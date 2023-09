El FC Cartagena paga caro su conformismo

El Fútbol Club Cartagena sigue sumando derrotas. En Valladolid, sin embargo, no hubo excusa que la justificara. No hubo generación de oportunidades, no hubo idea de juego definida, no hubo actitud ni intención de ganar el partido y el Cartagena terminó pagando caro su conformismo.

Se conformó el Cartagena porque, durante muchos minutos, contuvo a un Real Valladolid de mucha entidad. Porque jugó en campo rival e incluso llegó a dominar la posesión por momentos. No obstante, cuando llegó a la zona crítica, se le bajó la persiana. El buen momento cartagenero llegó más por demérito de los pucelanos que por su propio trabajo. Los locales, desorientados, recibieron la presión de su descontenta afición en forma de pitos y reaccionaron en la segunda mitad. Cuando lo hicieron, mataron. Toda la segunda parte fue del Real Valladolid, que terminó el partido con veintidós disparos. Poco a poco fue creciendo el cuadro local y poco a poco fue empequeñeciéndose el Cartagena. Víctor intentó reaccionar, pero Lautaro, Embaló y Musto no cambiaron nada. Para cuando entró Kiko Olivas en el 82, la inercia era imparable. Fallo infantil en un córner en el minuto 90 y otra derrota de las que cuesta asimilar.Los primeros minutos del partido tuvieron un protagonismo compartido entre los dos conjuntos. El Cartagena quiso elaborar desde su propia área y el Valladolid presionó fuerte con sus delanteros. Sin un dominio claro de ningun equipo comenzaron a llegar los acercamientos. El primero lo puso el cuadro local tras mover la pelota cerca del área y propiciar el primer disparo, de Iván Sánchez, lejos de los tres palos. Contestó el Cartagena generando peligro por la banda izquierda, pero sin finalizar una buena jugada de combinación. La primera seria, antes de llegar al décimo minuto, la tuvo Mamadou Sylla en una jugada de estrategia: botó el cuadro pucelano una falta cerca del área y engañó con el servicio raso a toda la zaga albinegra. Sylla, que realizó el desmarque de ruptura, no consiguió tocar la pelota cuando se encontraba sólo ante Marc y el meta tuvo que reaccionar rápido para detener la pelota que se colaba. No se amedrentó el Cartagena, que jugó en campo contrario cuando tuvo la pelota y lo intentó a la contra cuando dominó su rival. Con el paso de los minutos, el equipo de Víctor Sánchez del Amo fue ganando terreno y el José Zorrilla se fue impacientando por la incapacidad de su equipo, Los pitos no se hicieron esperar, no obstante, la poca claridad de ideas de los cartageneros en los últimos metros facilitó el trabajo a la zaga rival, que aguantó los ataques sin apuros. En ese contexto, el primer disparo del cuadro portuario no llegó hasta la media hora de juego, propiciado por una pérdida en salida de balón del Real Valladolid. Jony Álamo definió mal desperdiciando la ocasión. Tras la media hora, el partido fue un intercambio de golpes sin demasiada fuerza hasta que el Cartagena dio el primer aviso serio con una jugada que terminó con el balón en las redes, pero que fue anulada. Hector Hevel disparó desde lejos, Jhon falló en el blocaje e Iván Ayllón estuvo atento al rechace. El vallisoletano recortó al meta y puso el pase de la muerte sobre la posición de Ortuño, en el área pequeña. A pesar de que el delantero la puso dentro, el linier levantó el banderín y su decisión fue secundada por el VAR. Cuando mejor estaba el Cartagena, el conjunto local sacó fuerzas de flaqueza y animó a su afición gracias a otra buena acción de Kenedy. El delantero se marchó por la derecha, recortó a su par con un buen movimiento de cadera y puso el centro raso al que Escudero no llegó por poco en boca de gol. La ocasión motivó al equipo, que apretó en los minutos finales de la primera mitad y a punto estuvo de encontrar el gol: Monchu rozó el larguero de volea, Juric lo intentó con un fuerte disparo raso que sacó Marc y Kenedy no logró conectar un córner a media altura que se paseó por el área pequeña. Así llegó el final de los primeros cuarenta y cinco minutos en Valladolid y la reanudación trajo a un cuadro local más determinado para lograr la victoria. En los primeros diez minutos, todo el peligro lo llevó el Real Valladolid y Mamadou Sylla fue el factor clave. Tras un primer intento de Kenedy, Sylla lo intentó regateando sobre la línea de fondo para poner un centro que no tuvo rematador. Poco después se probó de chilena para enviar el balón muy desviado y en la siguiente acción obligó a Marc Martínez a emplearse a fondo para sacar su disparo al palo corto desde cerca. Fue la mejor para abrir la lata, hasta que un minuto después el senegalés golpeó el larguero con un testarazo impecable. El Cartagena se desquitó el dominio rival con una rápida jugada que Jairo finalizó con disparo. Jansson tuvo su única aparición del partido con un centro raso que se paseó por el área sin remate. Fue entonces cuando llegaron los cambios. Víctor introdujo a Lautaro, Musto y Umaro para ganar equilibrio y refrescar la ofensiva y Pezzolano sorprendió quitando a Sylla y dando entrada a Moro. Fue precisamente Moro el que revolucionó a su equipo en el tramo final. Generó peligro por la derecha y ayudó a los suyos a dar el paso adelante que terminó con la victoria. El Cartagena se encerró en su área, pero no pudo impedir el tanto en un saque de esquina mal defendido en el minuto 90. La puso Monchu, Marcos André la peinó y Cedric la empujó sobre el segundo palo para condenar a los cartageneros. A pesar de los intentos a la desesperada en el descuento, el FC Cartagena no consiguió poner el empate y sufrió su quinta derrota del curso, que lo hunde en el descenso. Por contra, el Valladolid resucita. Víctor Sánchez: «No hemos tenido oficio para sacar un empate» Rivera Torregrosa El entrenador del FC Cartagena, Víctor Sánchez del Amo, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro para analizar lo ocurrido sobre el cesped. El madrileño vio «dos partes muy diferenciadas» en el choque: «En la primera hemos tenido el control, situaciones de peligro, pero nos ha faltado un poco de decisión en los metros finales», manifestó. «En la segunda mitad esperábamos el paso adelante del Valladolid y hemos bajado el ritmo con los cambios, pero nos han hecho mucho daño por nuestra derecha», explicó. Víctor resumió esta vez el partido en el resultado y no en las sensaciones. «No hemos tenido oficio para sacar un empate o tener opciones al final», expresó. El técnico defendió que su plan fue ir a por el encuentro y que fue el rival el que le hizo recular. «Nosotros hemos seguido con el mismo plan en la segunda parte, pero el rival nos ha empezado a presionar y meter atrás. Hemos buscado un cambio que nos ha dado pausa. Hemos pasado a 4-1-4-1 y la idea era atacar en velocidad con Embaló a la contra», aclaró. Por último, el entrenador aclaró que sus cambios no surtieron efecto. «Cuando pierdes, no hay ningún efecto», concluyó el madrileño.