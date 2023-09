En Pekín, en las mismas pistas donde se jugaron los Juegos Olímpicos de 2008, regresa esta semana a la competición Carlos Alcaraz Garfia después de su eliminación en las semifinales del US Open a manos de Daniil Medvedev. Será en pista rápida exterior, aunque el Beijing Olympic Green Tennis Center tiene un techo retráctil que se desplegará en caso de lluvia. Allí, ante los quince mil espectadores que caben en la pista central y que prácticamente han agotado las entradas, se disputa un ATP 500 que se celebró por última vez en 2019 con victoria de Dominic Thiem. Como particularidad, el Biejing Open no se juega de lunes a domingo, sino de jueves a miércoles (la final está fijada para el 4 de octubre no antes de las 13.30 horas en España).

Cartel de lujo No es un Masters 1.000, pero por el cartel de participantes bien podría serlo, ya que están inscritos siete 'top 10' y doce 'top 20'. Junto al número 2 del mundo jugarán Daniil Medvedev (3), Holger Rune (4), Stefanos Tsitsipas (5), Andrey Rublev (6), Jannik Sinner (7) y Alexander Zverev (10) como tenistas que se encuentran en la actualidad entre los diez mejores del mundo. Por tanto solo hay que contabilizar las ausencias destacadas de Novak Djokovic, que descansa hasta París-Bercy, Taylor Fritz y Casper Ruud. Y junto a ellos, otros 'top 20' como Álex de Minaur (12), Tommy Paul (13), Félix Auger-Aliassime (14), Karen Khackanov (15) y Cameron Norrie (17). El cuadro solo lo componen 32 jugadores y ninguno estará exento de primera ronda, por lo que Alcaraz debutará el jueves o el viernes, según lo que depare el sorteo que se realiza este martes a las ocho y media de la mañana en España. Mientras que Alcaraz, Medvedev y Rune llegan sin competir desde el US Open, hay otros que llegarán más rodados, como Karen Khachanov, que este martes disputa la final el torneo de Zhuhai, Cameron Norrie, que cayó en tercera ronda en el mismo, o Alexander Zverev, que también ha logrado la clasificación para la final en el ATP 250 de Chengdu. Un torneo clave para recuperar el número 1 Para Carlos Alcaraz, que por primera vez realizará la gira asiática que le llevará también a disputar el Masters 1.000 de Shaghai, el ATP de Beijing es un torneo clave para recuperar el número 1 del mundo que perdió en favor de Djokovic en Estados Unidos. Ahora mismo se encuentra el jugador de El Palmar a 3.260 puntos del serbio, que tiene que defender en este sprint final 2.850, de los que seguro perderá 750, puesto que no estará ni en Astana ni en Tel Aviv, donde acudió hace un año como alternativa por no poder estar en la gira estadounidense ante su negativa a vacunarse. Después cuenta con 1.500 de las Finales ATP (campeón) y 600 del Masters de París (finalista). Por su parte, Alcaraz solo defiende de aquí a final de temporada 360 puntos, 180 de París-Bercy e idéntica cantidad en Basilea, un torneo al que también tiene previsto acudir. Pese a la distancia que ahora mismo existe entre Alcaraz y Djokovic, el murciano tienes muchas posibilidades de acabar primero el año tanto en el ránking ATP como en la Carrera de Campeones, donde es el jugador con más títulos del curso, seis, y más partidos ganados, 58. En la denominada Race ATP, el serbio aventaja en 770 puntos al de El Palmar, que con sumar esa cantidad en Beijing y Shaghai, recuperará el liderato, aunque tendrá la opción de alcanzar 1.500 si gana ambos. Después tendría la ocasión de seguir ampliando la renta en Basilea y también en París Bercy, donde el año pasado solo llegó a cuartos de final. Y como colofón, las Finales ATP, donde en 2022 no estuvo por lesión.