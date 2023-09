Julián Calero ha sido presentado como nuevo entrenador del FC Cartagena, donde ha defendido que no es "antifútbol" y que es irreal que no le gusta jugar al fútbol a sus equipos. En la rueda de prensa ha estado acompañado por el presidente, Paco Belmonte, y por el director deportivo, Manolo Sánchez Breis. Estas han sido las reflexiones del madrileño.

La confianza depositada por el club

"Mi voz está en pretemporada. Paco y Manolo me mostraron desde el minuto 1 una confianza tremenda para que intentase reconducir la situación, y esa confianza que me han mostardo, más el conocimiento de la ciudad y la afición, me han empujado a tomar la decisión de venir. Tengo muchísimas ganas de hacer las cosas bien y vengo con la mochila cargada de ilusión, que voy a abrir para que se transmita a todo el mundo. El reto es importante, no es sencillo, es complicado, pero con la mochila llena, el trabajo de apoyo de todo el mundo, porque voy a necesitar más que nunca a la afición, sé que los vamos a convencer. Los jugadores me han mostrado una predisposicón tremenda y eso me hace pensar que las cosas van a ir bien. La gente me está dando un cariño excesivo porque aún no he hecho nada, pero como decía mi madre, con el trabajo no solo vale, tiene que haber calidad en el trabajo, conocimiento y querer hacerlo".

¿Cómo ha encontado el vestuario?

"He encontrado al equipo tocado en el orgullo porque no está hecho para estar en esta situación, pero las circunstancias en la vida te han llevado ahí. Víctor ha intentado hacer todo lo posible para ganar y hacer las cosas bien, pero cuando llegas a estas circunstancias, el equipo está tocado en su orgullo. Hemos intentado hacerles ver a los jugadores quienes son realmente y que sean capaces de dar la vuelta a la situación. Nosotros hemos venido para ayudarles a que lo vean con claridad. Estos días hemos intentado pasar el parabrisas para que vean más y que hay camino y destino. Me los he encontrado con una predisposición extraordinaria, hemos cambiado muchos patrones y adaptado a lo que queremos que sea el día a día, al movimiento en el campo y ahora tenemos que ir recogiendo lo antes posible".

¿Qué consideras que hay que cambiar?

"No son circunstancias normales lo que ha pasado, como un gol en propia puerta por la escuadra o que te marquen un gol cuando estás bien. Han pasdo cosas que suelen pasar cuando la dinámica no es positiva y tenemos que darle al vuelta a eso. Si piensas en positivo van a pasar cosas buenas y el equipo tenía en mente que iban a pasar cosas malas. Vamos a pasar de cara de perdedor a cara de ganador. No nos vamos a poner ningún límite".

¿Qué defectos crees más importantes en el equipo?

"Vamos a ponerle parches al barco, que está haciendo aguas en algunas cosas para que luego coja velocidad de crucero. De estas situaciones se sale estando juntos y sé que cuento con mucha gente, como la afición y la gente de las oficinas, que se están dejando el alma. Esas deficiencias, que me las voy a guardar, las vamos a lograr suplir con la calidad y la capacidad y las cosas buenas que tienen".

¿Cómo le gusta el Cartagena a partir de ahora?

"Como parece que Julián Calero es el antifútbol, lo que voy a hacer en nuestro Cartagena es un equipo competitivo, que en todas las fases del juego sepa qué hacer, que sea solidario, compita y sus aficionados se sientan orgullosos. Lo de jugar al fútbol tiene diferentes perspectivas y en estas circunstancias hay que hace un equipo competitivo. Mi objetivo es lograr patrones de juego que se adecúen a ellos igual que en Burgos los tenía. Aquí tengo un perfil diferente de jugadores, pero no va a faltar orden, solidaridad, trabajo, un equipo que intente atacar con profundidad y sea agreviso. Me imagino un Caratgena muy completo y que todos nos sintamos orgullosos".

Un entrenador de diferente estilo a los últimos que ha tenido el club.

"Decir que a Julián Calero no le gusta el balón es irreal. Me gusta el balón, pero tengo unas determinadas condiciones. No soy un entrandor que mastique en exceso, pero sí llegar al campo rival. No creo ni que sea un ogro ni el sumun del juego de ataque, pero sí creo que dentro de la idea que hay, voy a intentar que la gente esté contenta con lo que ve. Les pido un poco de paciencia, pero van a estar contentos. Quieren ver a su equipo en campo rival, pero también que no encaje goles".

¿Cómo será la relación con su hijo?

"Iván es un jugador más de la plantilla y el saludo en el vestuario en mi presentación fue casi igual que todos, pero no sé si esperaban que le diera dos besos o un abrazo. Por respeto a él, a mí, al fútbol y a la plantilla, es uno más y no me voy a dirigir de ninguna otra manera. Creo que es lo correcto. Aparte de eso, creo que él me ha dado mucha información y me ha ayudado. He hablado con los jguadores más veteranos y voy a ir hablando con los más jóvenes, pero no he tenido ni tiempo ni voz para hacerlo con todos".

¿Se pone a cero el contador para todos los jugadores?

"A cero no se pone porque no es cierto del todo. Ya hay algún bagaje, pero sí quiero saber por qué algunos no han jugado tanto. Siempre hay un por qué. Quiero que todos los que están, sacarles todo el rendimiento, a los que han jugado más y a los que menos. Habrá 13 que no podrán jugar cada semana y quiero sacarles el rendimiento y hay jugadores que están tapados ahora, pero con tiempo nos pueden aportar mucho".

¿Seguirán teniendo protagonismo los jóvenes?

"Los chicos tienen que empujar y están empujando. Ayllón, Arnau y Álamo tienen que transmitir su ilusión a la plantilla, pero tenemos jugadores que tienen otras características y tenemos que ver cómo fusionamos eso. Van a seguir en dinámica del primer equipo y como tienen capacidad, lo van a hacer bien".