El FC Cartagena presentó al que ya es nuevo director de orquesta en tierras cartageneras, Julián Calero. Un tipo peculiar, con una personalidad que casi rebosa, y que con la confianza, seguridad y tono en el que habla, hace que no creerle en lo que dice sea realmente complicado. De todos era sabido que Calero era un comunicador fantástico, pero su primera rueda de prensa superó con creces cualquier expectativa.

Con casi tres meses de discurso algo repetitivo o superficial en Cartagena, hacía falta una dosis de energía, un chute de ilusión y confianza en el proyecto. El suficiente al menos como para que consiguiera dar la vuelta a la cruz de la moneda en la que se veía inmerso el club, a cara, una además que sonríe y deslumbra con su mensaje.

Julián Calero ha caído de pie en Cartagena desde el minuto uno. Su personalidad, su mensaje y su forma de transmitirlo han encajado mejor que las piezas de cualquier puzle. El propio Manolo sánchez Breis, director deportivo, confesaba que «en tan solo 48 horas, a los primeros a los que nos ha cambiado la cara, el ánimo, y todo, ha sido a Paco (Belmonte) y a mí». Con su energía consiguió cautivar a la cúpula cartagenerista, y con ella, se espera que lo haga también con un grupo de jugadores a los que el nuevo cuerpo técnico tiene que hacerles creer en la causa, y en que se conseguirá el objetivo.

«Vengo con la mochila cargada de ilusión, y cuando vienes así, no te la tienes que guardar para ti, lo que tienes que hacer es abrirla para que la ilusión se transmita a todo el mundo. El reto es importante, no es sencillo, pero con el trabajo y con un poco de apoyo de todo el mundo lo sacaremos», alegaba Calero.

También confirmó que su estancia en Cartagena es algo que le emociona y le ilusiona: «Si no hubiera visto que tengo posibilidades no vengo, porque no pinto nada entonces. Porque no transmitiría lo que estoy transmitiendo, que es ilusión, que es fuerza. Los momentos en la vida pasan, y ahora mismo estamos en un momento difícil, pero para eso estamos aquí, para intentar sacarlo adelante». El nuevo técnico cartagenerista confiesa haber visto una plantilla compensada, con diferentes posibilidades, con capacidad: «Y ahora que estoy con ellos día a día los veo encima motivados, los veo con ganas. Vamos a salir. Este equipo va a salir, que busquen otro porque este va a salir». Culminaba Calero con una de las afirmaciones que más eco hicieron entre el graderío albinegro.

Acerca de cómo se encontró al global de la plantilla en su llegada, Calero reconoce que sintió un vestuario dolido en su orgullo. «Creo que hemos tocado algunas teclas, y hemos intentado hacerles ver quiénes son realmente. Qué escudo defienden, qué estadio tienen, qué gente tienen, qué hay detrás de ellos, y que sean capaces de darle vuelta a la situación. Nosotros hemos venido para ayudarles a que vean con claridad». A partir de ahí el madrileño siguió explicando que lo importante es hacer ver a los jugadores que hay un camino, un objetivo, que sepan por dónde van, y a dónde se dirigen. Pese a ese orgullo dañado, la predisposición de los jugadores es extraordinaria, así lo afirma Calero, «están todos con muchas ganas».

El FC Cartagena es colista de la Segunda División y Julián Calero no quiso pasar por alto ni omitir esta difícil situación en la que se encuentra sumido el club: «Con los conocimientos que les vayamos aportando día a día, vamos a pasar de cara de perdedor, que es la que tenemos todos ahora, vamos los últimos, lo asumimos, a cara de ganador. Y en la cara de ganador veremos hasta dónde llegamos porque no nos vamos a poner ningún límite. Sabemos dónde estamos y que ahora toca echarle el flotador al que se ha caído al agua». Aunque también reconoce que la diosa fortuna no estuvo de parte del conjunto blanquinegro en muchos momentos hasta esta jornada siete. «No son circunstancias normales, como un gol en propia puerta por la escuadra o que te marquen un gol cuando estás bien. Han pasado cosas que suelen pasar cuando la dinámica no es positiva y tenemos que darle la vuelta a eso. Si piensas en positivo van a pasar cosas buenas y el equipo tenía en mente que iban a pasar cosas malas».

