Vuelve a jugar en casa. La selección española, ahora comandada por Montse Tomé, vuelve este martes (21h, La1) a disputar un partido en un campo español tras coronarse como campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda. Lo vivido estos dos últimos meses, dentro y fuera de los terrenos de juego, ha transformado al equipo y ahora es uno totalmente distinto del que partió hacia Oceanía para disputar el Mundial. Tras el mayor éxito del deporte femenino español, y en pleno proceso de regeneración institucional, el combinado español se reencontrará por fin con su gente en las gradas.

La afición ha sido, durante todo este camino, fundamental para las jugadoras de la selección. Han notado su apoyo, sobre todo cuando se sentían menospreciadas por la Federación de forma constante, han afirmado las futbolistas. Sin embargo, mientras ellas han tenido que salir una y otra vez a explicar su malestar para ser escuchadas, la hinchada siempre ha estado de su lado. Las han creído, respaldado y defendido. Han sentido su cariño a través de la pantalla o cuando se topaban con ellos por la calle. Ahora se concretará sobre el césped, haciendo tronar la gradas.

El primer reencuentro lo vivieron en Sevilla, donde aterrizaron desde Göteborg tras la emocionante victoria ante Suecia en el primer partido de la Nations League. El sábado, único día libre durante la concentración, las futbolistas salieron a pasear por la ciudad andaluza. Allí, entre fotos y saludos, algunas personas se les acercaron tan solo a hablar. "Nos animaban, que siguiéramos, que estaban orgullosas y que gracias por hacer una sociedad mejor. Tengo la cara de una mujer que incluso nos acompañó en el paseo y nos explicaba su situación. Te entran ganas de decir 'gracias a ti'. La gente sí que nos entiende", ha relatado Alexia, en uno de los pocos momentos durante su comparecencia en que se le escapó una sonrisa. Esta, de agradecimiento.

Antecedentes próximos

En el Nuevo Arcángel de Córdoba, que está a punto de colgar el cartel de sold out, los aficionados podrán celebrar por segunda vez el Mundial con sus jugadoras. La primera fue la fiesta nada más aterrizar de Sídney, en una celebración enturbiada por los recientes acontecimientos. Ahora, en una fase totalmente distinta del conflicto, los más de 20.000 aficionados que se reunirán en el estadio podrán vitorear a sus campeonas del mundo en el partido ante Suiza.

La selección española llega al partido tras una victoria revitalizante ante Suecia el pasado viernes. Las jugadoras, en un ejercicio de carácter y rabia, consiguieron llevarse los tres puntos de Gamma Ullevi, gracias a un penalti en el último minuto que transformó Mariona Caldentey. Los abrazos tras el pitido final lo decían todo. Nadie se esperaba a esta España. En medio de uno de los momentos más críticos para el equipo, las futbolistas tiraron de coraje y se sobrepusieron a las adversidades.

Este martes, contra Suiza, las aguas parecen más calmadas. Las reuniones y conversaciones con la Federación siguen su curso, pero se ha rebajado el alto voltaje de las últimas semanas y las jugadoras empiezan a poder respirar más tranquilas. El rival no es moco de pavo. Las suizas ya se enfrentaron a las españolas en el Mundial, donde se cruzaron en octavos de final. Las campeonas del mundo se impusieron con un contundente 1-5, en un partido que empezó con un gol en propia puerta de Laia Codina. Pese a eso, la catalana se repuso y acabó marcando junto a Jenni Hermoso, Aitana Bonmatí y Alba Redondo para certificar el pase. Para este partido, sin embargo, Tomé no contará con Jenni ni Codina (por decisión técnica al no convocarlas), ni con Alba Redondo, de baja por lesión.

Se espera que el Nuevo Arcángel sea una fiesta. Jugadoras y afición ya desean que suene el silbato inicial para volver a disfrutar sobre el césped y en las gradas, en una simbiosis que ha servido de motor a la selección en los momento difíciles.