Concluye el regreso de la selección española de fútbol femenino con una deslumbrante victoria en Goteborg ante Suecia (2-3) y una goleada en Córdoba ante Suiza (5-0). Dos partidos que se han producido en medio del tumulto en el que vive instalada la selección, que ve rebajando la tensión que rodea a los jugadoras, pero que aún debe seguir registrando salidas de la Federación, entre ellas la de la seleccionadora Montse Tomé.

La asturiana se mantuvo en su cargo, tras la reunión en Oliva entre jugadores, Federación y CSD porque las futbolistas asumieron que mantener en el cargo a Tomé en estos partidos era una concesión para que las cosas comenzasen a fluir. Pero Tomé, que en estos días ha intentado realizar un acercamiento a las jugadoras sin éxito, está señalada pese a haber recibido una llamada de apoyo esta semana de Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes. Desde el CSD se quiere seguir enfriando el ambiente y mantener a Tomé en el banquillo, pero las jugadoras han acumulado razones de peso para no querer que siga en su cargo. El mensaje de "Tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso", que apuntó Alexia Putellas, incluye a la seleccionadora que ha vivido dos semanas complicadas en la que la autogestión del vestuario se ha plasmado en las tibias comparecencias de la entrenadora en sala de prensa.

Tomé, mentiras y el mensaje a Rubiales

Entre las razones que la condenan, la primera es su cercanía a Jorge Vilda y a Luis Rubiales, al que aplaudió en u día en la asamblea en la que el de Motril confirmó que no dimitía. Algo de lo que las jugadoras tomaron buena nota. La segunda, y probablemente la que la ha sentenciado sin posibilidad de retorno, sus mentiras sobre la convocatoria a las jugadoras y en su primera rueda de prensa a la prensa. Tomé afirmó: "He hablado con las jugadoras y todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar. Son cosas que entran dentro de la relación profesional y se queda entre nosotras". Pero la seleccionadora, que solo habló con algunas futbolistas, no les comunicó que las iba a convocar. Después afirmó que solo había aplaudido dos veces a Rubiales, cuando se demostró que lo hizo hasta en siete ocasiones. Y por último declaró no haber citado a Jenni Hermoso "para protegerla", lo que provocó un duro comunicado de la jugadora del Pachuca en el que preguntaba a Tomé "protegerme ¿de qué?".

A eso se añade la creencia entre las jugadoras de que el vídeo de Jenni Hermoso en el autobús tras el beso fue filtrado por algún miembro del staff de Vilda y no se descarta incluso que Tomé fuese parte de esa iniciativa. Y la puntilla para Tomé se produjo en la entrevista que Luis Rubiales concedió a Piers Morgan, en la que el presidente reveló el texto de un mensaje que recibió tres días después de la final. "Me lo envió una mujer, una persona del staff, apoyándome". Rubiales dio más información sobre esa persona, de la que dijo, "es una persona que estaba en el bus", "es del staff". El mensaje que reveló decía: "Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho". Después, contó Rubiales, " esa persona, junto con otras diez más, firmó una carta en la que dice que mi acto fue machista". Esa revelación de Rubiales ha terminado de sentenaciar a una Tomé a la que las jugadoras han tratado estas dos semanas con profesionalidad, pero sin cercanía.

Tomé es consciente de su situación y de que será una de las próximas en salir de la Federación, entre otras cosas porque además no tiene ninguna experiencia en el fútbol profesional dirigiendo clubes ni selecciones. Y eso va en contra del discurso de unas jugadoras que señalaron a Jorge Vilda por no estar a la altura de las exigencias y que no quieren mantener la autogestión de estas dos semanas. Una de las voces más ácidas en todo este proceso, la exinternacional Vero Boquete, que ha puesto palabras a muchas de las quejas de las jugadoras, advertía sobre Tomé en la revista alemana Der Spiegel: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias. Desde la Federación han querido silenciar a las jugadoras porque como ahora las entrena una mujer, así no podían seguir quejándose. Se equivocan".

Los candidatos

Con Tomé camino del pasillo de salida más tarde o más temprano, los nombres que más han sonado son los de Sarina Wiegman, Natalia Arroyo y José Luis Sánchez Vera. Aunque han aparecido muchos otros como los de Jonathan Giráldez, 'Toña' Is o Pedro López. Weigman es un anhelo casi utópico de las jugadoras, pero parece poco probable que en esta situación de interinidad en todo lo que rodea a la Federación, y con la barrera del idioma, la RFEF haga el esfuerzo de traer a la neerlandesa. El caso de Natalia Arroyo es mucho más accesible. Una entrenadora que conoce perfectamente a las jugadoras y cuyos resultados con la Real Sociedad están siendo brillantes. Pero quien parece más cerca de poder relevar a Tomé en el cargo de seleccionador es el actual entrenador del Levante, José Luis Sánchez Vera, muy bien considerado por las jugadoras de peso de la selección.

Entre los otros nombres que han sonado aparecen Jonathan Giráldez, opción que tiene el beneplácito de las futbolistas del Barcelona, que son mayoría y le tuvieron como entrenador tras la salida de Lluis Cortés. 'Toña' Is es una exfutbolista que fue seleccionadora nacional femenina Sub-17 entre 2015 y 2019 y conoce a muchas de las futbolistas. Tras entrenar al Pachuca mexicano en 2021, donde juega ahora Jenni Hermoso, volvió a España, donde actualmente trabaja como policía municipal. Y de México llega otro candidato del que se ha hablado, Pedro López. El actual seleccionador azteca es un viejo conocido de las categorías inferiores de la Selección.

Por más que el CSD y Francos siguen apostando por mantener a Tomé para ganar tiempo y seguir tramitando los cambios exigidos por la jugadoras, la asturiana está más fuera que dentro ya que en el vestuario no están comódas con esa autogestión que se ha producido en las dos últimas semanas. Quieren a alguien en quien confien, alguien que las permita volver a dedicarse a ser futbolistas y divertirse. Sin más, algo que con Tomé no ocurre.

Zubizarreta y la dirección deportiva

Además, en las últimas horas se ha producido la salida negociada de Markel Zubizarreta del Barcelona, donde era director deportivo, lo que ha abierto la posibilidad de que sea el nuevo director deportivo femenino, algo que las jugadoras acpetarían de buen grado. Zubizarreta estuvo en Oliva y respaldó y asesoró a las futbolistas entonces. Esta fue una de las promesas que hizo el presidente interino Pedro Rocha a las jugadoras en sus primeras reuniones, hacer un organigrama profesional a la altura del masculino.