El Fútbol Club Cartagena comenzó ayer su nueva era en Lezama frente a la SD Amorebieta. La era de Julián Calero. Después de la decepción que supuso iniciar la temporada con seis derrotas y una sola victoria durante las siete primeras jornadas, el técnico madrileño llegó para cambiar la cara de un equipo desolado. Lo hizo en su presentación con sus primeras palabras. Lo hizo en su primera semana de entrenamientos y también lo hizo en su primer partido de liga. El FC Cartagena no se ha convertido de la noche a la mañana en un candidato al ascenso, pero sí ha comenzado su cambio.

Ha empezado Julián Calero por los cimientos. El Cartagena logró ayer su primera portería a cero del curso exhibiendo una fortaleza que aún no se había visto. No sufrió en ningún momento ni necesitó de la intervención de Marc Martínez a excepción de centros o disparos sin demasiado peligro. El primer paso fue la defensa, donde funcionaron los nuevos conceptos.

En los demás ámbitos no destacó el cuadro albinegro, y aún así mereció llevarse el partido. Tuvo las mejores oportunidades e incluso golpeó la madera en dos ocasiones. El saldo ofensivo no fue brillante, pero genera ilusión en la parroquia albinegra como base para la construcción de un nuevo equipo. Con el empate, el Cartagena suma un punto que le lleva a las 4 unidades, pero que no le saca de la última posición de la tabla. Intentará abandonar el farolillo rojo el próximo jueves frente al Espanyol en el Cartagonova, donde el nuevo equipo de Julián Calero se estrena en su casa.

El comienzo de partido asentó a la SD Amorebieta como el equipo dominante. Durante el primer cuarto de hora, los de Haritz Mújika acapararon la posesión de la pelota aunque a penas amenazaron a los cartageneros. El cuadro albinegro, ayer de amarillo estrenando su tercera equipación, se acomodó en su campo esperando el momento para salir a la contra con balones largos a Ortuño y Narváez, que formaron pareja de ataque. Le funcionó algo mejor el plan a los locales y Josué Dorrio fue la primera amenaza por banda izquierda. Sus buenos centros no tuvieron remate. Las faltas laterales fueron otra arma con el mismo argumento, pero los intentos terminaron de la misma manera.

A los veinte minutos mejoró el Cartagena sus sensaciones con balón, pero la pelota no llegaba a los delanteros con ventaja. En una de las pocas ocasiones en las que los cartageneros pudieron elaborar, Juanjo Narváez logró disparar desde la frontal, pero su inocente disparo lo detuvo Cuñat sin problemas. Tras un golpe que mantuvo unos minutos conmocionado a Damián Musto y la pausa de hidratación, el choque continuó por los mismos derroteros.

Narváez dispuso de un remate franco en un saque de esquina botado por Hevel, no obstante, le pegó desviado y la ocasión terminó difumiándose. La siguiente fue para el Amorebieta en el interminable intercambio de golpes que fue la primera mitad: Dorrio lo intentó de chilena desde fuera del área, pero Marc detuvo el remate sin problemas.

Se creció el conjunto local antes de llegar al descanso y terminó asediando al Cartagena. De nuevo Dorrio desbordó a Calero con un gran regate, se acercó al área y centró de exterior en carrera. Verdú tuvo que despejar antes de que llegara el remate de Quintero. Se redimió Iván en la siguiente jugada con un control orientado que le abrió el espacio necesario para entrar al área y servir un centro perfecto. Por desgracia, Ortuño no llegó al remate en el área pequeña. Las últimas ocasiones fueron para los locales, que tuvieron el primero en las botas de Edwards primero y en las de Dorrio después.

No se movió el marcador en la primera mitad y el inicio de la segunda trajo a un Cartagena algo más determinado. A los 30 segundos de la reanudación, Iván Calero golpeó en el larguero con un disparo lejano que sorprendió al meta rival y en los minutos posteriores elaboró con soltura jugadas de ataque que no llegaron a buen puerto. Sin embargo, los azules mantuvieron el pulso al encuentro gracias a un soberbio Josué Dorrio, capaz de romper líneas en conducción y disparar con peligro.

Después de una gran jugada colectiva de los de Julián Calero, la madera volvió a negar el gol al Cartagena: corrió Calero por la derecha, centró al área y Narváez la puso atrás sobre la llegada de Luis Muñoz. El malagueño disparó con potencia y golpeó la base del poste derecho de la meta contraria. A la hora de juego, Julián Calero sustituyó a Juan Carlos Real y Hector Hevel por Jansson y Mikel Rico para aumentar la presencia en ataque sin comprometer el equilibrio. La confianza del equipo animó al técnico para añadir más madera y velocidad a la contra con Embaló. Fontán también entró por un exhausto Gonzalo Verdú.

