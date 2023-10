Tuvieron ocasiones suficientes como para que uno de los dos equipos ganara el partido, pero Águilas FC y Racing Cartagena Mar Menor se tuvieron que conformar con un empate sin goles (0-0) en el derbi regional. Fue lo más justo, puesto que ambos equipos tuvieron su oportunidad más clara y diversas llegadas con peligro a las dos porterías; lo que no fue justo es que no se marcará ningún gol. Si Ismael Athuman sacó un balón desde la misma línea de gol en un remate de Cifu, Francis Ferrón estrelló un balón en el larguero.

Ambos entrenadores se conocen demasiado bien, aunque eso no quitó para que Javi Motos pudiese sorprender a Sebas López con una presión a los centrocampistas blanquiazules que no les permitió tener la fluidez y realizar las triangulaciones de otros partidos. Mario Abenza y Tropi aún no habían superado a un rival cuando se encontraban con otro en la presión. Lalo, Gonzalo y Diego López eran incansables en la presión. Por las bandas también dejaban sin ideas a los blanquiazules, lo que sirvió para que ni Bravo ni Isis Ros encontraran ninguna vía de entrada al área.

La primera parte fue muy entretenida, con disputa en la medular y con llegadas a las áreas, aunque no acertaban los jugadores de ambos equipos para poner en apuros a los porteros. Los jugadores de Javi Motos, dirigidos desde el centro del campo por Diego López, llevaban el peligro a balón parado. A través de las faltas laterales podían enviar el esférico al área local, jugadas que solventaron bien los blanquiazules. Sin embargo, la mejor ocasión llegó en una jugada por la banda izquierda, con un centro de Álex Martínez que remataba Cifu, evitando el gol Athuman sobre la misma línea.

Los locales controlaban más el esférico, elaboraban y construían más las jugadas, rompiendo con la velocidad de Isi Ros y de Bravo por las bandas, o a través de robos de balón en la medular de Abenza o Tropi, fórmulas que les permitían poder llegar con peligro al área de Iván Martínez. La más clara para el conjunto aguileño llegó tras una salida de balón de Baeza desde el círculo central, quien servía a Isi Ros para que, junto con Francis Ferrón, finalizaban una jugada que desbarató la defensa visitante.

El segundo acto fue más entretenido, con más llegadas y más intensidad. Las primeras ocasiones fueron para los locales Athuman y Bravo, pero ninguno de ellos encontró portería en sus remates. La réplica visitante llegaba en una jugada de Diego López, quien servía a Carrillo un magnífico pase para que este se plantase solo ante Iván Buigues, quien detuvo el lanzamiento. El portero costero también detuvo pocos minutos más tarde un lanzamiento de Raúl. La mejor ocasión para los de Sebas López fue un remate de espuela de Francis Ferrón que se acabó estrellando en el larguero. Aitor Pons también tuvo la suya en un balón que despejaron sus compañeros con un globo. Pons controlaba el esférico antes de entrar en el área con una buena conducción, pero el aguileño en las filas del Racing, Diego López, se la robó limpiamente.

En los últimos minutos de partido llegaron las jugadas que pudieron desequilibrar el marcador para uno y otro, pero el visitante Montejo no acertó ante Iván Buigues, ni Isi Ros ante Iván Martínez. El empate puede ser lo más justo a tenor de lo visto sobre el terreno de juego, pero no que los dos equipos se fueran sin goles del centenario El Rubial.