«Julián Calero lo que va a hacer en su Cartagena es un equipo competitivo». Uno de los clichés que más han acompañado a la figura de Calero es su excesivo juego defensivo, aludiendo a que no es un técnico al que le guste tener el balón ni ser protagonista. Quizás el perfil a priori totalmente contrario a lo que Belmonte y Breis habían firmado hasta la fecha para perpetuar un estilo de juego. Ante estas sujeciones Calero salió en su propia defensa con un toque de humor alegando que «parece que ahora Julián Calero es el antifútbol», para después explicar que para nada es cierto, y menos tras haber pasado por banquillos como el del Oporto junto con Julen Lopetegui, o haber estado en el Real Madrid, e incluso habiendo sido cuerpo técnico de la Selección española de fútbol en el Mundial de Rusia 2018.

Quiso dejar atrás esta sensación con la que cargaban muchos aficionados cartageneristas amantes de la posesión de balón acerca de que en este ‘nuevo Cartagena’ dirigido por Calero se iba a abandonar la idea de tener protagonismo arriba y únicamente se iba a mirar por cerrar la portería con cien candados. «Ahora mismo mi objetivo es con las condiciones que tienen mis jugadores, lograr unos patrones de juego que se adecúen a ellos. Igual que en Burgos tenía unos patrones que se adecuaban a las características de mis entonces jugadores, aquí tengo un perfil diferente de futbolistas y voy a tratar de adecuarlo. Lo que me imagino es un Cartagena muy completo, que compita bien y del que todos nos sintamos orgullosos».

Si bien Julián, para no engañar a nadie, afirmó que es un entrenador que no mastica en exceso las jugadas, pero obviamente sí le gusta el llegar a campo rival y el cómo hacerlo. «La afición quiere ver a su equipo en campo rival, a sus jugadores atacando, pero también quiere ver que no encajes».

«Mi mujer es ‘bruja’ y me dijo que debía venir porque me va a ir bien»

Una de las cuestiones más obvias con la sonada llegada de Julián Calero es la presencia de su propio hijo en el vestuario cartagenero, donde por primera vez van a cruzar sus caminos de forma profesional. Algo que hasta el propio Julián afirma que no esperaba que ocurriera nunca, pero que así sucedió, y lo tratarán con la máxima naturalidad posible, pero ante todo manteniendo la profesionalidad. «Iván es un jugador más de la plantilla. Por respeto a él, a mí, al fútbol y a la plantilla, es uno más y no me voy a dirigir a él de ninguna otra manera. Creo que es lo correcto. Aparte de eso, creo que él me ha dado mucha información y me ha ayudado. He hablado con los jugadores más veteranos y voy a ir hablando con los más jóvenes, pero no he tenido ni tiempo ni voz para hacerlo con todos», admitió.

Siguiendo con el hilo de la familia, Calero daba pie a uno de los momentos más ‘misteriosos’ y mágicos’ de la rueda de prensa, afirmando de la condición de «bruja» de su mujer, siempre en el buen sentido añadía el técnico madrileño, y que ella en esta ocasión durante el transcurso de las negociaciones entre Julián y FC Cartagena, le predijo al ya nuevo entrenador blanquinegro que su fichaje iba a ser un acierto, que debía venir a Cartagena. «Mi mujer cree mucho en las energías, y me dijo tienes que ir, va a irte bien». El nuevo ocupante del banco cartagenero añadió que el pasado año cuando renovó con el Burgos también le animó a renovar y acabó protagonizando ese espectacular arranque con el conjunto burgalés.