de plata del fútbol español no espera a nadie, y es que haciendo la comparación, imagínense LaLiga Hypermotion como si fuera un tren. Uno en el que cada jornada hace una breve parada, y donde los veintidós pasajeros pueden aprovechar la estancia cumpliendo con las visitas establecidas o recreándose en cada destino, dándose incluso algún que otro lujo. Lo que está claro es que al término de cada parada, el mismo tren de LaLiga2 no se detiene en su ruta marcada, y el que se quede anclado de más, puede perder la oportunidad de subirse desde en el vagón que va en cabeza, al que va en cola.

En este caso, al FC Cartagena no le hubiera venido nada mal que el tren de la Segunda División hubiera alargado algo de más su parada en la jornada ocho, dado que, un tiempo extra para que nuevo entrenador y plantilla se pusieran al día hubiera sido lo idóneo. Obviamente esto no es posible, y lejos de poder frenar la parada y aprovechar la semana comúnmente establecida entre una y otra para seguir trabajando automatismos e ir marcando un nuevo estilo de juego, a Julián Calero se le presentan unos primeros siete días muy apretados.

Sin tiempo para madurar

Casi sin tiempo para detenerse a analizar su primer partido como entrenador albinegro, Calero tiene ya su segundo encuentro oficial a la vuelta de la esquina, siendo además el primero ante su nueva hinchada en Cartagonova. Con el primer punto en el casillero de Calero, el FC Cartagena necesita seguir dando pequeños pasos de la mano del nuevo míster para seguir ‘reformando’ táctica y mentalmente a una plantilla que tiene mimbres para salir de la zona roja. Este trabajo se está realizando de forma ‘express’, dado que como hemos comentado, la competición no espera a nadie, y el técnico ex del Burgos se ve obligado a casi hacer tragar con embudo mucha información a sus nuevos futbolistas.

La semana del estreno oficial para Calero tenía como punto de partida este pasado domingo visitar Lezama, campo en el que nadie hasta la fecha había conseguido salir con los tres puntos. Tras superar el primer matchball, y casi sin tiempo para pestañear, el técnico tiene su debut oficial en casa mañana ante todo un RCD Espanyol destinado a luchar por su vuelta a la Primera División. Y por si fuera poco, tres días más tarde, (domingo) los albinegros viajarán a un campo tan complicado como es A Malata para vérselas con un recién ascendido que llegó pisando fuerte a LaLiga Hypermotion como es el Racing Ferrol, terminando de firmar así el que sería el tercer partido de la Era Calero en tan sólo siete días.

Este poco margen entre ambos choques añade a Julián Calero, aparte de la problemática básica que supone jugarse nueve puntos en siete días y que para colmo se incluya en el pack de tres al claro favorito para el ascenso directo, el tener que resolver el rompecabezas de las rotaciones.

Jugadores con desgaste físico

Tras el choque ante Amorebieta muchos futbolistas sufrieron un gran desgaste físico, llegando algunos como Verdú u Ortuño a ser sustituidos por molestias por sobrecarga muscular. Este desgaste tendrá que saber gestionarlo Calero, que ya confirmó que habrá rotaciones ante el segundo clasificado de la tabla. “Al equipo no se le puede volver loco, pero sí hay que dosificarle. Siempre dentro de un orden para seguir siendo competitivo”, añadía el técnico blanquinegro tras el empate en Lezama, por lo que se pueden intuir algunos cambios, que no demasiados para no perder identidad, frente al conjunto perico.

Lo cierto es que los nombres propios para estas rotaciones son una incógnita, ya que con tan poco tiempo en la entidad, Julián está aún probando las múltiples oportunidades que le da esta plantilla de cara a cualquier choque. Por el momento se puede intuir que persistirá con ese bloque cerrado de (4-4-2 o 4-2-3-1) teniendo bien fijado ese doble pivote (Musto - Luis Muñoz) de medio campo en el que se apoye el equipo para aguantar atrás y salir arriba. Dos perfiles de mediocentro trabajador y defensivo que de no ser ellos, podríamos ver alguna oportunidad para Tomás Alarcón o Jony Álamo, mientras que Mikel Rico parece que apunta más a las segundas partes. Jairo Izquierdo volverá tras cumplir sanción, por lo que podríamos ver un doble lateral junto con Arnau Solá, simplemente un relevo natural en el lateral izquierdo.

Cambios en la zona ofensiva

Quizás veamos algún cambio arriba, con la entrada en el once de jugadores como Jansson, Embaló, Lautaro de León según recupere Ortuño para ese puesto de nueve… Hay muchas variables de las que Calero puede echar mano, pero lo que es seguro es que también se cuenta con esa salida a Ferrol pocas horas después de finalizar el choque ante Espanyol. Se aproxima una semana larga, y con ella la oportunidad de medir lo profundo y compensado de la plantilla cartagenera en relación al resto de sus competidores en la categoría de plata del fútbol español.

Sin tiempo para calentar, Calero entró a sprint en la dinámica de competición. Empujado por una situación desfavorable, las prisas nunca son buenas consejeras y de ahí el mensaje que se ha encargado de masticar el de Parla en numerosas ocasiones desde su presentación oficial, donde reina el optimismo, pero también la cautela y paciencia.