Se acabaron las pruebas para el UCAM Murcia CB después de la experiencia en la Supercopa Endesa. Este sábado, en el Palacio de los Deportes de Granada, donde en 2021 vivió un momento imborrable en la Copa del Rey, arranca la temporada regular en la Liga Endesa en un curso que ha levantado muchas expectativas en torno a la plantilla que volverá a dirigir Sito Alonso. A las seis de la tarde comenzará un arranque un exigente, donde los universitarios deberán jugar en los primeros cuarenta días nueve partidos, uno cada cuatro días y medio, con rivales de una alta exigencia, como Baskonia, Lenovo Tenerife, Real Madrid y Gran Canaria.

En Granada se encontrará con un rival que ha hecho un importante esfuerzo para reforzarse y evitar los sufrimientos de la pasada campaña, en la que logró la permanencia sobre la bocina. Se le dio mal al UCAM el conjunto andaluz en la 2022-2023, puesto que perdió los dos encuentros. Para convertirse en un equipo protagonista ha fichado al alero alemán David Krämer, que se acaba de proclamar campeón del mundo con sus selección, y el base israelí Yiftach Ziv, quien llega para sustituir a Álex Renfroe. Logró el club granadino atar la continuidad de Joe Thomasson, revulsivo en la parte final del curso pasado, y del pívot brasileño Cristiano Felicio, quien se pasó la mitad de la temporada lesionado, una baja que acusó mucho el equipo.

Primeros platos fuertes

La siguiente semana llegará con dos platos fuertes en el Palacio de los Deportes. El primero, para el estreno liguero en casa, el Baskonia el miércoles 27 a las 20.30 horas. Los vitorianos, pese al fracaso en la Copa y en los play off, ha mantenido la confianza en Joan Peñarroya y ha apostado este verano por mantener a jugadores como Markus Howard y Matt Costello, a los que ha unido al prometedor Khalifa Diop, por el que ha pagado 700.000 euros al Gran Canaria, o el joven griego Nikos Rogkavopoulos, un alero que llega dede el Merkezefendi turco. Además, también ha repescado para el baloncesto español a un portento físico como Chima Moneke, ex del Manresa, y hará debutar en ACB al base italiano Nico Mannion, ex Virtus.

Solo tres días después, el sábado 27 de septiembre, pasará también por el renovado Palacio de los Deportes el Lenovo Tenerife con Txus Vidorreta, renovado hasta 2028, al frente. El conjunto isleño ha apostado por la continuidad de veteranos como Marcelinho Huertas y Giorgi Shemadini y solo ha realizado tres fichajes: Álex López, escolta del Burgos; Edgar Vicedo, ala pívot del Obradoiro; y Dusan Ristic, pívot del Galatasaray. También continúan Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández, Sasu Salin, Elgin Cook, Joan Sastre, Tim Abromaitis, Aaron Doornekamp y Fran Guerra.

Regreso de Hakanson a Bilbao

Tras esos tres encuentros en siete días podrá preparar el UCAM Murcia con más tiempo su visita al Bilbao Basket, donde sigue sentado en su banquillo Jaume Ponsarnau. Será el regreso de Ludde Hakanson a Miribilla, donde Álex Renfroe y Melvin Pantzar han llegado para hacerle olvidar. También ha fichado el conjunto vasco al escolta lituano Kristian Kullamae, el ala pívot belga Thijs de Ridder, el pívot estadounidense Killeya Jones y el también pívot Tryggvi Hilnason, ex Zaragoza. Un equipo con muchos centímetros en sus cincos donde continúan, entre otros Adam Smith, Xabi Rabaseda y un Álex Reyes llamado a adquirir más protagonismo.

Volverá a jugar fuera de casa el plantel universitario en la quinta jornada, en esa ocasión en la inexpugnable hasta la fecha cancha del Real Madrid, que inició el curso ganando la campaña ganando la Supercopa Endesa en Murcia. Los blancos, con el único fichaje de Facu Campazzo, recibirán a los universitarios el domingo 15 a las 12.30 horas.

Estreno en la Champions en Italia

El estreno en la Champions será el miércoles 18 visitando al Derthona Tortona italiano, semifinalista la pasada campaña de la Lega. Este club de la región del Piamonte, al norte del país, ha irrumpido con fuerza en la élite de la mano de un técnico que lleva en su banquillo desde 2018, Marcon Ramondino.

Tres partidos más en diez días

El cierre de este primer sprint de la temporada será dos jornadas más de Liga Endesa y una de Champions. El sábado 21 de octubre, a las 20.45 horas, los universitarios recibirán al Gran Canaria de Jaka Lakovic, que este verano ha perdido a Khalifa Diop, Damien Inglis y Olek Balcerowski, tres pilares de su éxito el curso pasado en la Eurocup. Han renunciado, en un ejercicio de realidad, a disputar la Euroliga, y realizado seis fichajes, aunque uno de ellos, Joan Montero, ha dado la espantada antes del inicio del curso. El escolta Sylven Landesberg, que llega de China y es un anotador caliente, el pívot Ben Lammers, procedente del Alba Berlín, y el también ‘cinco’ Ethan Happ, son otros de los fichajes de un juego interior totalmente renovado que presenta también las caras nuevas de los ‘cuatros’ Roko Prkacin (Girona) y Pierre Pelos (Bourg).

El sábado 28 de octubre visitará el UCAM una pista donde la campaña pasada sufrió un ‘repaso’, el Fontajau de Girona, en cuyo banquillo ya no está Aíto García Reneses. Salva Camps se estrena con la incógnita de Marc Gasol, quien lo único que tiene claro es que no iniciará la campaña, aunque posteriormente se podría unir al equipo. Los gerundeses han realizado, como los murcianos, ocho fichajes este verano. Iker Iroegbu, base nigeriano, el escolta Markel Brown, el ala pívot Ives Pons y el lituano Mindaugas Susinskas se han incorporado cuando a jóvenes como Juani Marcos o Stefan Djordjevic.

Esos primeros cuarenta días de competición se cerrarán el Murcia el festivo miércoles 1 de noviembre recibiendo al KK Igokea bosnio que, a priori, podría ser el rival más asequible del grupo de clasificación de la Champions.

El calendario del primer tramo de la temporada

J 1. Covirán Granada-UCAM Murcia, sábado 23 septiembre, 18.00

J 2. UCAM Murcia- Baskonia, miércoles 27 septiembre, 20.30

J 3. UCAMMurcia -Lenovo Tenerife, sábado 30 septiembre, 20.45

J 4. Bilbao Basket-UCAM Murcia, domingo 8 octubre, 12.30

J 5. Real Madrid-UCAM Murcia, domingo 15 octubre, 12.30

J1 Champions. Bertram Derthona, miércoles 18 de octubre, 20.30

J 6. UCAM Murcia-Gran Canaria, sábado 21 octubre, 20.45

J 7. Bàsquet Girona-UCAM Murcia, sábado 28 octubre, 18.00

J2 Champions. UCAM Murcia-Igokea, miércoles 1 de noviembre, 18.30