Derbi de lo más esperado en la Región, que acabó llevándose ElPozo Murcia gracias a sus dos goles casi seguidos en la primera mitad ante el Jimbee Cartagena (1-2). Dos titanes del fútbol sala español se daban cita en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Este choque llegaba de forma tempranera en el calendario, en la jornada tres y tras el parón por selecciones nacionales, lo cual dificultó el trabajo de los entrenadores en tarea de preparación del choque. La expectación por el partido era máxima en ambos bandos, tanto es así, que en el propio Palacio de los Deportes colgaban el cartel de 'Sold Out', lleno absoluto en Cartagena para ver en directo el derbi más esperado del año. Haciendo valer cada euro en la entrada para los 4000 asistentes, ambos equipos desde el primer minuto derrocharon intensidad y pasión por llevarse el encuentro.

Sería el conjunto de Duda el que tomó la iniciativa en los primeros compases. Un disparo temprano de Waltinho se desvió fuera de la portería, pero dejó claro que los cartageneristas no estaban dispuestos a ceder terreno fácilmente. El público estaba al borde de sus asientos, anticipando lo que sería una primera parte super emocionante. Pese a que los de Jimbee intentaron coger más protagonismo con el balón, sería la pegada de ElPozo la que cobraría más importancia en este comienzo de partido. Sin hacer esperar demasiado, sería en el minuto cuatro cuando los de Javi Rodríguez marcarían el primero del partido al contraataque de un córner a favor de los blanquirrojos. Marcel fue el autor de esta importante anotación, silenciando momentáneamente a los aficionados del Palacio de los Deportes.

Más alegrías llegarían por el lado murcianista, ya que la ventaja de El Pozo se amplió rápidamente cuando Marlon anotó otro gol para los visitantes tras una jugada de pizarra a balón parado que se remató a pocos metros de Chemi. Jimbee Cartagena se encontraba en una situación complicada. Los de Duda buscaron reaccionar, pero los disparos de Motta y Pablo Ramírez fueron detenidos por Edu, el arquero de ElPozo, que sin duda fue el gran culpable de que los cartageneros se quedaran a cero en esta primera mitad.

Con el paso de los minutos ElPozo supo cómo trabajar con defensa en media pista, mientras que los de Jimbee Cartagena insistían una y otra vez, pero topándose siempre con ese muro llamado Edu Sousa que continuaba destacando su figura en portería. Con este resultado de (0-2) se llegaría al pitido de descanso. La segunda parte comenzó con un Jimbee Cartagena que apretaba continuando su buena imagen del final de primera mitad. De menos a más fueron los de Duda que lo intentaban de mil formas pero no conseguían ver puerta. Numerosos intentos de Mellado, Waltinho y Mínguez avisaban, por su parte, los murcianistas intentaban responder con ataques fugaces pero con mucho peligro al contraataque, un buen Chemi también quería demostrar su valía y se hizo grande en otras tantas ocasiones, no permitiendo a los de Javi Rodríguez aumentar su renta personal.

No sería hasta llegado el minuto 33’ cuando el italo-brasileño Motta consiguió romper las cadenas que tenía puestas Edu Sousa en la portería de ElPozo Murcia. El gol local llegó tras una jugada de pizarra de Duda desde la esquina, que enviaba el balón al centro del área y el dorsal número 14 marcaría el (1-2) a falta de siete para el final. El partido comenzaría a ponerse tenso de tal forma que incluso Pablo Ramírez acabaría viendo la segunda tarjeta amarilla y sería expulsado, poniendo difícil la tarea de remontada cartagenerista dados los dos minutos con los que Jimbee tenía que jugar con uno menos.

Este tiempo fue una auténtica odisea para los locales, ya que los jugadores de ElPozo se lanzaron con todo a por el (1-3) pero, un gran Chemi respondió con buenas atajadas que impidieron el gol visitante. Tras sobrevivir a ese tiempo en inferioridad, Jimbee salió con el juego de cinco a por el empate, por medio de dos jugadas de posesiones largas moviendo la bola de lado a lado intentó Jimbee la igualada, pero una muy ordenada defensa murcianista consiguió cerrar bien el resto del encuentro y finalmente lograrían marcharse con los tres puntos de Cartagena. Con este resultado de (1-2) Palma y ElPozo comparten liderato de la LNFS con este tercer triunfo del cuadro murciano, por su parte el Jimbee Cartagena se coloca como séptimo en la tabla acumulando una victoria, un empate y esta última derrota.