Ningún aficionado del Real Murcia puede agarrarse a la mala suerte para excusar el mal inicio liguero de los granas. Todo lo contrario. Si el Real Murcia tiene cuatro puntos a estas alturas de la competición no es porque los haya merecido. Si el Real Murcia tiene cuatro puntos es porque en Granada se le apareció la virgen, regalándole una remontada inmerecida, y porque ayer en San Fernando también tuvo un poco de ayuda divina cuando se encontró un penalti en el 90 que Guarrotxena no desaprovechó.

El tanto del delantero vasco fue lo único positivo de otro partido para olvidar, un encuentro todavía más bochornoso que el visto ante el Córdoba o que el vivido frente al Sanluqueño, un choque que confirmó que el Real Murcia pagado por Felipe Moreno, diseñado por Javier Recio y entrenado por Gustavo Munúa es más un equipo de imitación que un equipo exclusivo y de alta costura como nos vendieron este verano.

Queda al agarrarse al ‘es pronto’, ‘hay muchas piezas nuevas’, ‘hay que tener paciencia’ para tener un poco de esperanza, porque contando con lo que se ve en el campo la depresión gana la partida a la ilusión. Y si alguien creía que éramos demasiado negativos cuándo cuestionábamos al equipo tras las dos derrotas en Nueva Condomina, llegó ayer Gustavo Munúa para dar la razón a los que ya empiezan a murmurar que a lo mejor en vez de pensar en el ascenso hay que pensar primero en salvar la categoría.

Porque de la imagen negativa ante el Córdoba o frente al Sanluqueño se pasó al bochorno ofrecido en el Iberoamericano de San Fernando. Ni el gol de Guarrotxena en el minuto 90 sirve para maquillar la mala pinta que tiene el Real Murcia de Gustavo Munúa en este inicio liguero, un inicio en el que solo se han sumado cuatro puntos de 12 y en el que se han encajado hasta ocho goles.

Porque en San Fernando, pese a que los granas venían de tener un fin de semana de descanso por su partido aplazado contra el Ibiza, no se vio ninguna mejora sobre el terreno de juego. Y eso que el viernes Munúa no dudaba en señalar, aunque también es verdad que todo lo que dice el uruguayo lo dice sin confianza, que no jugar en Can Misses había venido bien para «tener un poco más de trabajo y aprovechar mejor el tiempo». Pues después de ver lo que ofreció el Real Murcia sobre el Iberoamericano habría que poner en mayúsculas la palabra ‘POCO’, porque no pudieron dejar más claro los jugadores granas lo poco trabajados que están.

Nadie, en el primer mes de competición tiene una identidad, y más cuando cuentas con una plantilla completamente nueva, el problema es que después de dos meses de pretemporada y un mes de competición, el Real Murcia no sabe a qué juega. Desconocemos a estas alturas si la idea es tener la posesión o si la prioridad es apostar por balones largos, tampoco si prefieren jugar por dentro o por fuera. Por no saber no sabemos ni quién es quién en el once murcianista. Por no saber, los jugadores parecen no saber ni frente a quién juegan ni a atenerse ante cada rival.

Da la sensación que tiene mucha parte de culpa Munúa de este decepcionante inicio, aunque también se está pagando y mucho la mala planificación de un Javier Recio que en julio diseñó una plantilla, en agosto cambió el plan para confeccionar otra muy distinta y que, si a día de hoy estuviera el mercado abierto, todavía sería capaz de cortar a media docena de jugadores para traernos otros seis o siete fichajes más.

Y, como dice el dicho, de esos barros, estos lodos. Porque el Real Murcia es un equipo débil en defensa, desequilibrado en el centro del campo y desaparecido en el ataque, donde parece que jugar con dos delanteros es más un lujo que una necesidad. Un equipo al que cualquier rival le hace daño a las primeras de cambio. Como se volvió a ver ayer en el Iberoamericano, donde mientras el San Fernando tuvo un plan desde el principio, el Real Murcia jugó como siempre a nada.

Da igual que Munúa volviese a hacer cambios en el once, y da igual porque lo que Munúa toca, Munúa lo empeora. Esta vez Montoro se quedaba en el banquillo y aparecía Isi Gómez. Pero la mejoría no llegó, y no llegó porque el traje de dos piezas de Munúa -Isi Gómez y Tomás Pina- pronto fue superado por la consistencia de un San Fernando bien protegido en defensa y con mucha más energía en el medio, donde resultaron ganadores de cualquier batalla.

Mientras que cada pieza de Héctor Berenguel tenía una función clara; en el Real Murcia, Munúa insistía en presumir de jugar con dos delanteros más de adorno que de otra cosa ante la falta de futbolistas que les sirvan balones en condiciones.

