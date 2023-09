El FC Cartagena se encomienda a su estadio esta noche (21.00 horas, Amazon/Movistar) antes de un duelo de altos vuelos. Si la temporada no ha comenzado bien en la ciudad portuaria, en Eibar tampoco van sobrados de optimismo en este arranque liguero. El coliseo albinegro será la cita de la tercera visita de los armeros en su historia. La frase ‘Carthago Nova Invicta Est’ será el mantra que se repetirán los de Víctor Sánchez del Amo. Más allá de las urgencias del Cartagena, colista de la Segunda División, los de la trimilenaria han ganado los últimos tres enfrentamientos contra los vascos.

El combinado dirigido por Joseba Etxeberria desembarca en la trimilenaria rozando la zona peligrosa de la tabla después de acumular cuatro derrotas y solo dos victorias. Aunque los armeros contarán con la motivación extra de doblegar al Racing de Ferrol en Ipurúa la semana pasada, las estadísticas no juegan a su favor. La escuadra guipuzcoana ha perdido en sus tres primeras visitas esta temporada y solo han marcado un gol, frente al Eldense. Si el muestreo se extiende al curso pasado, el Eibar solo ha ganado un partido de los últimos nueve como visitante. Datos optimistas para un Cartagena que necesita sumar de tres en tres para no hundirse más en la clasificación y con el mes de septiembre prácticamente capotado.

Sin embargo, el técnico del conjunto cartagenerista, Víctor Sánchez del Amo, restó trascendencia al choque. «El partido no es decisivo. Lo que tenemos son muchísimas ganas de que lo que hemos trabajado se transforme en puntos», dijo. El entrenador madrileño sostuvo que no reflexiona sobre su crédito tras el paupérrimo bagaje de puntos que acumulan los albinegros en esta primera parte de la competición. «Nos dedicamos a lo que depende de nosotros, a los entrenamientos para tener a los jugadores en las mejores condiciones y no nos queda tiempo para escuchar ruido», afirmó.

Víctor también elogió al rival y adelantó que su equipo ha detectado las debilidades del Eibar y que necesitará contundencia y acierto en las dos áreas. En este sentido, Sánchez del Amo refrendó las palabras de Alfredo Ortuño al enfatizar la necesidad que tiene el equipo de estar más acertado en defensa y en ataque: «Nos está faltando eficacia a pesar de que el equipo es competitivo», aseguró. El entrenador también puso el acento en la importancia de los duelos como elemento desequilibrante de los partidos.

Al ser preguntado por el sentir de la afición, Víctor Sánchez precisó que percibe ilusión en el cartagenerismo. «Si el equipo transmite, tiene personalidad y demuestra que va a por los partidos, la afición se siente orgullosa del equipo. La alegría viene de las victorias y esa ilusión la tenemos todos, pero nosotros la sentimos por partida doble porque queremos tenerles contentos», expresó ayer Sánchez del Amo.

Una de las dudas estará en la alineación titular de los albinegros. Varios efectivos han ido cogiendo ritmo de entrenamiento y recuperándose progresivamente de sus respectivas lesiones. Uno de los que podría volver a tener protagonismo es Iván Calero. Sobre la participación de su único lateral derecho, Víctor apuntó que no se había recuperado al cien por cien en Valladolid y que actualmente sigue aquejado del tobillo. «Decidiremos si esas molestias le impiden rendir o no de cara al partido», remarcó. El técnico también matizó que Jony está entrenando aunque no estará disponible.

En las filas armeras, Joseba Etxeberria recupera al sancionado Berrocal para el centro de la zaga, aunque presentará las bajas de Frederico Venancio, Rober Correa, Konrad de la Fuente y las incógnitas de Stoichkov y Qasmi.