El UCAM Murcia sigue sin prosperar fuera de casa tras caer ante el Antoniano (1-0). El conjunto universitario no hizo un mal partido, pero insuficiente para puntuar. En el primer tiempo Arturo y Chinchilla tuvieron dos grandes oportunidades, pero Antonio Miguel evitó que pudieran adelantarse los de Víctor Cea. En la segunda mitad llegó el gol de los locales tras un error de Fran Miranda que aprovechó Javi para hacer el único tanto del encuentro.

El UCAM Murcia comenzó el encuentro con una misión muy clara, que era la de conseguir sumar tres puntos fuera de casa. El conjunto que partía como local, el Atlético Antoniano, también necesitaba empezar a ganar para poder ascender puestos en la tabla.

El inicio del partido fue bastante tranquilo por parte de ambos equipos, ninguno quería arriesgarse. Por parte del conjunto universitario, sorprendió no solo la nueva suplencia de Josema, sino que no apareciese Fer Pina en el once, ni siquiera en la convocatoria. Sin una de las piezas claves en el centro del campo del UCAM Murcia, Víctor Cea tuvo que optar por la participación de Fran Miranda en la medular, acompañado de Vicente Romero, con Arturo de media punta, Yasser tirado a la banda izquierda, Chinchilla en la derecha y Ródenas liderando el ataque.

Tras una gran acción del Atlético Antoniano, el UCAM Murcia se volcó en el ataque y consiguió crear una muy buena oportunidad, pero el guardameta local se interpuso en el camino del primer tanto universitario. Chinchilla recibió un balón en boca de gol que tan solo tenía que empujar, pero Antonio Miguel se hizo grande y consiguió blocar el esférico.

Los de Víctor Cea, no se echaron para atrás y fueron a por más, y a punto estuvieron de adelantarse en el marcador, pero de nuevo el meta rival se hizo un muro bajo los palos. Ramón Blázquez se plantó delante del arquero, pero tras ser interceptado su disparo, Arturo se hizo con el rechace, obligando a Antonio Miguel a reponerse rápidamente para con una parada salvadora evitar el gol.

El primer tiempo no dio para más, ambos equipos tuvieron sus oportunidades para ponerse por delante en el marcador, pero al final se marcharon a vestuarios con empate a cero.

La reanudación de los segundos 45 minutos fue con un UCAM Murcia que quería un gol de inmediato, y Chinchilla estuvo a punto de conseguirlo. El extremo universitario se metió hasta la cocina y sacó un disparo al primer palo buscando sorprender al meta, pero su lanzamiento se marchó por muy poco.

Cuando los universitarios estaban en un buen momento llegó un duro golpe para ellos. Los locales aprovecharon un error monumental de Fran Miranda, quien retrasó el esférico confiando en algún compañero que nunca llegó, y Javi se hizo con el esférico para batir a Miguel Serna y poner al Antoniano por delante en el luminoso.

El UCAM Murcia consiguió anotar, aunque en posición antirreglamentaria. No dio tiempo para más, condenando al conjunto universitario a sumar su segunda derrota liguera fuera de casa.