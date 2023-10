Que Murcia acogiera la Supercopa Endesa ha permitido que el Palacio de los Deportes presente un renovado aspecto esta temporada. La instalación ha dado un paso adelante en mejoras, iluminación y sonido. Eso es lo que se puede apreciar a simple vista, porque si se mira más allá también es una sólida fortaleza donde el UCAM Murcia CB cuenta sus partidos por victoria en la ACB desde hace meses.

Y es que el conjunto universitario no solo firmó un estreno redondo este curso en casa con su actuación ante el Baskonia, sino que también amplió una racha de triunfos que llega hasta los siete consecutivos contando con los últimos encuentros de la temporada anterior. O lo que es lo mismo, desde febrero el UCAM Murcia no pierde en el Palacio en la ACB. Hay que remontarse hasta su encuentro ante el Real Madrid de la pasada campaña para encontrar un encuentro en el que los de Sito Alonso no se marchasen a los vestuarios con la victoria en el bolsillo.

Fuera de la Liga Endesa tan solo ha cedido terreno en dos ocasiones, y las dos ante el mismo rival. Y es que fue el Unicaja Málaga el que se impuso a los universitarios en la eliminatoria de la Basketball Champions League, consiguiendo el billete en Murcia para disputar la Final Four, y también en la Supercopa que contó con el UCAM como anfitrión. Fue el conjunto cajista el que acabó participando en la final ante el Real Madrid tras un igualado encuentro en el que los murcianos también contaron con sus opciones en los últimos minutos.

Todo lo contrario a lo que ocurre en la Liga Endesa, porque precisamente esta racha viene iniciada por la victoria conseguida ante el Unicaja en el campeonato doméstico en marzo, en la segunda jornada tras el parón por la celebración de la Copa del Rey que acabó levantando la plantilla dirigida por Ibon Navarro. Desde entonces, el UCAM superó al Básquet Girona, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Fuenlabrada y Bilbao Basket. Seis victorias que fuero fundamentales, y que se sumaron a las sumadas lejos de casa en el tramo final, que le permitieron finalizar en la novena posición la pasada campaña de la Liga Endesa.

Ahora, con un proyecto renovado que cuenta con ocho caras nuevas en su plantilla, pero con mucha más experiencia en la competición y con amplitud de recursos en varias posiciones, el UCAM ha comenzado con buen pie un ilusionante año en el que ha prologando su buena racha cuando tiene el respaldo de sus aficionados.

Si ya en Granada batió el club murciano sus propios registros, logrando una victoria lejos de casa en la jornada inaugural por primera vez desde hacía once temporadas, en la 2012-2013, el triunfo ante el Baskonia le permite igualar su mejor balance tras la disputa de las dos primeras fechas. Algo que consiguió en la temporada 2014-2015, con Diego Ocampo en el banquillo. No obstante, el equipo de Sito Alonso tiene en su mano seguir haciendo historia en esta primera semana de competición.

Y es que un nuevo triunfo mañana (20.45 horas) ante el Lenovo Tenerife le permitiría tanto prolongar su buena racha como local en el Palacio (encadenaría ocho victorias consecutivas desde marzo) como firmar sus mejores números tras la celebración de las tres primeras jornadas, con un balance positivo de tres victorias y ninguna derrota si se imponen a los de Txus Vidorreta.

El Lenovo Tenerife llega sin estrenar su casillero

El rival de mañana del UCAM Murcia CB en la tercera jornada de la Liga Endesa (20.45 horas, Movistar +) será un Lenovo Tenerife que no ha comenzado el nuevo curso con buen pie. Los de Txus Vidorreta llegan a la capital del Segura sin haber estrenado su casillero de victorias después de caer ante el Unicaja Málaga en la jornada inaugural y hacer lo propio también ante el Valencia Basket el pasado miércoles en la segunda. El equipo tinerfeño tan solo cuenta con tres caras nuevas y se reencontrará con un Moussa Diagné que este verano firmó por el UCAM.