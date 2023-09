El UCAM Murcia deja atrás su racha irregular y se lleva el derbi regional ante el Cartagena B (3-0). Los de Víctor Cea supieron interpretar muy bien el partido. Chinchilla abrió el marcador, y después le siguieron Fer Pina y Ramón Blázquez como goleadores de la mañana. Los azul y dorados vuelven a brillar en La Condomina y le brindan la segunda victoria de la temporada a su afición.

En los primeros compases del partido, el conjunto universitario estuvo muy activo por el área albinegra, llegando en un par de ocasiones, aunque eran los visitantes quienes tenían más el control del balón. Ninguno de los dos consiguió tener una ocasión clara de gol en los minutos iniciales.

Conforme el partido fue avanzando, la cosa se calmó. Ambos equipos bajaron el ritmo ofensivo y buscaban mantener el balón, jugar de lado a lado y esperando el hueco o el error de la defensa rival que pudiera concederle una ocasión para adelantarse en el marcador.

Fueron los universitarios los primeros en conseguirlo, aunque tan solo fuera por unos segundos, ya que el gol quedó anulado. Jorge García colgó una falta maravillosa desde la izquierda, y el esférico fue directo a la cabeza de José Cruz, quien remató con ganas y mandó el balón al fondo de las mallas, pero desgraciadamente para ellos se encontraba en fuera de juego.

A punto de que el colegiado pitase el final del primer tiempo, el UCAM Murcia tuvo una nueva oportunidad para marcharse a los vestuarios por delante en el luminoso. Arturo bajó con la cabeza un balón que iba al segundo palo y lo dejó muerto casi en línea de gol. Ahí apareció Fran Miranda para rematar, pero milagrosamente un zaguero albinegro metió la pierna para blocar el remate y mandarlo por encima de la portería.

Tras la charla en los vestuarios, los futbolistas regresaron al terreno de juego para disputar los segundos 45 minutos. Nada más arrancar el segundo tiempo, Chinchilla ya tuvo una oportunidad para adelantar a los suyos. Con una carrera por la banda intentando zafarse de su marca consiguió plantarse en el área pequeña, pero su disparo salió rozando el segundo palo.

Tras esa acción llegó el primer gol de los universitarios, y fue el mismo Sergio, quien puso el 1-0 en el marcador. Puso un centro desde la izquierda hacia Arturo, pero este no consiguió encontrar remate. El guardameta se confió pensando que el esférico se iba por línea de fondo, pero se envenenó y se acabó colando en el fondo de la red.

Tras el primer gol, los universitarios se vinieron arriba y fueron a por más, logrando así el segundo. Fer Pina se elevó más que nadie para conectar un cabezazo a un balón centrado desde el córner y mandar el cuero al palo largo, donde el portero no pudo llegar.

A tan solo tres minutos para el final, y con el partido ya decidido, el UCAM Murcia anotó otro tanto más. Ramón Blázquez se estrenó como goleador mandando al fondo de las mallas un balón raso que envió Fabi desde la izquierda y que el lateral universitario recibió solo y remató a placer.

Tras seis minutos de descuento, el partido finalizó acreditando la victoria del UCAM Murcia, que vuelve a sumar 3 puntos.

«Sabemos que Josema nos va a dar mucho más»

Ante la sorprendente no titularidad de Josema Raigal, quien venía jugándolo todo y ante el Cartagena B no disputó ni un solo minuto, Víctor Cea comentó que el delantero muleño «venía creciendo estas semanas, pero no nos vale lo que nos da, tiene que darnos aún más, y sé que lo va a hacer». El técnico universitario apuntó que el partido ante el filial albinegro «requería otro tipo de jugadores para poder doblar por el centro, por eso optamos por poner a Jorge García en esa posición». Visto el resultado, parece que el cambio le funcionó al técnico del UCAM.