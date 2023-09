Alfredo Ortuño, delantero del FC Cartagena, confía en que cambie la dinámica del conjunto albinegro a partir de mañana (21.00 horas, Movistar +) en su duelo ante el Eibar en el Cartagonova y también habló de la necesidad con la que afrontan esta séptima jornada del calendario en Segunda División.

Tras la dolorosa derrota ‘in extremis’ en el Estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid el pasado fin de semana, el atacante afirmaba que el grupo ha comenzado la semana con trabajo duro, como cada semana, pero reconoce que en Valladolid se les escapó un punto «que teníamos en la mano». De igual forma, Ortuño quiso acompañar la valoración del encuentro resaltando la buena primera mitad que realizaron ante un equipo en el que prácticamente todos sus futbolistas el año pasado participaban en Primera División. «Creo que durante un buen rato los tuvimos a nuestra merced, que podríamos incluso habernos puesto por delante en alguna ocasión. La moneda esta vez no cayó de nuestro lado y habrá que corregir errores», explicaba.

"HAY QUE SER MÁS EFECTIVOS"

Hace varias jornadas era el propio jugador el que reconocía la falta de contundencia en ambas áreas por parte de los albinegros, algo en lo que se sigue reafirmando a día de hoy. «Creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno fuera de las áreas, pero el ejercido dentro de ellas tanto ofensiva como defensivamente nos está matando. Los equipos nos hacen gol con una ocasión clara o dos, nosotros tenemos dos o tres y parece que el último pase no lo terminamos de dar o elegir bien… tenemos que intentar concentrarnos más en eso y ser más efectivos», dijo ayer ante los medios de comunicación.

Tras el paso de las seis primeras jornadas, habiendo merecido más o menos en algunos de los encuentros, el FC Cartagena solo ha podido cosechar tres puntos hasta la fecha, los correspondientes a su única victoria en La Cerámica venciendo por (1-2). Según Alfredo, hasta la jornada 42 queda aún mucho y a el de Yecla personalmente no le hace demasiado objeto mirar la tabla de clasificación. «Si bien, sumar de tres te ayuda un montón, creo que las primeras diez jornadas son un poco de test pero a nosotros se nos ha acabado el probarnos», afirmó. El delantero blanquinegro coincidía también en que tienen que dar todos un paso adelante a partir de mañana.

Ortuño también comentó esa cuenta pendiente que tienen con el graderío del Cartagonova tras el gran ambiente que se pudo ver ante el Real Zaragoza. «El partido pasado la afición demostró que está con el equipo y creo que nos toca devolverles el respeto y el cariño con tres puntos y un buen partido ante el Eibar», remarcaba Ortuño.

ORTUÑO SE CANSA DE EXCUSAS

En estas últimas semanas escuchábamos a voces importantes en el vestuario cartagenerista, como la del propio míster Víctor Sánchez, queriendo dar cómo uno de los grandes motivos de los últimos pinchazos del equipo los pequeños fallos o detalles del conjunto cartagenero… Pero para Ortuño esa no debería ser la línea del mensaje. «Estoy un poco cansado del discurso de que se nos escapa por pequeños detalles… Zaragoza, Valladolid, Eldense… Quiero sacar eso ya de nuestro vocabulario, y cambiar el discurso. Quiero que el viernes o sábado por la mañana pueda decir que el equipo ha dado un paso adelante, que ha estado acertado en las dos áreas y creo que vamos a empezar a partir de este viernes», aseguró.

Acerca de su inesperada pero grandísima sociedad que forma en este inicio liguero junto con el vallisoletano Iván Ayllón, Ortuño afirma que ambos se entienden bastante bien. «Creo que él entiende mis movimientos, yo entiendo los suyos… y bueno, es una opción que tiene ahí el míster para darle guerra a las defensas rivales. Mientras que el entrenador decida que podemos darle de esta forma puntos al equipo, aquí estaremos», señalaba.

Para el máximo realizador en la plantilla blanquinegra se da una curiosa situación esta campaña, y es que a nivel de partido oficial todavía no ha podido ver puerta en el Cartagonova. El dorsal número nueve ha marcado en dos ocasiones hasta ahora en liga, pero ambas fueron lejos del feudo cartagenero, teniendo lugar ante el Andorra y ante el filial groguet. Respondiendo a ello, Ortuño sorprendió con una promesa a la afición albinegra para este viernes. «Estoy con muchísimas ganas de poder estrenarme y espero que del viernes no pase… Bueno, es que del viernes no va a pasar», concluyó ayer confiado y entre risas el delantero del FC Cartagena.

El conjunto vasco, capaz de ganar al Elche y de ser goleado por el Racing

El Eibar está entre los clubes con mayor límite salarial de Segunda con 11 millones de euros. Sin embargo, su inicio de competición no ha estado acorde al potencial de una plantilla de la que forma parte el exjugador del FC Cartagena Franchu, quien aún no ha llegado a debutar en seis jornadas. Los eibarreses, con Joseba Etxeberría al mando, han ganado dos encuentros en un desconcertante arranque, puesto que pasaron de ser goleados por el Racing de Santander (4-0) en un partido desastroso, a vencer en la segunda jornada al Elche (2-1), el club con mayor poder económico esta campaña. Después encadenó tres derrotas consecutivas, en el campo del Eldense (2-1), en casa frente al Leganés (0-1) y a domicilio contra el Burgos (1-0). La hemorragia la cortó el pasado domingo al derrotar al Racing de Ferrol (2-0) con goles del veterano delantero Stoichkov y de Arbilla.

Junto al exalbinegro Franchu, el Eibar ha incorporado a seis jugadores más en el mercado de verano, que han sido el lateral zurdo Cristian (Málaga), los mediocentros Soriano (Deportivo), Vencedor (Athletic) e Yriarte (Amorebieta), el extremo De la Fuente (Olympiacos), el defensa central Simic (Slplit). Desde el filial ha subido el joven centrocampista Madariaga. La lista de bajas fue amplia después de quedarse el pasado curso en la primera eliminatoria por el ascenso ante el Alavés.

El objetivo del Eibar vuelve a ser lograr el retorno a Primera. Para ello ha mantenido al portero Luca Zidane, hijo del exentrenador y jugador madridista, Ager Aketxe, Rahmani, Sergio Álvarez y Stoichkov, máximo goleador el pasado curso con 12 goles. También ha llegado al banquillo Etxeberría, quien sustituye en el banquillo eibarrés a Gaizka Garitano.