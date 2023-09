El Hozono Global Jairis había elegido al Valencia Basket, campeón de la última Liga Femenina Endesa, para presentarse ante su afición. Pero los seguidores de Alcantarilla tendrán que esperar al 8 de octubre para ver en el pabellón Fausto Vicent a su equipo porque el rival dio la espantada argumentando que la pista no se encontraba en buenas condiciones después de las lluvias caídas. Pero todo lo contrario, porque después de amainar la tormenta y de limpiar bien el parqué, el mismo se encontraba en perfecto estado para la disputa del Trofeo Ciudad de Alcantarilla. Y pese a ello, las jugadoras visitantes se negaron a saltar a la pista y solo lo hicieron para hacerse una foto con la pancarta 'Por la igualdad en el deporte'.

La decisión del Valencia Basket generó malestar en el conjunto alcantarillero y la tomaron las jugadoras al margen de su entrenador, Rubén Burgos, según las fuentes consultadas por esta Redacción. La misma se basó en una humedad que ya había desaparecido y la pista se encontraba en perfecto estado, sin riesgo de lesiones.

El Hozono Global Jairis, en una nota de prensa, explica que “la pista no se encontraba en condiciones a una hora de empezar el encuentro debido a un arreón climatológico, pero con el retraso de media hora acordado se solventó el problema de las goteras y el nuevo parqué del Fausto Vicent lucía listo para comenzar el partido. A falta de veinte minutos para las nueve de la noche, las jugadoras del Valencia Basket decidían reunirse y, pasados diez minutos, comunicaban su decisión de no disputar el partido”, explica, para añadir que “aún así, ambos equipos se reunían en el centro de la pista para sostener la pancarta que rezaba el lema ‘Por la igualdad en el deporte’ antes de la vuelta a casa del equipo valenciano. Tras la fotografía de rigor, las jugadoras locales aprovechaban para realizar un entrenamiento táctico y no perder la oportunidad de estrenar sus nuevas equipaciones”, concluye.

El Ayuntamiento de Alcantarilla, de hecho, ha realizado obras en la instalación en los últimos meses para acabar con las goteras que existían en una instalación ya antigua, además de haber renovado el parqué.