La Federación gana el primer pulso de la concentración. Las 23 internacionales convocadas por Montse Tomé en su primera lista como seleccionadora se presentarán a la llamada de la selección. Las jugadoras han estado reunidas la mañana de este martes con sus abogados y con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para buscar alguna solución legal que les permitiese no presentarse a la convocatoria, pero no han encontrado ninguna salida que no suponga la suspensión federativa. La primera que se ha presentado ha sido Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, seguida de Athenea del Castillo y Olga Carmona en el hotel Alameda Barajas de Madrid. Las futbolistas del Barça están citadas en Valencia esta tarde.

Nuevo desplante de la RFEF a las internacionales: trasladan la concentración a Valencia Minutos antes de la llegada de las primeras internacionales, era el staff el que cruzaba las puertas del hotel madrileño. Con una sonrisa en la cara y sin querer contestar a la prensa allí reunida, Montse Tomé se mostraba confiada y convencida de que las convocadas se presentarían. Y, en contra de la voluntad de las futbolistas, así ha sido. Las primeras en llegar han sido las jugadoras del Real Madrid y campeonas del mundo Athenea del Castillo, Misa Rodríguez y Olga Carmona. Minutos despues han llegado Oihane Hernández y Eva Navarro. Las jugadoras del equipo azulgrana, en cambio, están citadas por la tarde en Valencia, donde llegarían sobre las seis de la tarde. La concentración de la selección se ha trasladado a primera hora de la mañana a Oliva, donde se realizará el stage previo a los partidos de la Nations League de este viernes contra Suecia y del próximo martes contra Suiza.