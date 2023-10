Carlo Ancelotti ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro que el Real Madrid jugará este martes en el estadio Diego Armando Maradona ante el Nápoles (21:00 horas). El italiano ha analizado la actualidad del equipo y del encuentro, segundo del grupo de Champions League en esta edición 2022-23, al que llega tras ganar al Unión Berlín.

"La camiseta del Real Madrid pesa"

El italiano dejó claro el camino a seguir para salir vencendores de este partido: "Hay muchas opciones en el once, pero lo que quiero es mantener la actitud. Debemos defender bien porque si la portería se queda a cero hay más probabilidades de ganar que de perder". Carletto tiene claro que "será el partido más difícil de esta fase de grupos, pero la camiseta del Real Madrid pesa. Sobre mi pasado aquí, volver atrás no tiene mucho sentido y creo que cuando no hay un feeling adecuado es mejor parar, como hicimos entonces, y es la decisión más correcta. Y después de dos años además pude volver al mejor equipo del mundo".

El técnico volvió a hablar de Bellingham, del que afirmó que "se ha adaptado muy bien, está mostrando todas las calidades que tiene y no es importante si alguien lo considera el mejor del mundo. Para mi lo importante es que seamos el mejor equipo del mundo".

Otro de los temas sobre el que tuvo que responder varias preguntas fue la suplencia de Modric, de la que afirmó: "Es bastante sorprendente que Modric no tengo el mismo papel que en el pasado. El primer partido de Champions lo ha jugado y también en el derbi. La competencia en el medio es muy alta y puede pasar que se quede en el banquillo. No tenemos problemas con él ni él con nosotros. Le tengo un gran respeto como jugador y como persona, pero a veces hay que tomar esa decisión que cuesta mucho tomar. Es una decisión técnica y puede cambiar mañana o en los próximos partidos. Cada partido hay alguien que se queda en el banquillo porque hay siete jugadores y solo juegan cuatro. Y cuando pongo cinco también me dais palos".

Valverde: "Mi sueño es ser capitán"

Junto a Ancelotti también apareció en rueda de prensa el uruguayo Federico Valverde, que tuvo palabras de elogio para un Modric que no está siendo titular: "Es un referente en el vestuario por más que no esté disponiendo de los minutos que le gustaría. Nunca ha puesto una mala cara y Luka es un guerrero en el fútbol que sigue haciendo historia. Es un ejemplo para nosotros los jóvenes que nos alimentamos de él".

Además, el charrúa ha reconocido que "ser capitán del Real Madrid es uno de mis sueños desde que llegué a este equipo. Trabajo para ello y es una senación que quiero sentir".