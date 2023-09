Más allá de su imponente plana, con sus 2,08 metros de puro músculo, y de la potencia de su juego bajo los aros, hay una cosa que llama poderosamente la atención de Chinanu Onuaku, el imponente pívot del Joventut de Badalona: la inusitada manera que tiene de lanzar los tiros libres, como quedó claro en el debut de la Penya en la temporada de la ACB, este domingo, ante el Barça. Su mecánica de tiro es al estilo cuchara, tan poco ortodoxa en el baloncesto profesional como efectiva, a tenor al menos de sus estadísticas en el Palau: dos lanzamientos anotados de dos intentos.

Onuaku empezó a apostar por esta particular manera de lanzar desde la línea de personal ya en la Universidad de Louisville, al comprobar la baja eficacia de sus tiros siguiendo la mecánica habitual. Detrás de su decisión estuvo su entrenador en la citada universidad, el reputado Rick Pitino, que le sugirió probar con esa técnica para comprobar si le hacía sentir más cómodo.

Marca de la casa

Y las cifras demostraron que sí. En una temporada vio aumentar la efectividad en alrededor del 12%, al pasar de un 46,7% a un algo más razonable 58,9%. Y desde entonces ha apostado por mantener esa mecánica desde la línea de personal que sorprende a propios y a extraños allá por donde juega el pívot de origen nigeriano.

El impacto de la inusitada imagen se pudo ver en las canchas de la NBA, tras su efímero paso por los Houston Rockets, franquicia que le seleccionó en el puesto 37 del draft de 2016.

“La gente me conoce por este lanzamiento, lo sé. No es algo que yo busque. Ni me gusta, ni me disgusta. Es una técnica como otra cualquiera", comentaba el propio Onaku en una reciente entrevista en ‘El Mundo’.