El último cambio del técnico fue el de Jony Rodríguez por Ortuño en lo que supuso el debut del asturiano con el FC Cartagena. En el tramo final de partido, el conjunto portuario se defendió con mucha solvencia de las acometidas rivales, que ni tan si quiera incomodaron a Marc Martínez, y se limitó a intentarlo en salidas rápidas que no pudo concretar. Así, el partido fue llegando a su fin sin ocasiones. Todo cambió con la lesión de Gayá en el minuto 90 que obligó a los locales a disputar todo el descuento con un hombre menos. El Cartagena aumentó la presión en campo rival y se acercó a la portería de Cuñat, pero faltó claridad para lograr el tanto de la victoria.

Sí que la tuvo el conjunto visitante en una de las últimas, llegando incluso a perforar la meta rival. Mala fortuna tuvo Úmaro Embaló situándose en fuera de juego cuando le llegó la pelota de Isak Jansson. Conectaron los cambios de Calero a última hora, regateó y combinó el sueco para encontrar al portugués dentro del área. Definió a un lado del portero el joven extremo, pero el linier levantó inmediatamente la bandera para anular el gol. Fuera de juego claro que no permitió al Cartagena sumar dos puntos más que hubieran significado la constatación de las buenas sensaciones.

Con el 0 a 0 inicial finalizó el encuentro en Lezama que reparte los puntos entre dos equipos necesitados. El Amorebieta se mantiene en décimo quinta posición, con 9 puntos, mientras que el Cartagena no sale de la última plaza con sólo cuatro unidades. El próximo jueves tendrá otra oportunidad el equipo cartagenero para salir del pozo sumando tres puntos contra el Espanyol.

Julián: «Nos ha faltado circular mejor y ocupar bien los espacios»

Julián Calero compareció en rueda de prensa al término de los noventa minutos en Lezama para analizar lo ocurrido en el terreno de juego. Las primeras palabras del nuevo entrenador albinegro fueron dedicadas a las víctimas del incendio producido en las discotecas de la zona de Atalayas de Murcia, tras las cuales admitió que «después de algo así relativizas todo».

Sobre su primer partido a los mandos del FC Cartagena, Calero aseguró que se marchó con un «sabor agridulce», expresó. «En la primera parte nos ha costado porque el Amorebieta domina muy bien ciertas fases del juego como las segundas jugadas y son más poderosos que nosotros. No hemos podido combinar con frescura y nos faltan patrones de lo que estamos trabajando», desveló.

El de Parla piensa que los segundos cuarenta y cinco minutos fueron muy diferentes a los primeros debido a la charla en el descanso. «En la segunda parte hemos hablado de correcciones y desde el minuto 1 hemos estado mejor. Hemos tenido los dos tiros al palo, otras llegadas claras, y eso te hace pensar que estamos en el camino correcto», manifestó. Calero es consciente de que el punto en Lezama es insuficiente, pero se mostró positivo. «Va a costar salir de abajo, pero me quedo con lo positivo de la portería a cero y las ocasiones», afirmó.

El entrenador habló también del aspecto ofensivo. «Nos ha faltado un poquito de caudal, pero tengo jugadores y la gente está comprometida. Me voy satisfecho del esfuerzo que han hecho», admitió en primera instancia. Julián explicó el ataque a través del equilibrio y de un equipo compacto. «Una de las partes que hemos trabajado es el ser compactos, pero no sólo para defender, también para atacar. Si atacas de forma compacta, luego tienes equilibrio. Hemos conseguido que el Amorebieta a penas nos transitara. No hemos tenido pérdidas peligrosas y sólo nos ha faltado la confianza que te dan los puntos», ha lamentado el entrenador.

Habló Calero de las oportunidades desperdiciadas, aunque no se quiso centrar en ellas sino en lo que genera esas ocasiones. «Nuestra propuesta no es lo que nos falta en ataque. Nos ha faltado circular mejor y ocupar bien el espacio. En la segunda parte lo hemos hecho mejor y hemos tenido más opciones. Tenemos que mejorar en ese aspecto», aceptó.

El partido también dejó el debut de Jony Rodriguez con el club cartagenero. Calero manifestó su intención de recuperar su mejor versión. «Jony salió por Ortuño porque no podía más. Tengo que usarlo para intentar recuperarlo. Voy a ver si soy capaz porque calidad tiene muchísima», reiteró. Sobre su estado físico, Julián fue franco. «Él sabe que tiene que mejorar eso. Está en ello, pero para lograrlo hay que ir dándole su momento. Le hemos puesto unos deberes y voy a intentar aprovechar su calidad porque le veo en los entrenamientos. Es un tipo con experiencia que nos puede echar una mano».

Sobre la posición que tiene el Cartagena en la tabla, Calero mantiene la calma. «Lo dijimos en la presentación. No va a ser fácil, pero a la gente le digo que estamos en el camino, que tengan esperanza porque vamos a pelearlo. El equipo empieza a ser una piña y ahora nos toca en casa. Tenemos que hacer fuerte al equipo en casa porque hemos perdido los cuatro partidos allí. Ahí es donde tenemos que hacernos fuertes, porque tenemos una afición y un estadio increíble. Va a ser duro, pero cuando estás último hay que apretar los dientes. Jugadores, entrenador y ciudad», concluyó el técnico albinegro.