Roto el Real Murcia en el centro y con extremos que dan la impresión de no conocer sus funciones -ni ayudan en defensa ni son protagonistas en ataque-, el San Fernando, que solo había ganado un partido de cuatro disputados, se puso en manos de Biabiany para confimar que la defensa grana sigue empeñada en ser una comparsa.

Esta vez no estaba Marc Baró para llevarse todas las críticas. Esta vez fue Sergio Santos el que a los veinte minutos ya estaba pidiendo a gritos que le sacaran del campo, como ya ocurrió en la primera jornada cuando fue sustituido en el descanso. Pero como castigo Munúa le mantuvo durante los noventa minutos, noventa minutos en los que fue una marioneta en manos de un Biabiany. Un Biabiany que protagonizó en el minuto 26 la asistencia que permitiría a Dani Aquino poner el 1-0 en el marcador y que en la segunda parte, pese a no aparecer tanto, dispuso de dos acciones que pudieron poner patas arriba al Real Murcia, abriendo una crisis que posiblemente hubiera tenido consecuencias graves.

Pero el Biabiany de la primera mitad no fue el de la segunda, decidiendo mal después de volver loca a toda la defensa grana y disparando fuera en el 97, cuando los granas ya habían empatado y cuando todos esperábamos que en ese tiempo extra veríamos a un Real Murcia volcado por la victoria.

Ni en esos momentos, cuando Guarrotxena había aprovechado un penalti que bien podría ser considerado un regalo divino, el Real Murcia sacó el alma. Ni en esos momentos se vio al Real Murcia matador que nos prometieron. Con el colegiado añadiendo siete minutos, el San Fernando fue el único que volvió a pelear por la victoria. Y la tuvo, cuando Biabiany se encontraba un rechace de Manu García. Con el atacante isleño enviando el balón fuera para suerte de los granas, el partido acababa permitiendo a los visitantes sumar un punto que no cierra la herida. Al contrario, agrava más la situación hasta el punto de que el próximo domingo, Nueva Condomina ejercerá de emperador, perdonando el decepcionante inicio liguero de los de Munúa o condenándolos a una crisis pocas veces vista cuando no se ha llegado ni al mes de octubre.

Munúa tira balones fuera: «El viento, el césped seco, el campo chico...»

«Sabíamos que veníamos a una cancha que nos teníamos que adaptar», explicaba Gustavo Munúa a la conclusión del partido, sin embargo, viendo lo ocurrido sobre el césped del Iberoamericano no parecían tener los jugadores granas muy claro cómo había que afrontar un partido en un campo con unas condiciones determinadas. Pero para Gustavo Munúa, «el empate es justo, porque ninguno de los equipos tuvo claras ocasiones para sacar ventaja».

Intentando tirar balones fuera para no hablar del mal partido de los suyos, el uruguayo explicaba que «es muy difícil analizar el partido» porque no se pudo jugar, añadiendo que fue «incómodo, con muchos duelos y juego largo. Hubo mucho cuerpo a cuerpo lo que hizo que apenas se generasen ocasiones de gol».

«El gol de ellos viene desde un saque del portero que nos ganan la espalda. Es una jugada puntual que no podemos solventar», continuaba, añadiendo que «en la primera ocasión de peligro nos hacen gol». Ese 1-0 hizo, según Munúa, «tener que estar a contracorriente. Y eso es incómodo», insistiendo una y otra vez en que en ese campo «no se puede jugar porque la hierba está larga y seca» y haciendo también referencia al viento y a las dimensiones pequeñas del terreno de juego.

«Nos hemos intentado adaptar y hemos tenido momentos en los que hemos mejorado, pero nos ha faltado profundidad y mayor ritmo», comentaba el técnico del Real Murcia, que considera que «aquí no es fácil ganar, por lo que este punto tenemos que hacerlo bueno en casa».

«El juego va a llegar»

Gustavo Munúa también fue cuestionado por el mal inicio de los granas. «Tranquilos no podemos estar», decía, señalando que «pensábamos tener más puntos». De todas maneras, el uruguayo es optimista: «El juego va a ir llegando», indicaba, añadiendo que lo importante ahora es que el equipo sea capaz de «solventar este momento incómodo». «Somos un equipo protagonista y tenemos que saber vivir estos momentos. Este tipo de tropiezos tienen que sacar la casta del equipo. Hay que saber saltar este tipo de obstáculos».

Por último, Gustavo Munúa se refirió a la cantidad de goles que están encajando en este inicio de temporada -8 tanto en 4 partidos-. «Es una materia pendiente que tenemos. Una vez que consigamos dejar la portería a cero creo que nos va a dar mucho. Hoy la primera llegada acaba en gol. Hay que hacer más en esa fase defensiva. A partir de la solidez defensiva, el equipo va a crecer».